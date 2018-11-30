DIY: Интересные новогодние поделки в детский садик 2019

По утверждению детских психологов, нет лучшего пути к сердцу ребенка, чем совместная деятельность, причем любая. Совместное же изготовление поделок заполняет сердце ребенка особым восторгом, папа и мама сидят рядом, никуда не спешат и что-то мастерят вместе с ним.

Кроме того, получаются очень красивые новогодние поделки, которые малыш выполняет пошагово (фото) своими руками, чтобы с гордостью принести их в детский садик. В данной подборке мастер-классов мы предлагаем только самые простые и интересные варианты поделок, которые могут выполнить как дети из старшей группы самостоятельно, так и малыши с помощью родителей.

Легкие поделки на Новый год 2019 своими руками в детский сад

Для создания новогодних оригинальных поделок можно использовать абсолютно любой подручный материал, народные умельцы предлагают самые неожиданные идеи, которыми просто невозможно не воспользоваться. Мы выбрали самые оригинальные мастер-классы с пошаговым исполнением поделок.

Панда из ватных палочек

Эта милая поделка принесет очень много радости малышу, его детскому удивлению не будет предела, ведь он смог создать такую игрушку своими руками!

Подготовить:

картон размера, соизмеримого с вашей задумкой;

ножницы;

ватные палочки – достаточно большое количество;

черная краска;

кисточка;

черная цветная бумага.

Изготовление:

Из картона вырезаем простую заготовку, представляющую собой соединенные геометрические фигуры - круг и элипс, размер которых вы выбираете сами.

Так мы в картоне выполнили макет тела панды, теперь будем одевать его в пушистую шубку, для чего нарезаем из ватных палочек большое количество заготовок, срезая кончики.

Проклеиваем клеем поочередно контуры круга и элипса, приклеиваем первый ряд ватных кончиков от палочек, плотно располагая их, друг к другу.

Второй ряд наклеиваем на первый, каждый раз уменьшая диаметр фигуры. Последние центральные палочки располагаем вертикально, добиваясь большего объема.

Теперь вырезаем из картона лапки, ушки и глазки, раскрашиваем в черный цвет, рисуем глазки и все приклеиваем по местам. Подрисовываем носик и черные пятнышки на шубке, добиваясь большего сходства с образом панды.

Эффектная и простая новогодняя поделка своими руками в детский сад на Новый год 2019 готова, можно использовать ее в качестве украшения.

Новогодний шар

Такая поделка пригодится как для украшения елки в детском садике, так и в качестве яркого элемента декора интерьера, например, их можно использовать для выполнения новогодней гирлянды.

Подготовить:

цветной картон, любые три цвета;

ножницы;

линейка;

клей карандашный;

бумага;

ручка;

тонкая ленточка.

Изготовление:

Рисуем на бумаге шаблон в виде круга с пятью лепестками, изготовить его несложно, рисуем круг, делим окружность на пять частей, из середины каждой восстанавливаем перпендикуляр от 2 до 3 см, в зависимости от размера шаблона. Теперь соединяем плавной линией все три точки: две на окружности и высоту перпендикуляра. В результате получается, пять лепестков, однако, шаблон можно просто скачать из интернета. Накладывая шаблон на цветную бумагу, изготавливаем по 4 детали трех цветов, получается всего 12. Все детали переворачиваем и с обратной стороны прочерчиваем ножницами прямые линии, приложив линейку, которые соединяют каждые две точки основания лепестков. Затем, делаем загибы на лицевую часть каждого «цветка» по прочерченным линиям. Берем одну из деталей, в середине делаем небольшой прокол маникюрными ножницами и вставляем приготовленную тонкую тесьму. Закрепляем тесьму с обратной стороны узелком, получили подвеску будущей новогодней поделки.

У детали с подвеской проклеиваем лепестки и приклеиваем к ним пять других таких же разноцветных деталей, которые затем, соединяем между собой, склеивая лепестки.

Поделки из пластилина в детский сад

Работа над такими поделками приносит огромное удовольствие, никакой особой подготовки не требуется, только пластилин разных цветов и острое желание творить чудо вместе со своими детьми. Степень сложности предлагаемых здесь поделок вполне соответствует детсадовскому возрасту ребенка, тем более если работа будет проходить совместно с папой или мамой.

Новогоднее мороженое

Подготовить:

пластилин Play – Doh.

