5 правил для выбора самого вкусного пломбира

Оригинальный пломбир, который готовили в XIX веке во Франции, несколько отличается по своей рецептуре от того мороженого, которое очень любили в СССР. Во французское мороженое, например, обязательно добавляли яйца и цукаты. Несмотря на различия, советский пломбир вызывал восторг у приезжих иностранцев потому, что его делали полностью из натуральных ингредиентов. Это сказывалось и на вкусе десерта.

Попробовать настоящий пломбир сегодня можно, только проведя немало времени у прилавка и изучив этикетки производителей. Мы подготовили для вас пять основных правил, которые помогут с выбором правильного мороженого.

1. Потрогайте мороженое

Как бы странно это ни звучало, но прежде чем брать пломбир, его стоит попробовать на ощупь. Во-первых, предпочтение стоит отдавать мороженому в полимерной, а не бумажной упаковке. В ней пломбир лучше сохраняет свой вкус, форму и тает медленнее. Во-вторых, мороженое должно храниться в магазинных холодильниках при температуре ниже -18 градусов.

Пломбир будет на ощупь деформированным, если условия хранения были нарушены. Если на упаковке замечен иней или капельки воды, значит температурный режим нарушался. Это скажется на вкусе пломбира, и кроме того, нарушится текстура десерта.

В таком случае мороженое лучше поискать в другом магазине, где следят за правильным хранением продуктов.

2. Выбирайте пломбир без растительных жиров

Строго говоря, пломбиром не может называться мороженое, содержащее хотя бы грамм растительного жира вместо молочного. Качественный пломбир — это исключительно молочный продукт. Однако некоторые производители этим правилом пренебрегают, а значит и пренебрегают здоровьем покупателей. В норме жирность пломбира может быть от 12 до 20%. А также чем меньше ингредиентов в составе и, чем они натуральнее, тем лучше.

Настоящий вкус мороженого невозможно заменить никакими искусственными веществами. Все ароматизаторы и добавки в составе должны быть только натуральными.

3. Цена мороженого не может быть низкой

Качественный пломбир не может стоить слишком дешево. Это только в СССР стаканчик мороженого можно было купить за 20 копеек. Снизить цену на пломбир производитель может, только снизив стоимость самих ингредиентов.

Как правило, дешевый пломбир — это фальсификат, где молочный жир практически полностью заменен растительным, а сахара добавлено больше чем нужно. В итоге вместо вкуса, родом из детства, можно получить некачественную смесь в стаканчике.

4. Текстура пломбира должна быть кремовой и воздушной

В мороженом важен не только вкус, но и текстура. В нем не должно быть комочков и кристалликов льда. Их наличие говорит о нарушении технологии производства и хранения. Оценить текстуру можно при разморозке —настоящий пломбир не превратится в водянистую лужицу на тарелке. Подтаявшее мороженое должно быть однородным по виду и напоминать легкую сливочную пенку по текстуре.

5. На упаковке должен быть указан ГОСТ

Раз в год мороженое проверяют независимые эксперты «Росконтроля». Они следят, чтобы указанный на упаковке ГОСТ действительно соблюдался. В 2018 году это соответствие подтвердил пломбир «Золотой стандарт».

Эта марка завоевывает первое место среди пломбиров в независимой экспертизе «Росконтроля» уже три года подряд, что делает «Золотой стандарт» чемпионом среди пломбиров.

Эксперты отмечают, что его вкус напоминает то самое мороженое из детства, которым мог бы гордиться каждый и который так восхищал иностранцев.

Пломбир — то лакомство, которое возвращает нас во времена, когда мороженое покупали всей семьей, прогуливаясь по парку. Этот сладкий сливочный холодок был нашим общим приятным воспоминанием. Освежить его в своей памяти легко — достаточно выбрать стаканчик с натуральным пломбиром, а значит и настоящим вкусом.