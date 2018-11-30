DIY: Интересные новогодние поделки в детский садик 2019
По утверждению детских психологов, нет лучшего пути к сердцу ребенка, чем совместная деятельность, причем любая. Совместное же изготовление поделок заполняет сердце ребенка особым восторгом, папа и мама сидят рядом, никуда не спешат и что-то мастерят вместе с ним.
Кроме того, получаются очень красивые новогодние поделки, которые малыш выполняет пошагово (фото) своими руками, чтобы с гордостью принести их в детский садик. В данной подборке мастер-классов мы предлагаем только самые простые и интересные варианты поделок, которые могут выполнить как дети из старшей группы самостоятельно, так и малыши с помощью родителей.
Легкие поделки на Новый год 2019 своими руками в детский сад
Для создания новогодних оригинальных поделок можно использовать абсолютно любой подручный материал, народные умельцы предлагают самые неожиданные идеи, которыми просто невозможно не воспользоваться. Мы выбрали самые оригинальные мастер-классы с пошаговым исполнением поделок.
Панда из ватных палочек
Эта милая поделка принесет очень много радости малышу, его детскому удивлению не будет предела, ведь он смог создать такую игрушку своими руками!
Подготовить:
- картон размера, соизмеримого с вашей задумкой;
- ножницы;
- ватные палочки – достаточно большое количество;
- черная краска;
- кисточка;
- черная цветная бумага.
Изготовление:
- Из картона вырезаем простую заготовку, представляющую собой соединенные геометрические фигуры - круг и элипс, размер которых вы выбираете сами.
- Так мы в картоне выполнили макет тела панды, теперь будем одевать его в пушистую шубку, для чего нарезаем из ватных палочек большое количество заготовок, срезая кончики.
- Проклеиваем клеем поочередно контуры круга и элипса, приклеиваем первый ряд ватных кончиков от палочек, плотно располагая их, друг к другу.
- Второй ряд наклеиваем на первый, каждый раз уменьшая диаметр фигуры. Последние центральные палочки располагаем вертикально, добиваясь большего объема.
- Теперь вырезаем из картона лапки, ушки и глазки, раскрашиваем в черный цвет, рисуем глазки и все приклеиваем по местам. Подрисовываем носик и черные пятнышки на шубке, добиваясь большего сходства с образом панды.
- Эффектная и простая новогодняя поделка своими руками в детский сад на Новый год 2019 готова, можно использовать ее в качестве украшения.
Новогодний шар
Такая поделка пригодится как для украшения елки в детском садике, так и в качестве яркого элемента декора интерьера, например, их можно использовать для выполнения новогодней гирлянды.
Подготовить:
- цветной картон, любые три цвета;
- ножницы;
- линейка;
- клей карандашный;
- бумага;
- ручка;
- тонкая ленточка.
Изготовление:
- Рисуем на бумаге шаблон в виде круга с пятью лепестками, изготовить его несложно, рисуем круг, делим окружность на пять частей, из середины каждой восстанавливаем перпендикуляр от 2 до 3 см, в зависимости от размера шаблона.
- Теперь соединяем плавной линией все три точки: две на окружности и высоту перпендикуляра. В результате получается, пять лепестков, однако, шаблон можно просто скачать из интернета.
- Накладывая шаблон на цветную бумагу, изготавливаем по 4 детали трех цветов, получается всего 12.
- Все детали переворачиваем и с обратной стороны прочерчиваем ножницами прямые линии, приложив линейку, которые соединяют каждые две точки основания лепестков.
- Затем, делаем загибы на лицевую часть каждого «цветка» по прочерченным линиям.
- Берем одну из деталей, в середине делаем небольшой прокол маникюрными ножницами и вставляем приготовленную тонкую тесьму.
- Закрепляем тесьму с обратной стороны узелком, получили подвеску будущей новогодней поделки.
У детали с подвеской проклеиваем лепестки и приклеиваем к ним пять других таких же разноцветных деталей, которые затем, соединяем между собой, склеивая лепестки.
Поделки из пластилина в детский сад
Работа над такими поделками приносит огромное удовольствие, никакой особой подготовки не требуется, только пластилин разных цветов и острое желание творить чудо вместе со своими детьми. Степень сложности предлагаемых здесь поделок вполне соответствует детсадовскому возрасту ребенка, тем более если работа будет проходить совместно с папой или мамой.
Новогоднее мороженое
Подготовить:
- пластилин Play – Doh.
Изготовление:
- Из разноцветных шариков пластилина скатываем в ладонях жгутики различной длины так, чтобы у нас получилось три пары разноцветных жгутиков.
- Теперь каждую пару берем в руки и перекручиваем, затем сгибаем, придавая форму круга. Так у нас получится три разноцветных круга разного диаметра.
