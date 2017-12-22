Подготовка к Новому году для тех, кто хочет расслабиться

Декабрь все давно привыкли проводить в суете. Завершить запланированное, но упущенное, подготовиться к главному празднику в году, уделить внимание близким, а еще превратить себя в принцессу.

Самые предусмотрительные начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев, кто-то все делает в последний момент. И для тех, и для других подготовка часто оборачивается стрессом.

У нас все наоборот. В нашей молодой семье к Новому году относятся легко. Зачем нужен стресс в самый сказочный день в году?

A post shared by Светлана Абрамова (@sveta_abramova) on Oct 20, 2015 at 2:20am PDT

Мы с мужем расслаблены в подготовке праздничного стола, выборе нарядов и покупке подарков. Мы все делаем в удовольствие, ведь Новый год — это праздник, а не пытка.

И если вам близко такое отношение к жизни или вы хотите к нему приблизиться, вот 5 главных моментов подготовки к самой главной ночи в году. Об этом важно помнить, а всю прочую суету можно забыть.

1. Настроение

Любая девушка в новогоднюю ночь старается быть особенно привлекательной. Но никакое платье, даже самое красивое, не спасет праздник, если ты не в форме. Если у тебя потухший взгляд или ты недовольна своей фигурой. В принцессу тебя превращает не новогодний костюм, а уверенность в себе и настроение.

Поэтому свободные пару часов я советую провести не в погоне за супермодным новым платьем и сережками для новогодней ночи, а в спа-салоне, на массаже или у косметолога. Натуральный блеск ухоженного лица, отдохнувший вид и очаровательная улыбка впечатлят гораздо больше сверкающих пайеток на платье.

2. Здоровье

Я сторонник того, чтобы за здоровьем и фигурой следить постоянно, ведь их не купишь в магазине и не восстановишь за короткое время. Не стоит ждать понедельника, дня рождения, Нового года или придумывать другую дату для перемен. Уже сегодня найди мотивацию, для чего тебе нужно каждый день вставать с постели утром и тащиться в спортзал, отказаться от вредной пищи и выбрать полезные продукты, проверять здоровье и проходить диагностику.

Мой опыт работы на проекте «На 10 лет моложе» показал, что люди совершенно не привыкли следить за зубами. Они считают, что все в порядке, когда на самом деле там много проблем.

От нашей правильной челюсти зависит многое — как минимум форма и овал лица. А неправильный прикус может формировать ненужные носогубные складки. Я, например, всегда считала, что у меня все в порядке, пока стоматолог нашего проекта доктор Конников не сказал, что для идеала мне было бы хорошо поносить капы.

Позаботься о здоровье! Оно пригодится тебе не только в новом году, но и на долгие годы вперед.

3. Отношение к близким

Твои люди — самое ценное, что было у тебя в прошлом году и что придет с тобой в новый. Найди возможность сказать им спасибо за время, проведенное вместе, и поздравить их с волшебным праздником!

4. Традиции

Именно традиции делают Новый год таким особенным и очень семейным. Обязательно хотя бы несколько из них воплоти в жизнь в новогоднюю ночь. Если у тебя их еще нет, самое время ввести, ты заметишь, как преобразится праздник!

В нашей семье сложилась традиция встречать Новый год вдвоем с мужем, причем оставаться дома. Мы смотрим телевизор, который на каждом канале транслирует новогоднее настроение, и готовим оливье. А позволяем себе съесть больше, чем обычно. Тоже наша новогодняя традиция.

5. Новогодние атрибуты

У каждого есть вещи, без которых Новый год — не Новый год. Для кого-то это фейерверк, для кого-то мандарины, кто-то любит только живую елку, а кто-то каждый год покупает на нее новые игрушки.

Не отказывай себе в таких мелочах, если они для тебя важны. Ведь именно они создают то самое особенное ощущение праздника.

И главное, не забывай, что Новый год — только еще один общепринятый повод почувствовать себя как-то по-особенному. Но ведь никто не запрещает тебе устраивать праздник каждый день и быть готовой к нему круглый год. Просто расслабься и дерзай!