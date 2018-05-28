Самые лучшие рецепты клубничного варения без варки ягод

Варенье из сладких ягод клубники обычно варится по традиционному рецепту, в состав такого лакомства входит клубника и сахар. Ягоды просто засыпают сахарным песком и оставляют настаиваться на несколько часов, после чего уваривают.

Но в таком десерте практически не остается витаминов, так как высокие температуры их полностью разрушают. Есть более простой и полезный вариант приготовления десерта, в нем нет необходимости проводить варку клубники, поэтому ягоды сохраняют все свои свойства.

Мы рассмотрим несколько лучших рецептов приготовления клубничного варенья без варки ягод с фото, они дадут возможность приготовить ароматное и очень полезное лакомство.

Так как ягоды клубники в рецепте вариться не будут, их все же подвергают тепловой обработке, то есть перекладывают в горячий сироп. В этом случае ягоды полностью сохраняют свои вкусовые качества, форму и цвет.

Готовить такой десерт несложно, также можно использовать вкусовые добавки, чтобы варенье вышло более вкусным. В качестве добавок применяют листья мяты, цедру и сок лимона, корицу и другие пряности.

Главные преимущества варенья без варки

Варенье необязательно должно быть просто вкусным, ведь оно может нести пользу для организма, если приготовить его правильно. Есть несколько простых вариантов приготовления этого десерта, они помогут получить сладкое и ароматное лакомство, которое сохранит в себе большое количество полезных веществ.

Стоит заметить, что сваренное варенье практически полностью теряет свои полезные качества. Можно использовать варенье "Пятиминутку", в нем витаминов сохраняется немного больше, но большая их часть разрушается под действием высокой температуры.

Если же говорить о таком лакомстве, в котором метод варки вообще не применяется, то в нем сохраняется максимальное количество витаминных веществ и минералов.

Если разобрать состав десерта, то в нем можно увидеть такие вещества:

различные витамины;

пектин;

разные виды органических кислот;

калий и магний;

железо.

Это не весь список полезных компонентов, входящих в состав варенья без варки. Кроме того, что в лакомстве останется много полезных веществ. Также сохранит свои вкусовые качества и аромат сама ягода. Плюсом такого десерта можно считать и период приготовления, ведь не придется тратить много времени на приготовление десерта. Все же у лакомства есть один недостаток, готовить его придется в небольшом количестве, так как хранить десерт можно только в камере холодильника.

Теперь стоит рассмотреть как готовится клубничное варенье без варки ягод, и узнать небольшие секреты лучших рецептов с фото.

Варенье без варки «Быстрое»

Это один из вариантов приготовления быстрого десерта, на него придется потратить минимум свободного времени, но при этом можно получить прекрасный десерт. Стоит заметить, что для получения необходимой консистенции, следует применить блендер, а хранить готовое лакомство следует в холодильнике.

Ингредиенты:

клубника спелая - 520 грамм;

сахарный песок - 780 грамм.

Процесс приготовления:

Ягоды хорошо промывают в воде несколько раз, а затем у клубники удаляют хвостики и перекладывают на чистое полотенце для просушки.

Клубника перекладывается в глубокую миску, туда же отправляют половину сахарного песка, все составляющие хорошо взбиваются блендером.

​

Когда все крупинки сахара полностью растворятся, можно добавить к массе остатки сахарного песка и все повторно взбить блендером до растворения сахарных крупинок. Необязательно проводить взбивание до полного растворения сахара, даже если часть крупинок останется, потом сахар растворится.

Заранее стерилизуются банки и крышки, в них перекладывают заготовленное варенье, все плотно закрывают крышками и отправляют в камеру холодильника.

Такая заготовка может сохранять свою свежесть в течение трех месяцев, но только при условии, что ягоды были тщательно промыты перед приготовлением десерта.

Лучший десерт без варки

Основной задумкой приготовления варенья без варки, является сохранение витаминов в составе десерта. Такое варенье в баночках смотрится красиво и аппетитно, поэтому стоит приготовить десерт своими руками.

Ингредиенты:

клубника спелая - 2 кг;

вода очищенная - 12 стакана;

сахарный песок - 1,2 кг.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить клубничное варенье без варки ягод по этому лучшему рецепту с фото, следует строго соблюдать рецептуру и процесс создания десерта. Сначала ягоды промывают в воде несколько раз, чтобы убрать возможные загрязнения, а затем очищают от хвостиков. После этого придется повторно промыть клубнику два раза. Лучше всего промывать ягоды сначала в миске, а потом в дуршлаге, чтобы вода могла легко стекать. Когда излишки воды полностью стекут, клубнику пересыпают в миску и занимаются приготовлением сиропа. Чтобы сделать сладкую заливку, хозяйка должна взять глубокую кастрюлю или миску. Туда всыпают необходимое количество сахарного песка и наливают половину стакана чистой воды. Ставят емкость на огонь и варят все не менее шести минут, чтобы получился сироп. Горячим сладким раствором заливают ягоды клубники, и оставляют десерт в таком виде до полного охлаждения. Как только сироп охладится, ягоды из него убирают, удобнее сделать это через дуршлаг. Ягоды перекладывают в миску, а сироп наливают в кастрюлю и повторно доводят до кипения. Процедуру следует повторить около трех раз. После того как хозяйка сделает последнее сцеживание сиропа, ягоды перекладывают уже не в миску, а в стерильные банки.