- Верх мороженого оформляем из маленькой заготовки, добиваясь сходства с оригиналом.
- Само мороженое мы вылепили, теперь готовим для него вафельный стаканчик, для чего из пластилина любого цвета формируем большой шарик и раскатываем его в круглый пласт средней толщины.
- Вырезаем из полученного пласта треугольник с округлым верхом.
- При помощи приспособления для получения тонких и ровных жгутиков подготавливаем их в довольно длинном исполнении, наклеиваем на подготовленную заготовку так, чтобы получился характерный вафельный рельеф.
- Обрезаем все лишнее, из пластилина такого же цвета изготавливаем внутреннее наполнение стаканчика, которое напоминает морковку без хвостика.
- Кладем «морковку» на один край заготовки для стаканчика и заворачиваем, сверху устанавливаем разноцветное мороженое, поделка, выполненная своими руками, готова.
Елка из пластилина
Материал:
- пластилин обычный разноцветный.
Изготовление:
- Из зеленого пластилина лепим геометрическую фигуру – конус нужного нам размера.
- Разрезаем подготовленный конус на 4 части, начинаем подготавливать каждую деталь, разминая ее снизу, создавая своеобразную юбочку. Далее, из полученной «юбочки» вырезаем треугольники, вершина которых доходит до середины заготовки.
- Количество вырезанных треугольников будет определять количество веток у нашей елки, например, мы вырезаем пять треугольников и получаем на заготовке пять веток. Если вы запланировали изготовление большой пластилиновой елочки, то можно вырезать большее количество треугольников.
- Каждой веточку придаем более вытянутую форму.
- Подготовленные детали елки ставим в первоначальное положение, у нас уже получилась полноценная крона дерева.
- Из коричневого пластилина лепим ствол, устанавливаем на него елочку и при помощи острого ножа прорисовываем мелкие веточки и иголки.
- Готовую елочку украшаем разноцветными игрушками и гирляндами, которые очень просто выполняются из мелких разноцветных шариков пластилина, которые мы также изготавливаем своими руками.
Как вылепить из пластилина Деда Мороза
Подготовить:
- пластилин красный, белый, розовый.
Изготовление:
- Из красного пластилина лепим три конуса, два одинаковых поменьше, один большой, с него сразу срезаем верхушку.
- Также из красного пластилина формируем шарик, соразмерный большому конусу, соединяем эти две фигуры, у нас получилось тело нашего стилизованного Деда Мороза в шубке.
- Сверху к шарику прикрепляем два маленьких конуса и вставляем спичку, это будут рукава и крепление для головы.
- Из белого пластилина раскатываем жгутик, разрезаем на две части, прикрепляем в двух местах, снизу «меховая опушка» и поясок.
- Также из белого пластилина скатываем 4 небольших шарика, по два разного диаметра, из них изготавливаем рукавички, придавая шарикам форму прямоугольников, два широких и два узких, соединяем и приклеиваем к рукавам Деда Мороза.
- Из розового пластилина лепим голову и нос, а из белого усы и брови, вставляем глазки из любого подручного материала.
- Из белого пластилина лепим бороду, надеваем шапку из красного пластилина и Дед Мороз готов, вылепить его можно в разных размерах, пользуясь данным мастер – классом и прилагаемым пошаговым фото.
Поделки из бумаги и картона
Из этого сектора детских поделок особенно трудно сделать подборку интересных мастер-классов, так как каждый, представляет привлекательный вариант для творчества. Предлагаем два из них, наиболее популярных и простых в исполнении.
Дед Мороз
Эта простая поделка пригодится как элемент декора для новогоднего оформления детского садика, а также познакомит ребенка с азами увлекательного раздела рукоделия – оригами.
Подготовить:
- красную цветную бумагу, в задуманном вами количестве из того расчета, что из одного листа получается одна поделка. И столько же листов белой бумаги, а также двусторонний скотч или клей.
Изготовление:
- Из всех заготовленных листом вырезаем квадраты со стороной 10 см, склеиваем белые и красные заготовки и приступаем к изготовлению поделки.
- Каждую склеенную квадратную заготовку складываем пополам в виде треугольника, чтобы получить одну диагональ.
- Разворачиваем квадрат, кладем его одним из острых углов, разделенных пополам, вниз. Нижние стороны загибаем к диагонали, закрепляем загибы.
- Разворачиваем заготовку и сгибаем ее так, чтобы оба угла соединились, закрепляем залом.
- Отгибаем один угол почти до самой нижней границы заготовки, делаем еще один небольшой загиб, получаем ободок шапки, подворачиваем бока.
- Красным маркером затушевываем верхнюю белую полоску и рисуем нос, черным подрисовываем глаза, простая поделка на Новый год для садика готова.
