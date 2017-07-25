Шоу Шепелева провалилось?

На Первом канале стартовало ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым в роли ведущего. В рамках проекта близкие люди пытаются решить возникшие разногласия, раскрыть душу и заодно проходят проверку на детекторе лжи. Звездами первого выпуска стали актер Алексей Панин и его бывшая возлюбленная Юлия Юдинцева. Зрителей новый проект неприятно удивил.

В ходе шоу Панин и Юдинцева обсуждали такие серьезные темы, как алкоголизм, употребление наркотиков, провокационные видео актера и воспитание дочери Анны. Борьбу за ребенка Юлия и Алексей ведут уже более 8 лет.

Сейчас девочка живет с отцом, в то время как ее мать уверяет, что отношение актера к ребенку вряд ли можно назвать нормальным. В то же время сама Юдинцева не помнит вес и рост дочери при рождении, но считает себя хорошей матерью. Сама же Нюся заявила в эфире о желании остаться с отцом.

Публика новое шоу оценила не особо высоко. Актер Станислав Садальский и вовсе назвал его отвратительным. «Вы не видели по 1 каналу новую передачу с Шепелевым? Отвратительное послевкусие... Раньше телевизор был окном в мир, теперь это окно в (задницу)».

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.