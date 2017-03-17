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Елена Беркова представила дебютный клип


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Можно ли без особых вокальных данных и подготовки стать звездой эстрады? Ведущая Ольга Бузова доказала это собственным примером. Теперь по стопам Бузовой пошла Елена Беркова. Порноактриса представила клип на песню с символичным названием «Стала другой».

Корсеты, черная кожа, жаркие сцены. Беркова предпочла не отступать от привычного амплуа, но добавила немного лирики. По сюжету героиня разрывает отношения с мужчиной из-за измены. И не просто разрывает, а еще и мстит разлучнице, чтобы другим неповадно было.

Режиссером ролика выступил видеограф Макс Поддубный, в главной мужской роли супруг Елены Андрей Стоянов. Как отмечают обозреватели, несмотря на отсутствие в клипе сцен постельного характера, ему стоит дать категорию 18+ из-за обилия обнаженной натуры и недвусмысленных действий.

«Это выплеск того, что накопилось. История в клипе касается другой жизни — там присутствуют и боль, и измена, и драки — и в какой-то части является автобиографичной», — рассказала о своей работе Беркова Life.

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В недалеком будущем Елена планирует выпустить альбом. Сейчас записано три песни, но Беркова увлеченно работает над новым проектом.

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0 Не нравится 0 Нравится 17.03.2017 Теги: Елена Беркова

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