Изготовление:

Из разноцветных шариков пластилина скатываем в ладонях жгутики различной длины так, чтобы у нас получилось три пары разноцветных жгутиков. Теперь каждую пару берем в руки и перекручиваем, затем сгибаем, придавая форму круга. Так у нас получится три разноцветных круга разного диаметра. Верх мороженого оформляем из маленькой заготовки, добиваясь сходства с оригиналом. Само мороженое мы вылепили, теперь готовим для него вафельный стаканчик, для чего из пластилина любого цвета формируем большой шарик и раскатываем его в круглый пласт средней толщины. Вырезаем из полученного пласта треугольник с округлым верхом. При помощи приспособления для получения тонких и ровных жгутиков подготавливаем их в довольно длинном исполнении, наклеиваем на подготовленную заготовку так, чтобы получился характерный вафельный рельеф. Обрезаем все лишнее, из пластилина такого же цвета изготавливаем внутреннее наполнение стаканчика, которое напоминает морковку без хвостика. Кладем «морковку» на один край заготовки для стаканчика и заворачиваем, сверху устанавливаем разноцветное мороженое, поделка, выполненная своими руками, готова.

Елка из пластилина

Материал:

пластилин обычный разноцветный.

Изготовление:

Из зеленого пластилина лепим геометрическую фигуру – конус нужного нам размера. Разрезаем подготовленный конус на 4 части, начинаем подготавливать каждую деталь, разминая ее снизу, создавая своеобразную юбочку. Далее, из полученной «юбочки» вырезаем треугольники, вершина которых доходит до середины заготовки. Количество вырезанных треугольников будет определять количество веток у нашей елки, например, мы вырезаем пять треугольников и получаем на заготовке пять веток. Если вы запланировали изготовление большой пластилиновой елочки, то можно вырезать большее количество треугольников. Каждой веточку придаем более вытянутую форму. Подготовленные детали елки ставим в первоначальное положение, у нас уже получилась полноценная крона дерева. Из коричневого пластилина лепим ствол, устанавливаем на него елочку и при помощи острого ножа прорисовываем мелкие веточки и иголки. Готовую елочку украшаем разноцветными игрушками и гирляндами, которые очень просто выполняются из мелких разноцветных шариков пластилина, которые мы также изготавливаем своими руками.

Как вылепить из пластилина Деда Мороза

Подготовить:

пластилин красный, белый, розовый.

Изготовление:

Из красного пластилина лепим три конуса, два одинаковых поменьше, один большой, с него сразу срезаем верхушку. Также из красного пластилина формируем шарик, соразмерный большому конусу, соединяем эти две фигуры, у нас получилось тело нашего стилизованного Деда Мороза в шубке. Сверху к шарику прикрепляем два маленьких конуса и вставляем спичку, это будут рукава и крепление для головы. Из белого пластилина раскатываем жгутик, разрезаем на две части, прикрепляем в двух местах, снизу «меховая опушка» и поясок. Также из белого пластилина скатываем 4 небольших шарика, по два разного диаметра, из них изготавливаем рукавички, придавая шарикам форму прямоугольников, два широких и два узких, соединяем и приклеиваем к рукавам Деда Мороза. Из розового пластилина лепим голову и нос, а из белого усы и брови, вставляем глазки из любого подручного материала. Из белого пластилина лепим бороду, надеваем шапку из красного пластилина и Дед Мороз готов, вылепить его можно в разных размерах, пользуясь данным мастер – классом и прилагаемым пошаговым фото.

Поделки из бумаги и картона

Из этого сектора детских поделок особенно трудно сделать подборку интересных мастер-классов, так как каждый, представляет привлекательный вариант для творчества. Предлагаем два из них, наиболее популярных и простых в исполнении.

Дед Мороз

Эта простая поделка пригодится как элемент декора для новогоднего оформления детского садика, а также познакомит ребенка с азами увлекательного раздела рукоделия – оригами.

Подготовить:

красную цветную бумагу, в задуманном вами количестве из того расчета, что из одного листа получается одна поделка. И столько же листов белой бумаги, а также двусторонний скотч или клей.

Изготовление:

Из всех заготовленных листом вырезаем квадраты со стороной 10 см, склеиваем белые и красные заготовки и приступаем к изготовлению поделки.

Каждую склеенную квадратную заготовку складываем пополам в виде треугольника, чтобы получить одну диагональ.

Разворачиваем квадрат, кладем его одним из острых углов, разделенных пополам, вниз. Нижние стороны загибаем к диагонали, закрепляем загибы.

Разворачиваем заготовку и сгибаем ее так, чтобы оба угла соединились, закрепляем залом.

Отгибаем один угол почти до самой нижней границы заготовки, делаем еще один небольшой загиб, получаем ободок шапки, подворачиваем бока.

