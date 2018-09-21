Как ухаживать за аквариумом: правила

Медиками давно установлено, что созерцание аквариума благоприятно воздействует на нервную систему, помогает расслабиться, и заряжает положительной энергией. Однако, не каждому под силу иметь такое удовольствие у себя дома.

Кажущаяся простота ухода за аквариумом, весьма обманчива и при легкомысленном отношении к этому процессу может обернуться настоящей проблемой для одних и абсолютным стрессом для других.

Если вы все же вы решаетесь обзавестись дополнительными хлопотами, то внимательно ознакомьтесь с тем, как ухаживать за аквариумом и как его чистить. Краткую информацию мы излагаем в данной статье, обратив внимание на самые основные моменты этого ответственного процесса.

Общее представление

Для тех, кто никогда не сталкивался с аквариумом в плане ухода за ним, очень важно ознакомиться с тем, что же он из себя представляет «изнутри». Непонимание происходящих процессов в аквариумной среде приводит к ошибкам, каждая из которых может стать фатальной для рыбок.

После того как аквариум «запущен», он начинает жить по своим внутренним биологическим законам, как любая биосистема, для жизнеобеспечения которой важен баланс и равновесие.

Непрофессиональное вмешательство может нарушить этот хрупкий мир, запуская нежелательные процессы, нарушающие это биологическое равновесие. Вот почему необходимо соблюдать все правила ухода неукоснительно, не пренебрегая ни одной «мелочью».

Характерные ошибки

Все ошибки начинающих аквариумистов перечислить невозможно, приведем лишь часто встречающиеся из них:

нерегулярность очищения аквариума;

недостаточное или излишнее очищение. Как ни странно это звучит, но радикальное очищение также губительно для сложившегося биоравновесия аквариума, оно должно проводиться в определенные сроки с последующим новым «запуском» аквариума;

использование некачественной воды для заливки аквариума. Если используется водопроводная вода, то ее необходимо отстаивать в емкостях без крышек не менее 5–6 дней;

использование химических моющих средств при очистке. Сами рыбки, а также вся биосреда аквариума очень чувствительна даже к небольшим частицам чистящих химических средств, например, оставшихся на губке после ее использования в других целях.

перенаселенность аквариума;

неоптимальная температура воды;

нерациональное кормление рыбок.

Факторы, влияющие на частоту чисток

Чтобы грамотно составить индивидуальный график чисток конкретно для своего аквариума, необходимо опираться на уже накопленный опыт, а также на знание факторов, которые влияют на частоту проводимых работ.

К определяющим факторам относятся:

размер аквариума. Чем аквариум больше, тем чаще необходимо проводить чистку;

количество обитателей;

оптимальное количество растительности и декора;

наличие естественных санитаров водоемов. К таковым относятся такие обитатели, как улитки, сомики, а также растения с достаточно мощной для аквариума корневой системой, способной самостоятельно перерабатывать отходы и продукты жизнедеятельности рыбок;

оптимальное кормление. Когда излишки корма не засоряют аквариум;

наличие эффективного фильтра.

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Примерный график очистительных работ

Опытные аквариумисты, которые долгие годы содержат аквариумы, охотно делятся своим опытом с начинающими. Благодаря этим советам составлен общий график необходимых работ, который и берется за основу с последующей индивидуальной коррекцией сроков.

График работ включает в себя:

ежедневные мероприятия;

еженедельные и больше;

полугодовые.

Ежедневные обязательные работы

Если вы решились завести аквариум, то наверняка заранее были готовы выкраивать часть своего свободного времени на уход за ним, поэтому не стоит пропускать ни дня, и каждый день проводить:

кормление. Оптимальный режим вы подбираете сами, ориентироваться при этом надо на то как поедают корм рыбки, количество кормлений 1 – 2 раза в день. Корм во время кормления не должен падать на грунт, рыбки должны успевать его заглатывать.

аккуратное удаление остатков пищи и продуктов жизнедеятельности. Работа производится специальной трубочкой с мягкой грушей на противоположном конце, загрязнения просто засасываются в нее, а затем сливаются в приготовленную емкость;

наблюдение за поведением рыбок. На самом деле это очень важно, именно ежедневно наблюдать, насколько рыбки активны и достаточно ли хорош у них аппетит;

постоянный контроль температуры. Перепад температуры между нижними слоями воды и верхними не должен превышать 3 *С.

Важное замечание: При удалении остатков пищи и продуктов жизнедеятельности, а также проведении других работ внутри аквариума, действовать необходимо очень осторожно, чтобы не поднимать муть с поверхности грунта и не тревожить его.

