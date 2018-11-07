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Сочельник: что можно делать, а что нельзя (приметы)

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6 января все православные отмечают Рождественский Сочельник, завершающий 40-дневный Филиппов пост. Верующие готовятся к знаменательной дате, которая положила начало жизни Иисуса. Этот праздник за много веков оброс большим количеством обычаев и предзнаменований. Узнаем, что можно, и что нельзя делать в Сочельник.

Откуда пошло

Свое название праздник ведет от имени кушанья «сочиво», что, если переводить с древнеславянского, означает «растительное масло». Так, называли кашу, для ее приготовления замачивали злаковые зерна, пшеницу, ячмень, рис, добавлялись кусочки фруктов или овощей.

Что интересно, никакого масла, класть в нее не разрешалось, можно только ложечку меда.

Если соблюдается строгий пост, то в этот день нельзя есть до появления первой звезды. Обычай связан с тем, что волхвы увидели на небе Вифлеемскую звезду, это была весть о рождении Христа, но богослужебным уставом, такая традиция не предписана.

Как проходит праздник

Самое главное для верующих в этот день, это посещение храма, а именно христианского богослужения. Хозяйки обычно наводят чистоту в комнатах и занимаются приготовлением пищи. Многие женщины стараются необычно декорировать стол, покрывают его самобытной самобранкой, под нее прячут несколько соломинок, которые символизируют ясли.

По углам раскладывают банкноты и дольки чеснока, это приносит в дом довольство. Под стол кладут топор, можно не один, чтобы все могли поставить на него ноги, это помогает укрепить физический и моральный дух.

Посередине обязательно ставят букет из свечей и еловых веток.

Рассмотрим, что можно, и что нельзя делать в Сочельник, подробнее:

Все угощения должны быть постными.

  1. Количество блюд составляет 12, по числу апостолов.
  2. Все кушанья надо хотя бы попробовать, запрещено, чтобы какое-нибудь осталось нетронутым.
  3. До наступления Рождества нельзя ничего убирать со стола.
  4. На елке должна обязательно быть Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении младенца, который спасет мир.
  5. Желательно, чтобы все домашние одели новую одежду.
  6. В эту ночь нельзя гадать, для этого специально отведено время от Святок до Крещения.

Конечно, есть запрет на ругань и сквернословие на протяжении праздника, хотя можно было его продлить и на все остальные дни года. Ну и, естественно, не забывать о милосердии и поддерживать нуждающихся людей.

А также считалось плохой приметой выходить из дома, можно было запустить демонов. А еще существовало поверье, что нельзя находиться вдали от близких людей, иначе весь год будешь скитаться.

Предзнаменования в Сочельник

В этот день ничего не происходит просто так, поэтому надо обращать внимание на любые мелочи. Например, существует примета, по которой можно определить, каким будет будущий год, она состоит в том, чтобы заметить, кто первый придет в дом:

  • пьяный – ожидают шум и скандалы;
  • женщина – пересуды и невезение;
  • мужчина – к обеспеченности;
  • пожилой человек – к долголетию;
  • убогий – к нужде;
  • несколько людей – к богатству.

  • А вы празднует сочельник?

Если в окно постучится птица, то ждите новостей. Считалось, что под Рождество все, что попросишь, исполнится. Для прочности, надо повторить просьбу 77 раз.

Если в семье постоянно происходят ссоры и скандалы, то можно прекратить их следующим способом. В ночь перед Рождеством, набрать воды в любую емкость и вынести на мороз, утром занести, поставить на плиту и прокипятить.

Когда вода остынет, то можно приготовить на ней пищу для мужа, пусть умоется ею. А в оставшейся постирать его вещи. Говорят, после такого ритуала отношения в семье налаживаются.

А также существует много примет на Сочельник, предвещающих здоровье:

  1. Если человек, который заболел, начинает чихать, значит, он идет на поправку и его ожидает долголетие.
  2. Маленький ребенок, сделавший свои первые шаги в этот день, будет расти крепким и здоровым.
  3. Желательно всем членам семьи умыться святой водой, а также приготовить на ней праздничные кушанья.
  4. Чтобы целый год прошел во здравии, нужно всей семье взяться за руки и кружить хоровод вокруг елки.

Предвестники удачи

Прислушиваясь к предзнаменованиям, можно сформировать хорошее настроение, которое притянет в дом изобилие и везение:

  1. Пролитый чай, свидетельствует о том, что все, намеченные проекты пройдут удачно.
  2. Увидеть горбуна, большое везение, особенно если еще и дотронуться до него.
  3. Наступить в навоз – к довольству.
  4. Увидеть мышь – к расходам.
  5. Во время ужина необходимо зажечь в доме все, что можно, люстры, лампочки, свечки, это привлечет финансовое благополучие.
  6. Следует зажечь лампадку в честь уже умерших, это приведет к процветанию.
  7. Надо накормить до отвала своих домашних питомцев, тогда весь год будет благоприятным.

Как видим, знание того, что можно, и что нельзя делать в Сочельник, в состоянии уберечь от многих неприятностей и притянуть удачу за хвост.

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07.11.2018
Теги: сочельник приметы традиции

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А как вы проводите сочельник? 3  

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  • Жанна / 07.11.18 13:57
    -
    0
    +
    Мне так понравилась идея с пучком сена, обязательно положу его под скатерть на Рождество, а вдруг повезет. Да и денежки можно по углам разложить, ничего ведь не теряешь, а проверить необходимо. Главное, убедить себя, что все пройдет, как задумалось.
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  • Юлия / 07.11.18 13:55
    -
    0
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    Нельзя бездумно отвергать народные традиции, которые складывались веками. Ведь они не на голом месте возникали. А за годы Советской власти нас заставили все забыть. Слава богу, сейчас все возвращается, это тоже хорошая примета.
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  • Яна / 07.11.18 13:53
    -
    0
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    Спасибо за информацию, в этом году обязательно проведу праздник, как положено по всем ритуалам. Глядишь, и фортуна повернется к нам лицом.
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