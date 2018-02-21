Глазами мужчины: идеальный подарок от любимой

Наш новый автор рубрики «Глазами мужчины» — психолог, коуч и ведущий женских тренингов Павел Раков. И главный совет, который он может дать девушкам в преддверии 23 февраля — не искать подарок в магазинах, а сделать его своими руками.

Легко купить какую-то безделушку, но это явно будет подарок, купленый за деньги. И, может, девушка его искала и радостно выбирала в магазине, но она не сама его создала.

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У мужчин есть генетическая память: испокон веков женщины шили для них, вязали, готовили. Одежду, созданную женскими руками, мужчины хранили как оберег, и даже передавали по наследству. Вот такие были раньше традиции. Поэтому у мужчины запрос на подарки, сделанные избранницей от чистого сердца, своими руками.

Также можно преподнести подарок, который напоминает мужчине о его мечте, его цели. К примеру, сшить или испечь руль от автомобиля его мечты. Даже в форме брелока. Это будет как некий символ.

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Как правильно дарить такой подарок? Для начала вам понадобится красивая речь. Как говорится, преподнести нужно на блюдечке с голубой каёмочкой. Потому что если вы это просто подарите, то такого эффекта не добьётесь. Нужно сделать это на высокой эмоциональной ноте.

Подчеркните, что вы так долго готовили этот подарок, вложили всю душу и любовь и ждали этого прекрасного момента, чтобы именно сейчас его преподнести.

Если вы решили испечь что-то для своего любимого, это необязательно может быть только торт или пирог. Это может быть любое блюдо, сделанное своими руками. Можно использовать необычную форму для выпекания. Также можно написать пожелания на блюде. Всё зависит от вашей фантазии.

Задача — подарить подарок на высокой эмоциональной ноте, тогда он запомнится на всю жизнь.

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Если подарить подарок просто неожиданно, конечно, будет безумно приятно, но запомнится гораздо меньше. Поэтому нужно создать яркую и праздничную атмосферу своими женскими руками, взглядами, фразами, прикосновениями, включить приятную музыку, зажечь свечи и сказать: я кое-что тебе приготовила.

Выдержите «Мхатовскую паузу», пусть он слегка поволнуется, заинтригуется и тогда вручайте. Потому что на самом деле для мужчины гораздо важнее — не что, а как!

Кстати, так вы можете и узнать своего мужчину получше. Потому что меркантильные мужики-альфонсы захотят от вас получить сразу же автомобиль, но про таких в этой статье речь не идёт. А нормальные мужчины, которые стремятся обеспечить свою женщину, и получающие кайф от этого процесса, конечно, мечтают получить от неё обратную духовную реакцию.

Подтверждение того, что вы о нём думаете, мечтаете о том, чтобы его планы реализовались. Что вы для него стараетесь, что вы его цените.

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Поэтому та яркая речь и станет для него тем самым признанием в ваших глазах. Станет превознесением и выделением среди всех других мужчин.

Не забудьте сказать, что он самый удивительный и вам было не просто было выбрать подарок такому как он и конечно же, вам повезло встретить такого мужчину.

Вы можете записать для него песню на профессиональной студии, даже если вы никогда не делали этого ранее. И стихи, и песня, и музыка — всё это запомнится для него на долгие годы и возможно, когда у вас будут дети, это станет неким наследием и памятью. Первая песня, которую вы исполнили для своего любимого мужчины. Безусловно, с признанием его качеств и достоинств.