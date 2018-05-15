Как вырастить огурцы в теплице: полезные советы

Огурцы – одна из самых любимых овощных культур. Они хороши зимой в соленом и маринованном виде, а весной и летом, практически ни один стол не обходится без свежих, только что сорванных с грядки вкусных, ароматных огурцов.

В теплице из поликарбоната вырастить огурцы можно гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Главное все сделать правильно. Сейчас поговорим о посадке, уходе и формировании куста.

С чего начать

Опытные садоводы знают, что подготовкой теплицы нужно заниматься с осени. Она состоит из нескольких этапов:

обработки раствором хлористой извести;

перекопки почвы с добавлением известкового порошка;

удаления верхнего слоя грунта (это делается уже весной, перед самой посадкой);

взрыхления земли с помощью лопаты.

Дерн, перегной и торф – из этих компонентов формируется почва для тепличного выращивания овощей, в частности огурцов. С соблюдением пропорций 20:30:50.

Для повышения урожайности добавляется древесная кора и аммиачная селитра с сернокислым калием.

В зависимости от расположения теплицы и ее размеров, выберите наиболее удобный для себя способ посадки. Самый распространенный ленточный. Если вам тоже по душе этот способ – сделайте 40-сантиметровые междурядья, чтобы посадить огурцы с расстоянием в 25 см.

Методы высаживания

Существует однорядный и двухрядный способ. В первом случае, расстояние между кустами должно составлять 40 см и 80 см между рядами. Высаживание вторым способом подразумевает два ряда в шахматном порядке.

Допустимо высаживание парных рядов, но в этом случае расстояние должно составлять 55 см. Одна пара от другой должна быть отдалена на 1 метр. На 1 кв. м обычно высаживают 2-3 кустика в зависимости не только от сорта, но и времени посадки. Чтобы плоды вызревали быстрее, крупноплодные следует высаживать реже, а корнишоны гуще.

Для удобства ухаживания, размещать кусты слишком плотно – не стоит. Это же правило поможет предотвратить размножение вредителей и значительно увеличить сроки сбора урожая. Получение света в достаточном количестве гарантия того, что плоды вызреют быстрее. До высадки рассады в почву, предстоит позаботиться о подготовке шпалера для огурцов.

В теплицу из поликарбоната можно высадить огурцы двумя способами: семенами и рассадой.

Если вам больше по душе семенной способ, нужно использовать посадочный материал сразу после обработки или проращивания. Для проращивания, семена заворачивают во влажную ткань на один день и оставляют в тепле. Всхожесть огурцов при этом, значительно улучшается.

За сутки до высадки, почву необходимо увлажнить, затем углубить в нее на 1,5 – 2 см зернышки и засыпать землей. Обратите внимание, если температура в теплице ниже отметки +25 С – лунки необходимо на несколько дней накрыть пластиковыми прозрачными стаканчиками или укрыть пленкой.

Высадка рассадой

В специализированных магазинах, купите почву, предназначенную для выращивания рассады. Засыпьте ее в емкость, с заранее проделанными дренажными отверстиями. Через каждые 2 см сделайте бороздки и высадите в них, на расстоянии 1 см друг от друга, семена. Заполните углубления грунтом и не забудьте укутать емкость пленкой и поставить в теплое затемненное место.

С появлением первых росточков, рассаду нужно поставить в светлое место. Когда на растении появятся 3-4 листочка, можно переместить рассаду в теплицу. Пересадка происходит аналогично с той лишь разницей, что не нужно укутывать растения.

Уход за рассадой и полив

За огуречными саженцами в поликарбонатной теплице ухаживать несложно. В основном нужно следить за тем, чтобы ни плети, ни корневая система, ни плоды не пострадали от перепадов температуры и влажности. Главное правильно подвязать огурцы.

Ни в коем случае нельзя производить полив огурцов в жару. Утреннее или вечернее время, самое подходящее для полива. Делать это нужно 1-2 раза в сутки. Все зависит от степени увлажненности почвы. Она не должна быть слишком сухой или наоборот, залита водой. Чтобы ростки не подвергались гниению и болезням, поливать овощную культуру надо нехолодной, а чуть теплой водой.

Подкормка растений

Подкармливать тепличные огурцы следует по мере необходимости. Сначала растению необходимы азотосодержащие добавки. Подходит «Агрикола Форвард».

Потом, при появлении завязей на плетях подкармливают еще раз, но уже препаратом «Эффектона-О» и мочевиной с сульфатом калия.

Третья подкормка требуется уже в период плодоношения универсальной подкормкой «Вегета».

Формирование огурцов в теплице

Чтобы вырастить на своем участке хорошие огурцы и другие овощи, нужно усвоить несколько советов:

Своевременно обрывать пустоцветы. Формирование куста проводить с помощью хорошо наточенного ножа, во избежание повреждения растения. Подсушивать и наполнять минеральными веществами почву, это необходимая процедура в случае формирования большого количества на кустах пустых завязей. К верхним веточкам куста следует относиться очень аккуратно. Любое повреждение в момент сбора урожая, может привести к гибели куста. Чтобы не лишиться урожая, нужно своевременно убирать образовавшиеся листья. После обрезки отростков, на стебле не должно оставаться пеньков.

Подвязка огурцов

Выращивая огурцы в теплице из поликарбоната, можно быть уверенным в получении раннего урожая. По большому счету, посадка и уход, не требуют особых навыков, как и формирование растения. На этот фактор влияет подвязка, она существует в нескольких вариациях:

Горизонтальный метод подвязки. Когда по всей длине грядок делается несколько ярусов через каждые 30 см. Здесь важно следить за тем, чтобы основной побег не двигался вдоль веревки, а шел в вертикальном направлении. Подвязка сеткой. Она натягивается в непосредственной близости растений, они будут цепляться за нее и виться. Вертикальный способ. Делается это так: Сверху натягивается шпалера, от нее опускаются вниз веревки с петлей, за которые будет цепляться стебель. Метод V-образный представляет собой шпалеру, к которой привязываются две веревки, с каждой стороны от огурцов, которыми подвязывается стебель.

Преимущества выращивание огурцов в поликарбонатной теплице

Такие материалы как стекло и пленка, сегодня во многом уступают ячеистому поликарбонату. Преимущества очевидны:

Поликарбонат отлично пропускает свет и в тоже время препятствует прямому попаданию солнечных лучей на растения, что уберегает их от ожогов. За счет вакуумных мини-ячеек обеспечивается теплоизоляционные свойства. Для установки конструкции необязательно заливать фундамент. Она отлично встает даже на неприспособленных к большим нагрузкам почвах. Это возможно за счет легкости и гибкости материала. Они выдерживают большие нагрузки, им не страшны перепады температур, материал отличается прочностью и долговечностью.

В теплице из поликарбоната вы сможете вырастить хороший урожай огурцов. Благодаря этому создавая идеальные условия для роста и плодоношения. С каждым из этапов, будь то посадка, уход или формирование куста, вы легко справитесь при условии ответственного отношения к делу.