Снеговики из втулок
Подготовить:
- втулки от туалетной бумаги – 2 шт.;
- клей;
- белая бумага;
- стразы – наклейки;
- зубочистки;
- красный пластилин;
- черная цветная бумага;
- игрушечное маленькое ведерко;
- красная салфетка.
Изготовление:
- Бумагу промазываем клеем и обклеиваем втулки.
- Стразы – наклейки приклеиваем на места глаз и в качестве декоративных пуговиц.
- Из пластилина раскатываем два небольших конуса, насаживаем их на зубочистки, другие концы протыкаем во втулку, на место носа.
- Рот дорисовываем маркером или подклеиваем из страз.
- Из черной бумаги вырезаем ручки снеговика, предварительно их, нарисовав, сделать это очень просто. Приклеиваем руки к телу и надеваем на одного из снеговиков игрушечное ведро, один симпатичный снеговик готов.
- Другому снеговику изготавливаем шляпку из цветной бумажной салфетки, желательно красной.
- Подгибаем ее с одной стороны, в качестве отворота шапки, приклеиваем в таком виде к верхней части второй втулки. Новогодние поделки для детей готовы, можно украшать ими любые горизонтальные поверхности.
Новогодняя игрушка в детский сад
Нарядить елку в детском садике пользуясь исключительно детскими поделками, просто отличная идея, причем настолько популярная, что наблюдается настоящий бум именно такого декора лесной красавицы. Кроме того, такая поделка может быть представлена на выставку в детский садик.
Свинка из елочного шара
Подготовить:
- обычный елочный шар;
- ткань яркая для шапочки;
- небольшой отрез белого флиса;
- нежно-розовая акриловая краска;
- кисточка;
- губка;
- грунт белый;
- маркер черный;
- полимерная глина розовая;
- тесьма для петельки;
- горячий клей.
Изготовление:
- Выбираем обычный шарик, покрываем его белым грунтом при помощи губки, держа шарик за выступающую верхнюю часть, в этой зоне грунт и краску можно не наносить.
- После того как грунт подсохнет, наносим акриловую краску, оставляем для высыхания.
- Занимаемся изготовлением шапочки, для чего выкраиваем из ткани прямоугольник шириной 10 см, а длина его должна равняться окружности вашего шарика плюс 1 см на шов.
- Такой же длины вырезаем прямоугольник из флиса, шириной 5 см, складываем его пополам на лицевую сторону.
- Прикладываем белый прямоугольник книзу прямоугольной заготовки из цветной ткани, закрепляем иголками и делаем строчку на машине.
- Флис отгибаем вниз, складываем всю конструкцию пополам наизнанку, прострачиваем на машинке, выворачиваем, надеваем на игрушку, предварительно вдев в ее петельку длинную петлю из тесьмы.
- Сверху собираем «шапочку» свинки в сборку, завязываем ленточку бантиком, шапочку фиксируем клеем в нескольких местах.
- Из полимерной глины изготавливаем пятачок, делаем 2 дырочки в нем, приклеиваем по месту, затем отклеиваем и отправляем в духовку на термообработку, как обычно, затем остужаем и приклеиваем его клеем.
- Кисточкой с черной краской или маркером подрисовываем глазки и ротик. Такая милая новогодняя поделка своими руками в детский садик, выполненная пошагово (фото) будет радовать детишек в год Свиньи.
Аппликации на Новый год 2019 в детский сад
Самый распространенный и любимый детьми вид рукоделия – аппликации, выбор здесь мастер-классов просто огромный, мы подобрали самые простые в исполнении, но эффектные по результату.
Снежинки из пластилина и пайеток
Подготовить:
- цветной картон;
- пластилин белый;
- пайетки белого, серебристого или голубого цвета.
Изготовление:
- Из цветного картона вырезаем открытку задуманного вами формата.
- Берем небольшие кусочки пластилина и раскатываем из него в ладонях 4 длинные тонкие колбаски, приклеиваем их на картон, сначала крестом, а затем также крестом, но развернутым относительно первого под углом 90 *С.
- У нас получилось основание снежинки, теперь, продолжая раскатывать в ладонях небольшие колбаски, прорабатываем каждый кончик снежинки, приклеивая к ним небольшие ответвления.
- Дальше нужно полагаться на свою фантазию, добиваясь получения пушистой красивой снежинки, на которую плотно приклеиваем пайетки, заполняя всю пластилиновую снежинку полностью.
- Открытку-аппликацию в детский садик можно еще дополнительно декорировать, заполняя свободные места.
Новогодняя открытка
Подготовить:
- коробка для детских новогодних подарков;
- шерсть белая, синяя и серая;
- блестки и пайетки;
- белый фетр;
- клей;
- краски.
Изготовление:
- Из коробки для новогодних подарков вырезаем двухстороннюю открытку, раскрываем ее и создаем зимние мотивы по своему усмотрению, например, это можно сделать, используя наше пошаговое описание.
