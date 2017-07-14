Алгоритм успешного знакомства: 10 лайфхаков

Несмотря на то, что люди до сих пор неоднозначно относятся к онлайн-знакомствам, популярность дейтинг-сервисов растет с каждым днем. Объяснение этому простое: с их помощью можно общаться с людьми любой национальности, любого возраста и статуса и тем самым в разы увеличить свои шансы найти человека со схожими интересами и вкусами.

Познакомиться с нормальным мужчиной в дейтинг-сервисе не так уж и сложно: важно лишь представлять хотя бы примерно, кто тебе нужен, и быть готовой к тому, что придется перемолоть не один десяток кандидатов.

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Екатерина Фадеева, психолог и евангелист развлекательной социальной сети «Фотострана», делится десятью лайфхаками, которые позволят не потеряться на сайтах знакомств.

Удели внимание фотографиям

По статистике, мужчины редко знакомятся с информацией на личной странице женщины перед отправкой первого сообщения. Им интереснее рассматривать фотографии прекрасной незнакомки, что лишний раз подтверждает тот факт, что мужчина любит глазами. Выбирай снимки, на которых хорошо видно твое улыбающееся лицо, фотографии, на которых ты занята любимым делом. Не используй графические редакторы и фильтры, чтобы приукрасить внешность. Также не стоит выставлять фотографии в купальнике и кружевном белье: они, несомненно, привлекут внимание, однако не самых благонамеренных мужчин.

123RF/Alena Ozerova

Покажи свои нестандартные увлечения

Большинство анкет написано по одному и тому же шаблону: «Я добрая, хорошая, замечательно готовлю и убираю, люблю детей и животных, а также смотреть фильмы, слушать музыку и путешествовать». Если ты хочешь найти мужчину, который будет подходить тебе по всем показателям, то тебе следует изменить этот алгоритм. Если ты любишь животных и свои выходные проводишь в приюте для бездомных собак, то напиши, что твое сердце отдано братьям нашим меньшим из сострадания. Если ты заядлая путешественница, то не жалей красок, описывая свое утро в Риме и свою мечту посетить Сикстинскую капеллу в компании любимого мужчины.

Преврати свои недостатки в достоинства

Если прочитать анкеты на сайтах знакомств, то можно подумать, что все пользовательницы дейтинг-сервисов — сущие ангелы. Однако это не так: никто не идеален. Заполняя анкету, вспомни не только свои плюсы, но и минусы, постарайся подать свои недостатки так, чтобы они походили на твои милые особенности. Представим, что ты слишком вспыльчивая и порой не сдерживаешься в выражениях. Напиши в таком случае, что в минуты гнева ты похожа на закипающий чайник, но если найдется рука, способная выпустить пар, ты превращаешься в милую кошечку. Только так ты сделаешь свою анкету индивидуальной.

Расскажи о себе доступно и увлекательно

Помни, что рассказ о себе — это не «Война и мир». Подготовь для личной страницы историю длиной четыре-пять предложений.

Расскажи про себя, свою жизнь и пристрастия, а также добавь немного юмора: он повысит шансы на успех. Удели особое внимание своим предпочтениям: зачастую именно общие хобби помогают людям познакомиться.

Спровоцируй его на нестандартную реакцию

У большинства людей, которые пришли знакомиться в онлайн, заранее заготовлены ответы на все сообщения собеседника. Мужчина 100% уже придумал список комплиментов для восхваления любых качеств девушек, с которыми сегодня будет общаться. Поэтому если вы отклонитесь от стандартного сценария с типичными вопросами «Привет, как дела?», он сначала опешит. Но потом ему станет интересно, и беседа точно завяжется.

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Такой ход даст вам преимущество сразу в двух аспектах. Во-первых, собеседник вас точно запомнит, ведь сегодня у него уже было несколько стандартных разговоров с девушками, а отличились так только вы. Во-вторых, ваша провокация станет своеобразным тестом для человека. Посмотрите, как он отреагирует, и решайте, хотите ли вы продолжать общение.

Прояви интерес

Зачастую люди больше говорят, чем слушают, — это твой шанс выгодно выделиться на фоне тех, кто интересуется только собой. Спроси, где была сделана та или иная фотография, что за собака у твоего собеседника, какой из фильмов Тарантино ему нравится больше всего (если он указал этого режиссера как своего любимого, разумеется). Беглый взгляд на личную страницу дает массу возможностей завязать интересную беседу.

123RF/Roman Samborskyi

Фильтруй информацию

Это касается не только тем для разговора, но и информации на твоей странице или в других социальных сетях.

Если ты действительно ищешь мужчину для серьезных отношений, то не злоупотребляй репостами из пабликов для независимых женщин и скрой фотографии с бывшими ухажерами или с другими мужчинами.

Не делай из каждого будущего мужа

Не надо придумывать имена вашим будущим детям, едва тебе написал новый собеседник. Возможно, мужа придется подождать, но зато ты найдешь хорошего друга или заведешь несколько полезных контактов. Расслабься и просто наслаждайся приятными встречами.

Не обманывай

Если ты регистрируешься на сайте знакомств с серьезными намерениями, не стоит писать неправду. Если тебе 35 лет, ты весишь 80 кг, нигде не работаешь и живешь в глубинке, не стоит писать, что тебе 29, у тебя успешный бизнес и твой вес — 60 кг. Помни, что все тайное рано или поздно становится явным. Также не стоит скрывать от мужчины, что ты в разводе и у тебя есть дети.

Действуй в жизни

Не затягивай реальное знакомство с собеседником. Более того, соглашайся и ходи на свидания, иначе замуж ты так и не выйдешь. И пусть это будет не один партнер, а несколько: тебе нужно мужское внимание, чтобы почувствовать себя уверенной в себе, притягательной женщиной. Конечно, выбирать нужно лучшего из лучших, но для этого сначала требуется количество, которое со временем отсеется и перейдет в качество. И только после этого останется один-единственный, которому ты подаришь свою жизнь и свою любовь.

Виртуальные знакомства, как и реальные, требуют времени и эмоциональных вложений. Задача сайта знакомств — свести двух людей. Все остальное зависит только от вас. Проявляйте внимание и интерес друг к другу, не пропадайте надолго и, наконец, не затягивайте с первым свиданием.