Когда сироп закипит, его наливают в банки с ягодами, сверху емкости закрывают крышками и накрывают теплым одеялом.

Десерт без варки кусочками

Готовое лакомство хранится в камере холодильника несколько месяцев, в данном случае хозяйке не понадобится блендер, так как пюре из ягод мы делать не будем.

Ингредиенты:

ягоды клубники спелые - 1,2 кг;

сахарный песок - 1,4 кг.

Процесс приготовления:

Ягоды клубники следует промыть и удалить хвостики, после чего клубнику перекладывают на бумажное полотенце, чтобы она обсохла. Подготовленные ягоды нарезают небольшими кусочками.

Плоды перекладывают в глубокую кастрюлю или чашку, лучше всего укладывать ягоды слоями, и каждый слой пересыпают сахарным песком. Остатки сахара насыпают на последний клубничный слой.

Посуду накрывают крышкой и оставляют настаиваться на всю ночь, если же клубника подготавливалась утром, то можно оставить плоды на один день. Уже к вечеру ягоды дадут необходимое количество сока.

Составляющие перемешивают с помощью лопатки, и оставляют настаиваться еще на один час. А пока клубника подготавливается, следует стерилизовать банки и крышки.

​

Готовый десерт перекладывают в чистые банки и закрывают крышками. После этого заготовки отправляются на хранение в камеру холодильника. Приготовить такое клубничное варенье без варки ягод легко, достаточно лишь в точности следовать правилам лучшего рецепта с фото.

Десерт без варки с лимоном

Это прекрасный вариант приготовления десерта, ведь в составе будет присутствовать лимон, а этот цитрус обладает ярким и выраженным ароматом. Благодаря лимону десерт получится ароматным и необычным.

Ингредиенты:

клубника спелая - 1,2 кг;

сахарный песок - 1,4 кг;

лимон крупный - 1 штука.

Процесс приготовления:

Для начала ягоды промывают несколько раз в воде, перебирают и очищают от плодоножки. После этого плоды нарезают кусочками и пересыпают сахарным песком. Выдерживают клубнику в таком виде в течение десяти часов, при этом следует каждый час мешать десерт, чтобы сахар лучше растворился. Лимон крупного размера хорошо промывают водой, а затем ошпаривают кипятком. Цитрус нарезают на несколько кусочков и удаляют косточки. Если оставить косточки лимона, то они придадут варенью горечь. Лимон перекручивают с помощью мясорубки, или же используют для измельчения комбайн. Готовая лимонная масса перекладывается в клубничное варенье и все составляющие повторно перемешиваются. Если сахар недостаточно растворился, можно немного прогреть массу на огне, но не доводить варенье до момента кипения.

Ароматная заготовка переливается в банки и закрывается крышками, после чего перемещается в камеру холодильника на хранение.

Варенье без варки с желатином

Это действительно лучший рецепт десерта с фото, ведь готовое клубничное варенье без варки ягод получается довольно густым и очень вкусным. При этом ягоды не будут подвергаться тепловой обработке, а значит они сохранят все полезные свойства.

Ингредиенты:

клубника – 1,2 кг;

сахарный песок – 850 г;

быстрорастворимый сухой желатин – 20 грамм.

Процесс приготовления:

Для начала следует тщательно промыть ягоды клубники, после чего удалить у плодов хвостики. Ягоды перекладывают в дуршлаг, чтобы вода с них полностью стекла.

Подготовленную клубнику отправляют в миску и оставляют там на определенное время, пока будет готовиться сироп.

Для приготовления сиропа берется сто миллилитров воды и указанное в рецептуре количество сахара.

Раствор отправляют на плиту и оставляют там до момента закипания, как только сироп закипит, ему дают постоять на огне еще около пяти минут, чтобы крупинки сахара растворились.

Как только сироп станет прозрачным, его переливают к клубнике. Когда сироп в ягодах остынет, можно откинуть клубнику на дуршлаг, а сладкий раствор снова довести до кипения, таким методом производят три заливки ягод.

При последнем кипячении, в сироп добавляют заранее замоченный желатин.

Готовый десерт перекладывают в банки и закрывают крышками. Хранить лакомство следует в камере холодильника. Можно добавить в варенье для вкуса веточку мяты или немного лимона.