Дело в том, что грунт является одной из составляющих единой целой экосистемы аквариума, на поверхности и внутри которой находятся полезные аэробные бактерии, положительно влияющие на равновесие и баланс.

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Контроль состояния здоровья рыбок

Это еще одна очень серьезная головная боль аквариумиста, держать здоровье рыбок под постоянным контролем. Болезней у рыбок предостаточно, симптоматика зачастую перекликается, что с рыбкой не так, определить очень сложно, скорей всего она погибает.

Вот почему не следует допускать никаких отклонений в биосистеме аквариума и проводить регулярно правильные и своевременные чистки, а также профилактические мероприятия против бактерий и вирусов.

Заболевания рыбок можно классифицировать как:

грибковые;

бактериальные;

вирусные;

паразитарные.

При регулярном периодическом осмотре рыбок следует обращать внимание на такие признаки заболеваний:

изменение окраса;

слизистые выделения;

появление необычных пятен и бугорков, а также других новообразований;

склеивание плавников;

мутные склеры глаз;

вздутие вокруг глаз;

несимметричное брюшко;

неприлегающая чешуя.

При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков рыбку немедленно отделяют в отдельную емкость на карантин и продумывают дальнейшие действия.

Еженедельная чистка аквариума

Каждую неделю необходимо тщательно и грамотно очищать аквариум, для чего следует проводить следующие работы:

чистка стекол. Не стоит пропускать проведение этой важной работы, в противном случае вы рискуете загрязнением воды в аквариуме и получения на стеклах трудно-очищаемого органического налета. Проводить эту работу следует чистой губкой с высокими абразивными качествами либо щеткой, а также другими приспособлениями, продающимися в зоомагазине;

«сифонка» грунта . Для проведения этой важной процедуры по еженедельному очищению грунта, необходимо обзавестись специальным приспособлением – сифоном. Наконечником от сифона осторожно, чтобы не потревожить весь грунт и рыбок, проводят по поверхности, втягивая загрязнения, затем сливая их вместе с частью воды. Периодически наконечник аккуратно слегка углубляют в грунт, чтобы очистить его более глубоко. При сливе воды необходимо следить, чтобы ее не стекло слишком много, ниже мы расскажем, почему это важно;

. очищение растений и декора. Когда часть воды из аквариума будет слита, станет намного удобней очистить листья растений от налета, а также срезать пожелтевшие и подгнившие листья. Если растительность стала слишком густой, проводим прополку также специальными приспособлениями.

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Внимание: при «сифонке» грунта не следует проводить очищение близко к мощной корневой системе растений, которая сама способна биологически справляться с органическими загрязнениями, перерабатывая их.

Элементы декора также необходимо регулярно очищать, достаточно их прямо в аквариуме протирать пальцами. Однако если появились признаки сильного загрязнения, покрытие ржавым или зеленым налетом, то декор извлекается и промывается в отстоянной воде, но без использования химических средств.

Внимание: при необходимости для более глубокого очищения элементов декора можно использовать соду либо специальное средство из зоомагазина.

Подмена воды

Эта процедура относится к еженедельным мероприятиям, однако, ввиду ее особой важности, выделим ее в отдельный блок информации.

Сразу оговоримся, что речь вовсе не идет о полной смене воды, делать это можно лишь 1 раз в полгода, когда идет радикальная чистка аквариума с последующим его «запуском».

Дело в том, что как мы уже говорили, после запуска аквариума в нем устанавливается биологическое равновесие, такой баланс необходим для внутреннего микроклимата, в котором рыбки чувствуют себя комфортно и не болеют.

Вода же каждую неделю не заменяется, а подменяется, т. е. часть воды сливается, добавляется свежая, но обязательно отстоянная. Объем еженедельно подменяемой воды не должен превышать 20% от общего объема.

Оборудование

Для аквариума необходимо приобрести качественное надежное оборудование, которое намного облегчит этот нелегкий труд по уходу и содержанию.

Как правило, можно ограничиться таким списком основного оборудования:

фильтр;

подсветка;

аэратор;

нагревательная система;

термометр.

Внимание: Очень важно при работе по очистке аквариума отключать электрические приборы из соображений техники безопасности.

Важным является и то, что нельзя отключать оборудование на ночь или днем на длительный период.

Очистка фильтра

Фильтры для аквариумов бывают:

механические;

биологические;

химические.

От конструкции фильтра зависит и частота его очистки, которая указывается в инструкции. Важно правильно проводить очистку фильтра, причем очищать его следует не в свежей воде, а в той, которую сливают при частичной подмене.

Такая важная рекомендация также продиктована тем, что на внутренних частях фильтра живут числе и в аэрации.