- Вырезаем фетр по размеру открытки, приклеиваем к одной из сторон, выкладываем небольшой пушистый моток шерсти и формируем из него лицо снегурочки. Почти круглое лицо, рельефный носик из шерсти, в углубления для глаз вставляем заготовленные бусинки, подрисовываем черной краской реснички и красной краской рот.
- Можно собрать «волосы» в стильную прическу «конский хвост», завязав его красивой ленточкой.
- Декорируем свободные места, немного добавляем синевы из синей шерсти. Из белой шерсти формируем комочки, слегка промазываем их клеем и посыпаем блестками, приклеиваем на фетр.
- С другой стороны выкладываем синюю шерсть в качестве основы рисунка - синего ночного неба, приклеиваем все в нескольких местах. Сверху синей шерсти формируем из белой шерсти елочки и луну, а из серой – Деда Мороза и оленей.
- Приклеиваем из фольги серебристые звездочки, можно использовать пайетки.
- По контуру всей открытки приклеиваем серебристую новогоднюю мишуру (видео), с лицевой стороны открытку также можно дополнительно декорировать, используя клей и блестки.
Оригинальные идеи поделок
Подобрав самые новые идеи поделок, предоставляем их для вашего удобства в одной рубрике, процесс не сложный, но в любом случае, лучше выполнять их совместно с детьми, вам это также доставит удовольствие.
Новогодние сувениры
Подготовить:
- рюмочки и баночки разных калибров или верхушки от пластиковых бутылок;
- фигурки свинок маленькие;
- клей момент;
- шишки;
- искусственные цветы;
- небольшой отрезок фетра;
- открытки с блестящей поверхностью;
- бусинки и блестящие элементы декора.
Изготовление:
- Вырезаем круг, диаметром выбранной прозрачной емкости, немного оставив запас, который отрежем позже, склеиваем две такие детали.
- На дно емкости снаружи приклеиваем небольшой кружок фетра, диаметром чуть меньше диаметра донышка.
- Фигурку свинки, кстати, их можно изготовить заранее самим из полимерной глины, приклеиваем к основе из открыток.
- В емкость насыпаем блестящие элементы декора, промазываем клеем края рюмочки или стаканчика и приклеиваем основу со свинкой и блестящим наполнением.
- Приклеиваем снизу красивую окантовку из яркой блестящей тесьмы.
- Теперь оформляем верх нашего сувенира, приклеиваем заранее декорированные шишки и искусственные цветы, дополнительно украшаем по своему усмотрению.
- С гордостью несем такую новогоднюю поделку, выполненную своими руками по пошаговому описанию с фото, в детский сад, на радость всем детям, в 2019 году.
Объемная снежинка
Подготовить:
- 5 листов белой бумаги формата А 4;
- линейка;
- карандаш;
- клей.
Изготовление:
- На каждом листе бумаги сверху и снизу ставим отметку центра карандашом, не сгибая бумагу.
- Каждую сторону бумаги заворачиваем к середине так, чтобы получилось внахлест по 1 см с той и другой стороны.
- Приклеиваем стороны друг к другу по всей длине, делаем четкие заломы получившегося прямоугольника.
- Отступив от края по 2 см с той и другой стороны, ставим метки снизу и сверху, прикладываем линейку и делаем продольные четкие заломы.
- Расправляем пакет и из трех заломов с каждой стороны формируем два внешних залома и один вдавливаем вовнутрь.
- Получившийся длинный пакетик складываем поперек пополам, разворачиваем наносим клей тонкой полоской посередине и склеиваем обе половины.
- Отмечаем сверху середину, поставив точку. С одной стороны, отмеряем линейкой 9, 5 см, а с другой стороны – 5, 5 см, прочерчиваем две линии, соединяя обе точки с отмеченным центром. По линиям отрезаем уголки.
- Изготавливаем так еще 4 детали, прежде чем отрезать края, прикладываем первую деталь, как шаблон, чтобы края получились абсолютно одинаковыми.
- На каждую готовую деталь наносим клей тонкой линией по центру, и по линии низа, склеиваем все детали, укладывая их, друг на друга.
- Когда детали подсохнут, разворачиваем всю конструкцию и приклеиваем две крайние стороны, получилась, совершенно волшебная объемная снежинка.
При желании ее можно дополнительно декорировать блестками.
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А какие поделки вам понравились больше всего? 2
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Вероника / 30.11.18 19:29Очень хорошее подробное описание, уже сделали с дочкой игрушку в садик, не возникло ни одного вопроса, просто читали и делали, большое спасибо.
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Олеся / 30.11.18 19:28Очень кстати попала на данную статью, больше искать ничего не буду, здесь все есть, приступаем с дочкой к интересным поделкам, большое спасибо.