Первый совместный Новый год: 5 главных ошибок

Новый год — это семейный праздник. И встречаем мы его если не с родственниками, то, несомненно, с близкими людьми. Провести вместе ночь с 31 декабря на 1 января для каждой влюбленной пары означает переход отношений на новый уровень, и потому это событие — особенно волнительное.

Конечно, хочется показать себя в лучшем свете и организовать для второй половины незабываемый праздник.

Но бывает так, что партнер открывается совсем с другой, неожиданной стороны, и вместо приятных эмоций вы испытываете обиду и разочарование. О том, какие распространенные ошибки допускают пары и как не испортить себе новогоднее настроение, расскажет психолог Наталия Драга.

Чрезмерное употребление алкоголя

Если бы существовал рейтинг типичных ошибок, которые допускают влюбленные на первом совместном праздновании Нового года, то его без сомнений возглавил бы алкоголь! Казалось бы, причина банальна — но, изрядно перенервничав из-за предновогодней суеты или просто для придания себе уверенности в незнакомой обстановке, многие пытаются снять стресс спиртными напитками. И выпивают больше, чем обычно.

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Чтобы не ударить в грязь лицом, можно прилечь на 10-15 минут перед приходом гостей — это поможет успокоиться.

Если торжество проходит не дома, желательно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов перед тем, как войти в ресторан или в квартиру к своей половинке и обязательно надеть на лицо улыбку.

И, конечно, контролировать количество выпитых бокалов.

Знакомство с друзьями или родственниками партнера в день праздника

Если вы еще не знакомы с родителями избранника, а праздновать Новый год планируете вместе — обязательно познакомьтесь заранее. Иначе это будет огромный стресс для всех действующих лиц. Стоит также провести профилактическую беседу со старшим поколением, если оно излишне обеспокоено вашим выбором. Постарайтесь донести мысль о том, что вы не хотите, чтобы во время знакомства или, тем более, на самом празднике партнеру устроили допрос с пристрастием.

То же самое касается и друзей. Если вы празднуете в своей компании, позаботьтесь, чтоб ваша половина не скучала — уделяйте ей побольше внимания. Не забывайте, для нее это — новые люди, и она может не чувствовать себя среди них так комфортно и привычно, как вы.

Несовпадение ожиданий

С новогодней ночью люди часто связывают исполнения всех желаний, ждут волшебства и чуда. Кто-то надеется на признание в любви под бой курантов, а кто-то — на заветное кольцо или долгожданный автомобиль.

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Чтобы избежать недопонимания, очень важно заранее подробно обсудить, как вы хотите отпраздновать: где и с кем отмечать, кого приглашать, какие блюда обязательно должны быть на столе, а от чего стоит отказаться, и даже затронуть вопрос подарков. Иначе может оказаться, что вы и ваш партнер видите все совершенно по-разному. А, не имея представлений о желаниях и предпочтениях другого касательно Нового года, невозможно найти какой-то компромисс и обо всем договориться.

И если ваши ожидания не оправдались, не стоит обижаться на свою пару: ведь это вы их вовремя не озвучили — значит, в том, что все прошло не так, она точно не виновата.

Несовпадение традиций

В каждой семье есть свои традиции празднования Нового года. И у пары они не обязательно совпадут, даже если оба выросли на соседних улицах. Одни не представляют праздник без живой елки, а другие ненавидят иголки, которые остаются потом по всей квартире, и ставят искусственную. У кого-то в семье на столе обязательно присутствует селедка под шубой и оливье, а кто-то — веган, и предпочитает салат из свежих овощей и фрукты. Вы привыкли к дорогим и значимым подаркам, а у избранника в семье на Новый год обычно дарят символические безделушки.

При таких разногласиях не стоит настаивать на своем и доказывать, что именно ваш вариант — самый лучший. Ведь для партнера традиции, принятые в его семье, так же дороги и святы. В этой ситуации каждый должен понять, что ваши родительские семьи — это не универсальная модель и, если вы планируете быть парой, вам нужны собственные традиции. Учитесь договариваться и идти на компромиссы.

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Празднование с практически посторонним человеком

Когда у всех друзей есть вторая половинка, а вы еще не встретили свою любовь, не стоит отмечать праздник с малознакомым человеком только из соображений «быть как все». Лучше остаться в новогоднюю ночь холостым.

Девушка или парень, с которыми вы познакомились за неделю до Нового года или общаетесь постольку-поскольку, могут изрядно испортить приподнятое настроение. У вас еще не успели возникнуть те уютные доверительные отношения, при которых совместное времяпрепровождение — уже праздник. Вы слишком мало знаете друг друга, чтобы понимать, как именно поведет себя человек в конкретной ситуации, и поэтому вряд ли будете чувствовать себя действительно комфортно. Кроме того, партнер может расценить подобное предложение как начало серьезных отношений.

Заключение

Обязательно обсудите между собой сценарий предстоящего новогоднего праздника во всех подробностях и начните готовиться к нему заранее — чтобы накануне не возникло изматывающей суеты в попытках все успеть. Будьте внимательны к пожеланиям партнера, позаботьтесь о приятном окружении и подарках.

И не забывайте, что позитивный настрой и хорошее настроение — ваши верные помощники в эту сказочную ночь.