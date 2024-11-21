Все что ты хотела знать о мужском оргазме: 9 интересных и странных фактов о том самом

Мужской оргазм – тема, о которой вроде бы говорят часто, но при этом знают о ней не так уж много. Вокруг этого явления гуляет куча мифов: кто-то уверен, что мужчине достаточно просто дотронуться до него, чтобы он взорвался фейерверком удовольствия, а кто-то думает, что мужской оргазм – это всегда и исключительно финал секса. В этой статье мы разберемся, что к чему, развеем стереотипы и расскажем, как понимать (и чувствовать!) партнера лучше.

Оргазм и эякуляция: единое целое, но с нюансами

Да, чаще всего оргазм у мужчин сопровождается эякуляцией, но эти два процесса – не одно и то же. Эякуляция – это физическое выброс семени, который регулируется мышечными сокращениями. Оргазм – это скорее эмоционально-нейронная реакция. Хотя обычно они идут рука об руку, их можно разделить (например, через специальные техники или тренировки).

Рефлекс, который сложно остановить





Мужской оргазм регулируется рефлексами. Это значит, что когда возбуждение достигает определенного уровня, процесс становится практически необратимым. Этот "точка невозврата" называется эякуляторным рефлексом, и контролировать его можно только до определенного момента.

Пролактин – гормон после оргазма

После оргазма в организме мужчины выделяется гормон пролактин, который отвечает за чувство удовлетворения и расслабленности. Именно поэтому после секса мужчина часто хочет прилечь или вздремнуть. Интересно, что пролактин также снижает сексуальное возбуждение, поэтому мужчине требуется время для восстановления перед следующим "раундом".

Мышечные сокращения – основа ощущений

Кульминация удовольствия у мужчин связана с серией мышечных сокращений. Они начинаются в простате и уретре, сопровождаются сокращением мышц таза и анального сфинктера. Эти сокращения не только обеспечивают выброс спермы, но и дарят те самые пиковые ощущения, которые мужчины называют оргазмом.

Тестостерон – ключ к удовольствию

Тестостерон – главный гормон, отвечающий за половое влечение у мужчин. Его уровень напрямую влияет на качество и частоту оргазмов. С возрастом уровень тестостерона постепенно снижается, что может влиять на интенсивность ощущений. Но это не повод для паники: здоровый образ жизни и физическая активность помогают поддерживать этот гормон на достойном уровне.



Почему нужна пауза? Период рефрактерности

После оргазма мужчинам требуется время для восстановления. Это время называется рефрактерным периодом. Его длительность зависит от возраста, уровня возбуждения и физического состояния, но в среднем это от нескольких минут до нескольких часов. В этот период тело физиологически неспособно к новой эякуляции.

Оргазм и мозг: не все так просто

В момент оргазма у мужчин активируется несколько зон мозга, включая те, которые отвечают за эмоции и удовольствие. Но сразу после кульминации наблюдается резкий спад активности, особенно в области, связанной с тревогой и стрессом. Это объясняет состояние полного расслабления после секса.

Оргазм "созревает" быстро, но не мгновенно





Хотя мужской оргазм может показаться моментальным, организм готовится к нему заранее. Процесс начинается с притока крови к половым органам, увеличения чувствительности нервных окончаний и подготовки мышечной системы к сокращениям. В среднем весь процесс занимает от 2 до 10 минут активной стимуляции.

Интересные факты о мужском оргазме

Количество спермы : в среднем за один оргазм мужчина выделяет около 5 мл спермы. Это не зависит от частоты сексуальных контактов, но может варьироваться в зависимости от уровня гидратации и питания.

: в среднем за один оргазм мужчина выделяет около 5 мл спермы. Это не зависит от частоты сексуальных контактов, но может варьироваться в зависимости от уровня гидратации и питания. Оргазмы у мужчин короче, чем у женщин : в среднем мужской оргазм длится около 6 секунд, в то время как у женщин он может доходить до 20 секунд.

: в среднем мужской оргазм длится около 6 секунд, в то время как у женщин он может доходить до 20 секунд. Оргазм снижает боль : благодаря выбросу эндорфинов, мужской оргазм может временно уменьшить ощущение физической боли.

: благодаря выбросу эндорфинов, мужской оргазм может временно уменьшить ощущение физической боли. Двойной оргазм : мужчины тоже могут его испытать! Техники задержки эякуляции или контроль дыхания помогают достичь этого "секретного уровня".

: мужчины тоже могут его испытать! Техники задержки эякуляции или контроль дыхания помогают достичь этого "секретного уровня". Оргазм не всегда видим : иногда мужчина может пережить оргазм без внешних признаков, и это абсолютно нормально.

: иногда мужчина может пережить оргазм без внешних признаков, и это абсолютно нормально. Скорость эякуляции : при эякуляции сперма вылетает со скоростью около 45 км/ч. Это как разогнанная машина в городе!

: при эякуляции сперма вылетает со скоростью около 45 км/ч. Это как разогнанная машина в городе! Техника Кегеля работает : упражнения для тазового дна полезны не только женщинам, но и мужчинам. Они помогают усилить оргазмы и лучше контролировать их.

: упражнения для тазового дна полезны не только женщинам, но и мужчинам. Они помогают усилить оргазмы и лучше контролировать их. Пролактин после секса: после оргазма у мужчины резко повышается уровень пролактина – гормона, который отвечает за чувство удовлетворения и расслабленности. Интересно, что после мастурбации его уровень ниже, чем после секса с женщиной.



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