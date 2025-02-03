Мягкие формы — новый минимализм: почему прямые углы вышли из моды?

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Тренд на мягкие формы легко адаптируется под любой стиль, будь то скандинавский минимализм, японский дзен или современный лофт.

Минимализм больше не про строгие линии и четкие границы. Сегодня в моде округлые силуэты, которые делают интерьер уютнее, но при этом остаются лаконичными. Диваны без резких граней, овальные столы, мягкие формы в архитектуре – все это теперь в топе. Разбираемся, почему тренд на округлость захватил дизайн и как его адаптировать под свой интерьер.

Почему округлые формы в моде?

Фото: соцсети/@saijis
Прямые линии выглядят строго, а мягкие силуэты делают пространство расслабленным. Особенно это актуально для жилых помещений: тренд на уют, тактильность и комфорт заметен во всем – от диванов до дверных проемов. Кроме того, изогнутые формы добавляют интерьеру динамики: они смотрятся легко и современно, а еще визуально смягчают пространство, даже если в нем мало декора.

Как выбрать мебель и декор?

Один из самых популярных вариантов – закругленные диваны. Они выглядят объемно, но не громоздко, идеально подходят как для центра комнаты, так и для зонирования пространства. Вместо строгих прямоугольных обеденных столов дизайнеры советуют присмотреться к овальным моделям: за таким столом комфортнее сидеть, а сам он занимает меньше места.

Изогнутые формы можно внедрять не только в мебели. Обратите внимание на зеркала без рамы с плавными очертаниями, круглые светильники, ковры нестандартных форм. Даже обычные декоративные подушки с закругленными краями уже работают на создание актуального образа.

Как вписать тренд в интерьер?

Фото: соцсети/@emmamelins
Важно соблюдать баланс: если вся мебель будет с изгибами, интерьер может потерять структуру. Поэтому лучше сочетать плавные линии с чем-то более строгим – например, округлый диван плюс лаконичный журнальный столик, овальный обеденный стол плюс минималистичные стулья.

Мягкие формы идеально сочетаются с нейтральными оттенками, натуральными материалами и тактильными текстурами – шерстью, бархатом, фактурной штукатуркой. Такой интерьер выглядит современно, но при этом уютно и нескучно.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как вписать технику в интерьер, чтобы она не бросалась в глаза. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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