Красным маркером затушевываем верхнюю белую полоску и рисуем нос, черным подрисовываем глаза, простая поделка на Новый год для садика готова.

Снеговики из втулок

Подготовить:

втулки от туалетной бумаги – 2 шт.;

клей;

белая бумага;

стразы – наклейки;

зубочистки;

красный пластилин;

черная цветная бумага;

игрушечное маленькое ведерко;

красная салфетка.

Изготовление:

Бумагу промазываем клеем и обклеиваем втулки. Стразы – наклейки приклеиваем на места глаз и в качестве декоративных пуговиц. Из пластилина раскатываем два небольших конуса, насаживаем их на зубочистки, другие концы протыкаем во втулку, на место носа. Рот дорисовываем маркером или подклеиваем из страз. Из черной бумаги вырезаем ручки снеговика, предварительно их, нарисовав, сделать это очень просто. Приклеиваем руки к телу и надеваем на одного из снеговиков игрушечное ведро, один симпатичный снеговик готов. Другому снеговику изготавливаем шляпку из цветной бумажной салфетки, желательно красной. Подгибаем ее с одной стороны, в качестве отворота шапки, приклеиваем в таком виде к верхней части второй втулки. Новогодние поделки для детей готовы, можно украшать ими любые горизонтальные поверхности.

Новогодняя игрушка в детский сад

Нарядить елку в детском садике пользуясь исключительно детскими поделками, просто отличная идея, причем настолько популярная, что наблюдается настоящий бум именно такого декора лесной красавицы. Кроме того, такая поделка может быть представлена на выставку в детский садик.

Свинка из елочного шара

Подготовить:

обычный елочный шар;

ткань яркая для шапочки;

небольшой отрез белого флиса;

нежно-розовая акриловая краска;

кисточка;

губка;

грунт белый;

маркер черный;

полимерная глина розовая;

тесьма для петельки;

горячий клей.

Изготовление:

Выбираем обычный шарик, покрываем его белым грунтом при помощи губки, держа шарик за выступающую верхнюю часть, в этой зоне грунт и краску можно не наносить. После того как грунт подсохнет, наносим акриловую краску, оставляем для высыхания. Занимаемся изготовлением шапочки, для чего выкраиваем из ткани прямоугольник шириной 10 см, а длина его должна равняться окружности вашего шарика плюс 1 см на шов. Такой же длины вырезаем прямоугольник из флиса, шириной 5 см, складываем его пополам на лицевую сторону. Прикладываем белый прямоугольник книзу прямоугольной заготовки из цветной ткани, закрепляем иголками и делаем строчку на машине. Флис отгибаем вниз, складываем всю конструкцию пополам наизнанку, прострачиваем на машинке, выворачиваем, надеваем на игрушку, предварительно вдев в ее петельку длинную петлю из тесьмы. Сверху собираем «шапочку» свинки в сборку, завязываем ленточку бантиком, шапочку фиксируем клеем в нескольких местах. Из полимерной глины изготавливаем пятачок, делаем 2 дырочки в нем, приклеиваем по месту, затем отклеиваем и отправляем в духовку на термообработку, как обычно, затем остужаем и приклеиваем его клеем. Кисточкой с черной краской или маркером подрисовываем глазки и ротик. Такая милая новогодняя поделка своими руками в детский садик, выполненная пошагово (фото) будет радовать детишек в год Свиньи.

Аппликации на Новый год 2019 в детский сад

Самый распространенный и любимый детьми вид рукоделия – аппликации, выбор здесь мастер-классов просто огромный, мы подобрали самые простые в исполнении, но эффектные по результату.

Снежинки из пластилина и пайеток

Подготовить:

цветной картон;

пластилин белый;

пайетки белого, серебристого или голубого цвета.

Изготовление:

Из цветного картона вырезаем открытку задуманного вами формата. Берем небольшие кусочки пластилина и раскатываем из него в ладонях 4 длинные тонкие колбаски, приклеиваем их на картон, сначала крестом, а затем также крестом, но развернутым относительно первого под углом 90 *С. У нас получилось основание снежинки, теперь, продолжая раскатывать в ладонях небольшие колбаски, прорабатываем каждый кончик снежинки, приклеивая к ним небольшие ответвления. Дальше нужно полагаться на свою фантазию, добиваясь получения пушистой красивой снежинки, на которую плотно приклеиваем пайетки, заполняя всю пластилиновую снежинку полностью. Открытку-аппликацию в детский садик можно еще дополнительно декорировать, заполняя свободные места.

