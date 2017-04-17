Примадонна отметила день рождения с друзьями

На выходных в звездном семействе Аллы Пугачевой и Максима Галкина прошел двойной праздник. Сначала Примадонна отмечала день рождения, а затем светлый праздник Пасхи. Судя по снимкам с праздников, звезды прекрасно провели время.

Публикация от Алла Пугачева (@allasuperstar) Апр 15 2017 в 2:08 PDT

Поздравить Примадонну с днем рождения собрались ее звездные друзья. Олеся Судзиловская, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, Марина Юдашкина с супругом, Ида Достман, Алина Родель и, конечно же, родные: Кристина Орбакайте с супругом и сыном Дени. Как уточнил Галкин, друзья нагрянули неожиданно.

Публикация от Алла Пугачева (@allasuperstar) Апр 15 2017 в 9:53 PDT

Тем не менее Алла Борисовна была в прекрасном настроении, щеголяла в длинном платье в богемном стиле и выглядела замечательно. Вечеринка закончилась праздничным тортом в виде пасхального кулича и традиционной песней Happy Birthday.

А тем временем подписчики в Instagram также поспешили с комплиментами и добрыми пожеланиями: «Красотка, так держать!!! Любим всю жизнь вас!!! Будьте счастливы», «Алла Борисовна, вы прекрасны!», «Алла, с наступившим прекрасным днем! Безграничного счастья!», «Удачи вам, здоровья. Господи, как я вам завидую и в то же время радуюсь за вас, блин, вы такая настоящая», «Пусть будет крепким здоровье и всегда будут рядом родные и близкие вам люди!!!»

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