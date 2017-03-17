Елена Беркова представила дебютный клип

Можно ли без особых вокальных данных и подготовки стать звездой эстрады? Ведущая Ольга Бузова доказала это собственным примером. Теперь по стопам Бузовой пошла Елена Беркова. Порноактриса представила клип на песню с символичным названием «Стала другой».

Корсеты, черная кожа, жаркие сцены. Беркова предпочла не отступать от привычного амплуа, но добавила немного лирики. По сюжету героиня разрывает отношения с мужчиной из-за измены. И не просто разрывает, а еще и мстит разлучнице, чтобы другим неповадно было.

Режиссером ролика выступил видеограф Макс Поддубный, в главной мужской роли супруг Елены Андрей Стоянов. Как отмечают обозреватели, несмотря на отсутствие в клипе сцен постельного характера, ему стоит дать категорию 18+ из-за обилия обнаженной натуры и недвусмысленных действий.

«Это выплеск того, что накопилось. История в клипе касается другой жизни — там присутствуют и боль, и измена, и драки — и в какой-то части является автобиографичной», — рассказала о своей работе Беркова Life.

В недалеком будущем Елена планирует выпустить альбом. Сейчас записано три песни, но Беркова увлеченно работает над новым проектом.

Ранее мы писали:

Ольга Бузова представила драматичный клип. Видео на песню «Привыкаю».

Елена Беркова споет в «ВИА Гре». Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» прошла кастинг в новое реалити-шоу Константина Меладзе «Хочу в "ВИА Гру"».​

Валерия представила провокационный клип. Звездой ролика стал артист балета Иван Васильев.