Новогодняя открытка

Подготовить:

коробка для детских новогодних подарков;

шерсть белая, синяя и серая;

блестки и пайетки;

белый фетр;

клей;

краски.

Изготовление:

Из коробки для новогодних подарков вырезаем двухстороннюю открытку, раскрываем ее и создаем зимние мотивы по своему усмотрению, например, это можно сделать, используя наше пошаговое описание. Вырезаем фетр по размеру открытки, приклеиваем к одной из сторон, выкладываем небольшой пушистый моток шерсти и формируем из него лицо снегурочки. Почти круглое лицо, рельефный носик из шерсти, в углубления для глаз вставляем заготовленные бусинки, подрисовываем черной краской реснички и красной краской рот. Можно собрать «волосы» в стильную прическу «конский хвост», завязав его красивой ленточкой. Декорируем свободные места, немного добавляем синевы из синей шерсти. Из белой шерсти формируем комочки, слегка промазываем их клеем и посыпаем блестками, приклеиваем на фетр. С другой стороны выкладываем синюю шерсть в качестве основы рисунка - синего ночного неба, приклеиваем все в нескольких местах. Сверху синей шерсти формируем из белой шерсти елочки и луну, а из серой – Деда Мороза и оленей. Приклеиваем из фольги серебристые звездочки, можно использовать пайетки. По контуру всей открытки приклеиваем серебристую новогоднюю мишуру (видео), с лицевой стороны открытку также можно дополнительно декорировать, используя клей и блестки.

Оригинальные идеи поделок

Подобрав самые новые идеи поделок, предоставляем их для вашего удобства в одной рубрике, процесс не сложный, но в любом случае, лучше выполнять их совместно с детьми, вам это также доставит удовольствие.

Новогодние сувениры

Подготовить:

рюмочки и баночки разных калибров или верхушки от пластиковых бутылок;

фигурки свинок маленькие;

клей момент;

шишки;

искусственные цветы;

небольшой отрезок фетра;

открытки с блестящей поверхностью;

бусинки и блестящие элементы декора.

Изготовление:

Вырезаем круг, диаметром выбранной прозрачной емкости, немного оставив запас, который отрежем позже, склеиваем две такие детали. На дно емкости снаружи приклеиваем небольшой кружок фетра, диаметром чуть меньше диаметра донышка. Фигурку свинки, кстати, их можно изготовить заранее самим из полимерной глины, приклеиваем к основе из открыток. В емкость насыпаем блестящие элементы декора, промазываем клеем края рюмочки или стаканчика и приклеиваем основу со свинкой и блестящим наполнением. Приклеиваем снизу красивую окантовку из яркой блестящей тесьмы. Теперь оформляем верх нашего сувенира, приклеиваем заранее декорированные шишки и искусственные цветы, дополнительно украшаем по своему усмотрению. С гордостью несем такую новогоднюю поделку, выполненную своими руками по пошаговому описанию с фото, в детский сад, на радость всем детям, в 2019 году.

Объемная снежинка

Подготовить:

5 листов белой бумаги формата А 4;

линейка;

карандаш;

клей.

Изготовление:

На каждом листе бумаги сверху и снизу ставим отметку центра карандашом, не сгибая бумагу. Каждую сторону бумаги заворачиваем к середине так, чтобы получилось внахлест по 1 см с той и другой стороны. Приклеиваем стороны друг к другу по всей длине, делаем четкие заломы получившегося прямоугольника. Отступив от края по 2 см с той и другой стороны, ставим метки снизу и сверху, прикладываем линейку и делаем продольные четкие заломы. Расправляем пакет и из трех заломов с каждой стороны формируем два внешних залома и один вдавливаем вовнутрь. Получившийся длинный пакетик складываем поперек пополам, разворачиваем наносим клей тонкой полоской посередине и склеиваем обе половины. Отмечаем сверху середину, поставив точку. С одной стороны, отмеряем линейкой 9, 5 см, а с другой стороны – 5, 5 см, прочерчиваем две линии, соединяя обе точки с отмеченным центром. По линиям отрезаем уголки. Изготавливаем так еще 4 детали, прежде чем отрезать края, прикладываем первую деталь, как шаблон, чтобы края получились абсолютно одинаковыми. На каждую готовую деталь наносим клей тонкой линией по центру, и по линии низа, склеиваем все детали, укладывая их, друг на друга. Когда детали подсохнут, разворачиваем всю конструкцию и приклеиваем две крайние стороны, получилась, совершенно волшебная объемная снежинка.

При желании ее можно дополнительно декорировать блестками.