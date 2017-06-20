Бородина старается быть строгой мамой

Ксения Бородина не прочь время от времени устроить интригу. Долгое время она скрывала лицо младшей дочери Теи, и дошло до того, что появились нехорошие слухи. Но недавно ведущая все же показала лапочку-дочку. И теперь признает: Тея - папина дочка.

На кого похожа полуторагодовалая Тея? По словам Ксении, девочка пошла в папу. И она нисколько не разочарована. «Это здорово, потому что Маруся – мое отражение, а Тея – Курбана. Я рада, что у меня две абсолютно разные, но такие замечательные дочурки».

Публикация от borodylia (@borodylia) Июн 18 2017 в 2:02 PDT

В интервью Starhit Бородина поведала, что старается быть строгой мамой, зато папа сильно балует детей. «Я строгая, а муж – мягкий, особенно с Теей. Она сидит у него на шее, свесив ножки, строит отца, может ему ата-та сделать. Ей нравится, что папа такой большой и можно управлять им, как в мультфильме «Маша и Медведь». Она крушит все подряд, а он за ней ходит, подбирает разбросанные конструкторы… Я в эти отношения не вмешиваюсь, у них свой мир. А вот Курбан может сделать замечание, если я Тее что-то запрещаю: мол, ну что ты на мою доченьку ругаешься? Пусть делает, что хочет!»

Ксения призналась, что в некоторых вопросах считает себя человеком старой закалки и даже немного суеверной. Именно поэтому она долго скрывала лицо младшей наследницы. А показать девочку было решено спонтанно. «Ехали в машине на празднование дня рождения Мару, и я говорю: может, уже выложим фото? Будет 90 человек гостей, все равно начнут снимать, и она наверняка попадет в кадр… Да и надоело уже, если честно, прятаться. Устаешь, приходя с ребенком в общественное место, следить, чтобы ее никто не снял. А ведь сколько раз пытались!»

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