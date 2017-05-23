Мария Бутырская родила сына

Поздравляем Марию Бутырскую! Звезда фигурного катания стала в третий раз мамой. Спортсменка подарила супругу Вадиму Хомицкому сына, и родители выбрали для мальчика довольно редкое имя.

О пополнении в семье Марии и Вадима было объявлено на сайте хоккейного клуба «Сочи», за который играет Хомицкий. «Рост малыша – 52 см, вес – 3500 г. Поздравляем родителей и желаем им только приятных хлопот, а ребенку – богатырского здоровья, большого счастья и удачи на жизненном пути!»

Мальчика назвали Гордеем. 10-летний сын пары Владислав и 8-летняя дочь Александра очень рады братику. Мама и малыш сейчас чувствуют себя прекрасно.

Кстати, по словам Марии, старшие сын и дочь не унаследовали родительскую страсть к катанию на льду. «Саша вряд ли пойдет по моим стопам — она не любит фигурное катание. Выходит на лед, но быстро сдается. Если не получается, сразу говорит, что устала и не хочет больше кататься. Владик, наоборот, невнимательный, но кататься по льду очень любит. При этом тренироваться они не любят оба. В итоге, видя неприязнь Саши ко льду, мы отдали ее вместе с братом в большой теннис и на плавание. И это ей очень понравилось!»

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Источник фото: Globallookpress.com