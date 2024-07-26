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Прелюдия, гарантирующая страстный секс: несколько приемов, от которых мужчина сойдет с ума

Прелюдия, гарантирующая страстный секс: несколько приемов, от которых мужчина сойдет с ума

Эксперт рассказал, как сделать отношения еще горячее.

Многие считают, что прелюдия – ненужные и неважные телодвижения перед сексом. Возможно, в фильмах и происходит все гладко, страстно и быстро, но в жизни без достаточного возбуждения интим может быть весьма болезненным. Кроме того, прелюдия добавляет страсти даже в отношения, которым уже много лет, и кажется, что искра потухла. Вот несколько советов, как разнообразить сексуальную жизнь.

Начните с кухни

Фото: freepik.com

Специалисты утверждают, что вкусная еда является важным триггером в стимулировании сексуальных фантазий мужчины. Подготовьтесь заранее, встретьте своего партнера на кухне в сексуальном фартуке, надетом на белье, и готовьте его любимое блюда под наблюдением возлюбленного. Побольше плавных движений и томных взглядов. Не спешите переходить к активным сексуальным действиям. Завершить ужин можно эффектной подачей блюда при свечах. Правда, отведать его лучше после секса, чтобы не ощущать тяжести.

Прелюдия стриптизом

Фото: freepik.com

Не зря многие мужчины готовы платить большие деньги за стриптиз. Медленно раздевающаяся женщина будоражит фантазию. Почему бы не сделать это со своим избранником? Порепетируйте танец заранее, а потом презентуйте его возлюбленному. Можно станцевать танец на коленях. Такой вариант прелюдии предполагает больше прикосновений.

Мастурбация – это важно!

Фото: freepik.com

Этот вариант прелюдии подойдет скорее тем, кто давно в отношениях. А вот молодой паре может быть неловко мастурбировать друг при друге. Тем не менее наблюдение за партнером, который получает удовольствие от рук или игрушек, очень возбуждает. Кроме того, это позволит вашему избраннику получше узнать ваши предпочтения и эрогенные зоны.

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26 июля 2024, 01:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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