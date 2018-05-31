Многие садоводы и огородники задумываются о том, как лучше всего выполнять все работы в саду для получения богатого урожая. Планируя работу на благоприятные дни для посадки в июле 2018 по лунному календарю, можно существенно повысить шансы на успешные садоводческие и огородные мероприятия.

Особенности планирования работы садоводам и огородникам

Июль – это один из самых значимых месяцев для всех садоводов и огородников.

Благоприятные дни для посадки в июле 2018 по лунному календарю позволяют успешно уделить внимание овощным и фруктовым культурам, цветам.

В начале месяца можно уделить больше времени, внимание розам (прежде всего, карликовым и кустовым). Например, можно удалить верхушку цветов для того, чтобы они впоследствии вновь зацвели. В разгар лета также нужно чаще поливать растения, причем прикорневые поливы желательно проводить рано утром или вечером. В середине июля нужно активно бороться с сорняками, причем их можно легко и быстро удалить в теплую солнечную погоду. Важно понимать, что от борьбы с сорняками и профилактики заболеваний, паразитов во многом зависит состояние участка и последующий урожай. В конце июля при желании можно посадить зеленый салат для получения свежей зелени. Опытные огородники отмечают, что салат нужно садить только в тенистом месте, так как от этого зависит успех развития растения.

Как можно понять, июль – это очень активный месяц не только для огородников и садоводов, но и для цветоводов. К тому же все благоприятные дни для посадки в июле 2018 по лунному календарю позволяют правильно спланировать определенный объем нужных мероприятий.

Таблица для садовода и огородника на июль 2018 года

Любые благоприятные дни для посадки в июле 2018 по лунному календарю нужно выбирать с учетом влияния Луны и, конечно, ее расположения. В результате можно повысить шансы на успешное проведение всех запланированных мероприятий, получение красивых цветов и достойного урожая.

Все благоприятные дни для посадки в июле 2018 по лунному календарю позволяют правильно планировать работу на огороде и в саду, в цветнике. Нужно понимать, что результат садоводческих и огородных мероприятий во многом зависит от фазы и зодиакального расположения луны.

Активный уход за всеми растениями очень важен, поэтому июль считается значимым месяцем для садоводов и огородников, цветоводов. Зная все благоприятные дни для посадки в июле 2018 по лунному календарю, можно повысить шансы на достойный результат при проведении всех запланированных мероприятий.