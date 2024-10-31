Срочно на выброс: эта посуда дешевит даже самую стильную и изысканную кухню

Даже самая элегантная кухня может потерять свой шик, если на ней появятся "бюджетные провокаторы". Как понять, что срочно нужно вынести на выброс, и чем заменить для возвращения стиля? Давайте разберемся.

1. Пластиковые контейнеры со следами времени

Прозрачные, но уже не совсем прозрачные контейнеры с пятнами от соусов и шероховатой поверхностью на полках – враги стиля. Эти "ветераны холодильника" моментально удешевляют интерьер. Вместо них выбирайте стеклянные банки с герметичными крышками: смотрятся аккуратно, легко моются и хранят свежесть, как и чувство эстетики!

2. Сколотая и треснувшая посуда





В каждой семье есть "та самая чашка" или тарелка, на которой "маленькая трещинка, а выкидывать жалко". Проблема в том, что эта деталь вносит в интерьер ощущение захламленности и неаккуратности. Замените на керамику нейтральных оттенков – такие тарелки и кружки создают ощущение чистоты и гармонии, даже если стоят в стопке.

3. Яркие пластиковые тарелки и приборы

"Веселенькую" посуду оставьте на пикники, но в интерьер кухни она вносит лишь хаос. Если хочется цвета, то пусть это будет утонченный оттенок оливкового, бордо или терракоты на фарфоре или качественной керамике. Они оживят интерьер, не превращая его в детскую игровую зону.

4. Меламин и дешевые имитации





Посуда, стремящаяся "быть фарфором", но выдающая себя при первом взгляде – это главный враг кухонного шика. Вместо меламина или хрупкого пластика выбирайте каменную керамику или классический фарфор. Даже в минимальном количестве он смотрится дорого и ненавязчиво подчеркивает стиль.

5. Кружки с рекламой

Кружка "Промо-2017" или "Лучшему бухгалтеру" – это не коллекционные раритеты. Такие вещи создают атмосферу офисного стола и безжалостно рушат весь интерьерный труд. Выберите пару стильных кружек: керамика ручной работы или минимализм с пастельными тонами – вот что будет в гармонии с вашей идеальной кухней.

6. Перенасыщенные "фото-принты"





Тарелки с цветочными узорами, фотографиями городов или животных уже вышли из моды. Если вы любите рисунки, выбирайте посуду с тонкими, едва заметными узорами – в духе акварели или графики. Такой выбор придаст кухне современный и утонченный вид, оставляя пространство для стиля.

7. Потемневшие и поцарапанные столовые приборы

Если в вашей коллекции серебристых ложек и вилок появились потертости, пятна или даже ржавчина, то пора обновить "арсенал". Столовые приборы – как украшения для кухни: они должны блестеть и выглядеть свежо. Выберите классические приборы из нержавеющей стали или с матовым покрытием – они всегда выглядят стильно и минималистично, не отвлекая внимание от общей эстетики.

8. Сковороды с облезшим покрытием и кастрюли "в боевых шрамах"





Старая сковорода с поцарапанным антипригарным покрытием не только портит вид, но и теряет свою функциональность. Такие "ветераны" создают ощущение хаоса, даже если кухня только что убрана. Идеальный выбор – это качественная керамика или литой чугун с минималистичными деталями. Эти материалы долговечны и выглядят благородно, добавляя кухне изысканности. Кастрюли лучше выбирать в одной цветовой гамме, чтобы поддерживать общий стиль: светлые, черные или даже пастельные оттенки добавят аккуратности и красоты.

9. Ложки, половники и лопатки из пластика ярких цветов

Неоново-желтая лопатка и салатные ложки с разноцветными ручками – это не то, что хочется видеть на кухне, которая претендует на стиль. Отдайте предпочтение аксессуарам из дерева, нержавеющей стали или высококачественного силикона в спокойных оттенках. Такие приборы не только удобны, но и выглядят "дороже", добавляя кухне особую элегантность.

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