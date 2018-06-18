Орхидея: уход в домашних условиях после покупки: советы

Ассортимент цветочных магазинов разнообразен, но чаще всего взгляд покупателей задерживается на красивоцветущих растениях. Одним из них является орхидея. Это растение привлекает своими необычными цветами. Сегодня мы подробно рассмотрим, как правильно ухаживать за орхидеями в домашних условиях после покупки.

Адаптация растения

Итак, долгожданная орхидея дома. Не стоит сразу пересаживать растение, поскольку растению нужно привыкнуть к новым условиям. Для адаптации нужно время, примерно 10-15 дней. Этот срок поможет выявить наличие инфекций и вредителей, поэтому цветок размещают вдали от других растений.

На первое время орхидеи необходимо обеспечить легкую полутень. Если почва влажная, то поливать в течение семи дней не нужно.

В период адаптации нужно чаще смотреть на новое растение, чтобы не пропустить любые изменения.

Что категорически нельзя делать после покупки орхидеи:

Допускать попадания солнечных лучей. Размещать с другими растениями. Подкармливать. Опрыскивать.

После покупки нужно внимательно осмотреть содержимое горшка. Очень часто на коре встречается белый налет. Такие части необходимо как можно раньше убрать из емкости.

Если в контейнере с орхидеями нет или мало дренажных отверстий их нужно сделать. Для этого выбирают места без прилегания корней. Раскаленной спицей или другим подобным предметом прокалывают несколько дырочек. Проводят данную процедуру аккуратно, чтобы не повредить корни цветка.

Когда пересаживать

Если комнатное растение внешне выглядит здоровым и крепким, не выпадает из контейнера и не имеет темных пятен на корнях, с пересадкой можно не спешить. В самом начале адаптации пересадка здоровому растению не требуется.

После того как орхидея привыкнет к условиям квартиры на ее корнях появятся яркие зеленые кончики. Это означает, что орхидея адаптировалась и начала расти. Теперь цветок можно пересаживать.

Пересадка нужна немедленно в случае если:

растение легко отделяется от горшка;

почвенная смесь состоит только из сфагнума (мох);

на корневой шейке или корнях гнилостные пятна.

Уход в домашних условиях

Рассмотрим, как правильно ухаживать за орхидеями в домашних условиях. После покупке этим капризным красавицам важно обеспечить подходящую влажность, освещение, температуру.

Влажность. Орхидеи любят влажность, однако вокруг купленного растения не нужно расставлять блюдца с водой. Достаточно раз в день протирать листочки влажной тканью.

Свет. От этого фактора зависит состояние растение. Если света достаточно, то орхидеи цветут практически постоянно. При недостатке света листья становятся бледно-зеленого цвета, затем желтеют и опадают. В летнее время растению необходим рассеянный свет. Для затемнения на окна крепят матовую пленку, белую ткань или бумагу. После покупки для орхидеи недопустимо попадание прямых солнечных лучей.

Важно запомнить, что длительность светового дня для этих растений не должна быть меньше 12 часов. В противном случае для орхидей организуют искусственный источник света. Для этого используют люминесцентные светильники или фитолампы.

Температура. По температурным показателям орхидеи делятся на три группы:

Холодолюбивые. Эти растения родом из высокогорья или из мест с субтропическим климатом. К таким орхидеям относятся лелии, пафиопедилюмы, австралийские дендробиумы. Для растений этого вида днем поддерживают температуру +21 градус, а в зимнее время по ночам +13 -14 градусов.

Среднетемпературные. Орхидеи этих видов произрастают в средних поясах горных тропиков. Одонтоглоссумы и мильтонии нуждаются в более прохладном режиме. Летом в помещении должно быть 19–23 градуса, а зимой +13-14 °C.

Теплолюбивые. Некоторые виды катлей, фаленопсисы и дендробиумы растут в прибрежных тропических равнинах и лесах. Для этих видов в летний период создают температуру +16-33 °C, зимой 16-19 градусов. Среднесуточный перепад показателей не должен превышать 3-5 градусов.

Для многих видов орхидей подойдет универсальная температура. Днем показатели поддерживают от + 19 до +26, а в ночное время от+14 до+25°C.

Полив. Большинство видов орхидей не переносят застоя влаги. Но, каждый вид имеет свою специфику полива.

Фаленопсис и Пафиопедилиум. Этим растениям необходим постоянно влажный грунт.

Онцидиум и Дендробиум. Поливают по мере просыхания почвы.

По мнению специалистов, все орхидеи лучше переносят нехватку влаги, чем ее избыток. Обильный полив необходим во время появления бутонов, цветения и активного развития. Если растению не хватает воды, то на листьях и псевдобульбах появляются мелкие морщинки. О переизбытке поливов говорят пожелтевшие и мокнущие листья, гнилостные пятна на корнях.

Ограничить полив необходимо при следующих условиях:

орхидею только принесли из магазина;

в зимние месяцы;

после цветения.

Вода для полива орхидей должна быть мягкой, комнатной температуры. Если есть возможность, то для полива используют дождевую или талую воду. В летний период достаточно 2-3 полива в неделю, а зимой ограничивают до 1-2 раз в неделю.

Чтобы полить орхидею нужно поставить горшок с растением в таз с теплой водой на 10 минут. Можно имитировать теплый тропический ливень, поставив орхидею в ванну и поливать ее из душа. После полива немного ждут, чтобы вода стекла, затем горшок ставят на место.

Внесение подкормок

В первое время после покупки орхидею не подкармливают. Растение нуждается в дополнительном питании только во время активного роста. В цветочных магазинах есть различные добавки специально для орхидей. Любители этих растений часто используют «Бона Форте», «Pocon» или «Greenworld».

Важно помнить, что орхидеи не переносят высокую концентрацию минеральных солей в субстрате, поэтому время от времени нужно проливать грунт чистой водой. Когда орхидея примется в рост, удобрения вносят раз в неделю. Все подкормки проводят только по влажному грунту, обязательно соблюдая дозировку указанную производителем.

Теперь вы знаете, как ухаживать за орхидеями после покупке. Если соблюдать все указанные рекомендации в домашних условиях, то орхидеи будут чувствовать себя комфортно и быстро привыкнут к вашему дому.