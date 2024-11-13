6 поз для твоего оргазма: секс-позиции, в которых ты гарантированно достигнешь удовольствия

Женский оргазм – штука непростая. Не секрет, что достичь его девушкам бывает сложнее, чем парням. Так уж вышло, что прекрасная половина человечества чаще нуждается в правильных условиях, обстановке и, конечно, верных позах, чтобы испытать полное удовольствие. Расскажем про шесть позиций, которые помогут тебе раскрыть максимум чувств и легко достичь оргазма. Здесь все продумано так, чтобы и мышцы были задействованы, и угол ощущений был именно тем, что нужно!

Почти миссионерская

Ты лежишь на спине, а партнер приподнимает твой таз, словно создавая "мостик". Это положение направляет его движения именно в ту зону, которая приведет к заветному результату. А если подложить под бедра подушку, ты почувствуешь дополнительные приятные ощущения – без особых усилий и напряжения. Согни ноги в коленях, словно складываешься пополам, или забрось ноги ему на плечи. Вот увидишь, ощущения будут гораздо ярче, чем в миссионерской позиции.

Лицом к лицу





Ты "оседлала" партнера, который сидит с опорой у спины (у стены или спинки кровати). Обвивай его бедра ногами и прижмись к телу. В этой позиции ты контролируешь глубину и ритм, что важно для достижения нужной стимуляции. Этот угол особенно хорошо стимулирует точки G и К, а еще освобождает руки для дополнительной ласки. Так что не стесняйся быть страстной и направлять себя к финалу!

Ложки

Для ленивого утра или уютного вечера: оба партнера лежат на боку, но ты поворачиваешься к партнеру спиной. Это расслабленное положение, при котором акцент идет на внешнюю стимуляцию, особенно если партнер касается твоих бедер и груди. Угол входа будет мягким, но точным, что добавит глубины и чувственности. Чтобы получить новые эмоции от, казалось бы, всем известной позы, пусть твой партнер не движется вперед-назад, а исследует головкой переднюю стенку влагалища, где множество нервных окончаний.

Неклассический доги-стайл

Простой, но действенный вариант, чем-то похожий на классический доги-стайл. Для этого нужно лечь на живот, слегка приподняв бедра – например, положив подушку под живот. В таком положении спина и ягодицы расслаблены, что позволяет сконцентрироваться на ощущениях. Эта поза создает плавные, глубокие движения под нужным углом, которые помогают достичь заветного финала.

Меняем кровать на стол





Эта поза создана для экспериментов и пикантных перемен в рутине. Ты ложишься на стол или стойку, ноги обвивают партнера, а он стоит, позволяя задать нужный ритм. Это положение делает угол проникновения особенно точным, а ты при этом сохраняешь полный контроль над темпом и глубиной. Такая поза не только усиливает чувственные ощущения, но и добавляет немного шалости, ведь менять обстановку – всегда возбуждающе.

Задом наперед

Это классическая поза наездницы, но перевернутая наоборот. Тебе нужно "оседлать" партнера, повернувшись к нему спиной, как бы "вперед ногами". Партнер может помогать тебе двигаться, чтобы найти нужный ритм. Эта поза отлично стимулирует точку G и дает интересный новый угол. При этом можно не торопиться, а растянуть удовольствие, давая телу полностью расслабиться и насладиться каждой секундой.

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