Баскова обижают слухи о пиар-свадьбе

Николай Басков сейчас не слишком часто появляется на публике. Даже на фестиваль «Жара» артист приехал лишь в последний день. Похоже, тенор действительно готовится к бракосочетанию.

Пару недель назад сообщение о предстоящей свадьбе Баскова и Виктории Лопыревой стало сенсацией. При этом жених и невеста предпочли не распространяться ни о своих отношениях, ни о подготовке к торжеству.

Некоторые светские обозреватели сразу предположили, что у звездной пары - продуманная пиар-кампания. Журналистам Dni.Ru удалось вчера побеседовать с Николаем, и вот что выяснилось по поводу свадьбы.

«Пятого октября я действительно женюсь. Больше ничего на эту тему говорить не хочу – уже столько было сказано и написано про эту свадьбу, что пока добавить мне просто нечего», - заявил артист. На вопрос, что он хотел бы получить в подарок, Басков пояснил, что он консервативен и предпочитает деньги.

Напомним, ранее Басков состоял в браке со Светланой Шпигель, у бывших супругов растет сын Бронислав. Виктория Лопырева несколько лет была в отношениях с футболистом Федором Смоловым. Два года назад молодые люди расстались, по словам Виктории, Федор оказался не готов к «взрослой жизни».

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве.