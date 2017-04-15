Паттинсон встретится с экс-возлюбленной в Каннах

Во Франции полным ходом идет подготовка к ежегодному кинофестивалю в Каннах. На днях был опубликован перечень картин, вошедших в программу основного конкурса. И светские обозреватели заметили одну любопытную деталь.

Актер Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) в очередной раз блеснет на Ривьере со своей новой картиной. Лента «Хорошее время» режиссеров Джона (Josh) и Бенни Сафди (Benny Safdie) заявлена в основном конкурсе. По некоторым данным, сейчас завершается работа над фильмом, и на днях Джош Сафди опубликовал в соцсетях первый снимок главного героя - грабителя банков. Роль сыграл Паттинсон.

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Также в Канны собирается Кристен Стюарт (Kristen Stewart). Девушка намерена представить свою новую короткометражку Come Again, на этот раз в качестве режиссера.

Светские обозреватели заинтригованы и гадают, смогут ли бывшие возлюбленные непринужденно общаться на Ривьере или предпочтут не видеть друг друга? Впрочем, по слухам, сейчас актеры не вспоминают о прошлом и порой даже мило беседуют на различных звездных мероприятиях. Правда, в целом Стюарт и Паттинсон предпочитают не пересекаться на различных презентациях.

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Источник фото: Globallookpress.com