Когда секс превращается в рутину: 7 советов, как справиться с проблемой и вернуть влечение

Даже самые крепкие пары могут столкнуться с этим: секс превращается в список задач между ужином и просмотром сериала. Что уж говорить, если вам кажется, что страсть давно уехала на длительный отпуск без обратного билета. Но хорошая новость в том, что вернуть влечение – реально, и это проще, чем кажется. Немного усилий, фантазии и искренности – и ваш интимный сценарий станет достойным киноленты с пометкой "18+".

Признай проблему (это не стыдно)

Первый шаг к решению – понять, что рутина в отношениях случается практически у всех. Мы привыкаем друг к другу, устаем на работе, заботимся о детях, и вот уже "вечерние игры" заменяются "вечерним залипанием" в соцсети. Важно честно поговорить с партнером, без упреков, а с фокусом на то, что вас волнует. Начните с чего-то вроде: "Я скучаю по тому, как мы раньше..." – это покажет ваши чувства, а не претензии.

Найдите новое в привычном



Чтобы вырваться из однообразия, не обязательно лететь на Мальдивы или переворачивать спальню вверх дном. Попробуйте просто сменить привычный сценарий. Если "все как всегда" у вас происходит вечером в постели, выберите необычное время или место: утро, кухня, диван в гостиной. Маленькие перемены могут дать ощущение новизны.



И не забывайте о зрительном контакте: смотрите друг другу в глаза не только на свидании, но и в самый важный момент – это сближает на другом уровне.

Сексуальные фантазии: почему бы и нет?

Да, иногда нужно немного... разнообразия. Прислушайтесь к своим желаниям и спросите партнера о его. Но делайте это деликатно, не закидывая списком идей. Например: "Мне было бы интересно попробовать..." или "А ты когда-нибудь думал о...?" Главное – никакого давления, только легкость и интерес.

Не готовы обсуждать? Тогда просто начните с чего-то нового для себя: игрушки, ролевые элементы, необычное белье или ароматические свечи с феромонами. Даже такие мелочи, как необычный массаж или эксперимент с текстурами, могут стать откровением.

Внимание к деталям

Часто влечению мешает вовсе не отсутствие новизны, а маленькие раздражающие вещи: усталость, неуверенность в себе или отсутствие эмоциональной близости. Убедитесь, что вы отдыхаете, заботитесь о своем теле и чувствуете себя уверенно.



Не лишним будет добавить романтики в повседневность: пусть ваш партнер вспомнит, за что он вас полюбил. Это не всегда про цветы и рестораны; иногда достаточно простого "я скучала" или неожиданного комплимента.

Включите секс в повестку дня

Спонтанность – это прекрасно, но в реальности многолетних отношений иногда помогает даже... расписание. Запланированный вечер для двоих может быть не менее горячим, чем стихийная страсть. Главное – подходите к этому с фантазией: сделайте ужин с афродизиаками, выберите настроение (лаунж или огонь?), добавьте свечи, шелковые простыни, музыку.

Ритуалы после секса



Не забывайте, что важна не только страсть, но и то, как вы чувствуете себя после. Обнимайтесь, разговаривайте, делитесь чувствами. Это создает интимность, без которой секс часто становится просто механическим процессом.



Вспомните, что вас заводит

Попробуйте вернуться в прошлое и проанализировать, что именно вызывало искры в начале отношений. Может, это были совместные приключения, флирт или даже спонтанные прикосновения. Верните эти элементы в повседневность: отправляйте кокетливые сообщения, целуйтесь на прощание не как друзья, а с намеком на большее.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как секс влияет на здоровье кожи и других органах.