7 признаков, что вы готовы стать родителями

Существует устоявшееся мнение, что любого нормального взрослого человека должна переполнять радость при известии о том, что скоро он станет родителем.

Другие эмоции будущих пап и мам обществом не поощряются. Но согласитесь, известие о том, что вскоре ваша жизнь кардинально поменяется, в первую очередь вызывает тревогу и страх.

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Особенно это касается людей в возрасте за 30 лет. И это не удивительно: их жизнь вполне устоялась, начали появляться достижения в профессиональной сфере. В одночасье вся стабильность превращается в неопределенность, а планы на будущее кардинально меняются.

Какие же страхи заслуживают вашего внимания, а какие — надуманные?

1. Вы считаете, что недостаточно опытны и зрелы для роли родителей

Этот вопрос чаще всего посещает будущих родителей, которые впервые решили примерять на себя эту роль. Даже если им за 30! Ведь на их глазах выросли дети друзей, родственников, они видели, сколько хлопот тем доставило рождение наследников. Им же предстоит то же самое, но при этом без малейшего знания, с чего начать и как правильно заниматься детьми.

Доверьтесь себе! Никто не рожден с навыками ухода за будущими детьми. Все приобретается с опытом. Главное — дарить им любовь и заботу. Пусть даже первые попытки взять на руки своего ребенка будут неуклюжими, но нежность, испытываемая к нему, компенсирует все недостатки. Теоретические и практические навыки придут позже. Все будет просто, если вы не будете усложнять жизнь сами.

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2. Вы считаете, что материальная сторона жизни не располагает к рождению ребенка

Один из самых распространенных страхов. Да, с рождением ребенка потребности семьи в материальном плане возрастают в разы. Да и денег никогда не бывает достаточно. Главное - научиться правильно распределять основной бюджет семьи, ведь к 30 годам вы, скорее всего, уже успели построить карьеру, а это значит, что и определенный капитал у вас уже есть.

3. Вы боитесь родов

Этот страх присущ женщинам в любом возрасте, особенно за 30. В основном он строится на красочных описаниях этого процесса «бывалых» рожениц. И почему-то в памяти всплывают именно самые ужасные истории, услышанные когда-то. Но каждый женский организм создан для того, чтобы удачно произвести на свет потомство. Так было и будет. А психологический настрой на «плохое» только мешает женщине в будущих родах.

Сложившееся же мнение о том, что женщинам после 30 сложнее выносить и родить ребенка, бытует только на постсоветском пространстве. В странах Европы большинство женщин только на четвертом десятке задумываются о рождении ребенка.

Так как же узнать, что ваша пара уже созрела для родительства? Как понять, что этот момент в ваших отношениях уже наступил?

Точно можно сказать одно: не готовы к родительству те, кто самоуверен и не предполагает изменений в себе, а для остальных возможно описать некоторые критерии.

1. Отношения в паре

Если вы солидарны в своих намерениях и оба осознаете степень ответственности, а ваши любовь и взаимоуважение располагают к изменениям вашего статуса — дерзайте. Ребенок — не средство налаживания взаимоотношений, он — плод любви и зрелости. Можно сказать, что родительство — это испытание пары на прочность. Без основательного фундамента пара его не пройдет.

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2. Причина, по которой вы хотите родить ребенка

Причины «так надо» или «уже пора» не подходят для обоснования дальнейших действий. Вы должны ощущать потребность в ребенке на подсознательном уровне.

3. Уровень материального благосостояния

Этот пункт совсем не означает, что рожать детей могут только успешные и богатые люди. Даже если вы не относите себя к таковым, то должны осознавать, что уровень расходов ощутимо возрастет. Поэтому финансовая стабильность должна стать залогом вашей мечты.

4. Осознание изменений в вашей жизни

Если вы осознаете, что ваша жизнь поменяется кардинальным образом с появлением нового члена семьи, то вы готовы. Не нужно ставить крест на своей жизни, но понимание того, что поступиться придется многим, у вас должно присутствовать.

5. Готовность к психофизиологическим изменениям во время беременности и постродовому поведению

Беременность, роды и первые месяцы родительства — нелегкое испытание для отношений. Осознание всех возможных рисков, связанных с поведенческими изменениями, выводит пару на новый уровень готовности к дальнейшим изменениям в жизни.

6. Социально-личностная готовность пары

Будущие родители должны позитивно воспринимать свою родительскую роль и адекватно оценивать меру готовности к ней. А еще лучше видеть в ней новые возможности для проявления своего потенциала.

7. Готовность к физическим изменениям

Внешность женщины всегда волнует ее и ее спутника. Вы должны быть готовы к ее переменам. И не обязательно в худшую сторону!

Если вышеизложенные 7 пунктов вас не испугали, а, наоборот, вдохновили еще больше — вы, определенно, готовы к появлению ребенка в вашей жизни!