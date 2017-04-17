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Кто победил на конкурсе «Мисс Россия-2017»?


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На выходных в зале «Барвиха Luxury Village» прошел финал национального конкурса «Мисс Россия-2017». В шоу приняли участие 50 самых красивых девушек страны, но корону получила лишь одна. 21-летняя Полина Попова из Свердловской области названа победительницей.

Очаровательная Полина Попова увлекается теннисом, изучением китайского языка и планирует поступить в один из университетов, где готовят журналистов. По словам девушки, она также подумывала о возможности сдать экзамены в высшее учебное заведение в Китае. «Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей», — подчеркнула красавица.

В качестве приза, помимо короны из белого золота, инкрустированной бриллиантами и жемчугом, Полина получила 3 миллиона рублей, автомобиль и возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Титул первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Башкирии.

В этом году в конкурсе впервые приняли участие девушки из Сыктывкара и Сахалина. При этом девушки из кавказских республик России не представили заявки на участие в конкурсе.

Ранее мы писали:

Оксана Федорова и другие самые известные российские участницы конкурсов красоты. Немногие лауреатки конкурсов красоты становятся известными. 

Мисс Россия-2016. Победительницей и обладательницей самой дорогой в мире короны стоимостью 1 миллион долларов стала 18-летняя Яна Добровольская из города Тюмень. 

Конкурс красоты назвали конкурсом «клонов». Участницы Miss Teen USA оказались поразительно похожи.​

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.04.2017 Теги: Мисс Россия

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