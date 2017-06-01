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Исинбаева представила дочь


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Она не смогла принять участие в прошлогодней Олимпиаде. Но сейчас старается об этом не вспоминать. Теперь олимпийская чемпионка старается поддерживать юных спортсменов и на днях побывала на соревнованиях вместе с трехлетней дочерью Евой.

 

В родном городе чемпионки Волгограде на днях прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». Как уточняется, «Кубок Елены Исинбаевой» — всероссийский турнир для спортсменов-легкоатлетов возраста 14-15 лет, который проводится в рамках программы благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Наша поддержка — их победы».

Спортсменка лично поддержала победителей и с удовольствием позировала фотографам с дочерью. Журналисты же отметили, что Ева очень сильно похожа на свою знаменитую маму. Сама Елена ранее шутила по этому поводу: «Атомная генетика».

Ранее Исинбаева говорила, что рождение первенца сильно изменило ее жизнь. И она готова на все ради дочери. «Пусть будет счастливее и удачливее меня, чтобы не приходилось пахать, как пахала я». Елена планировала отдать дочь на занятия гимнастикой и балетом, при этом подчеркивая, что если Ева решит прыгать с шестом, она будет не против.

Ранее мы писали:

Елена Исинбаева о талисманах и волшебных заговорах. У спортсменки есть волшебные слова, которые она говорит перед тем, как совершить очередной рекорд.

Елена Исинбаева рассказала о своих планах. Спортсменка настроилась на Олимпиаду в Рио. 

Елена Исинбаева опубликовала фото дочери. Спортсменка обожает малышку. 



0 Не нравится 0 Нравится 01.06.2017 Теги: Елена Исинбаева

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