Как почистить микроволновку в домашних условиях
Перед тем, как почистить микроволновку в домашних условиях быстро и эффективно, стоит проверить запасы подручных средств у себя на кухне. От этого зависит какой способ подойдет для мойки этого незаменимого агрегата в каждом отдельном случае.
Лимонная кислота или свежий сок цитрусов
Такой вариант пригодится, если пятна жира оказались слишком устойчивыми. Часто применять подобное средство для эмалированных поверхностей не рекомендуется – кислота способна испортить внутренность микроволновки с подобной отделкой.
Нам понадобится:
- пластиковая или стеклянная мисочка для СВЧ-печей;
- 1/2 л чистой воды;
- 1 ст. л. лимонной кислоты (можно заменить 4 ст. л. фреша и кусочками использованного фрукта).
Как применить:
- Растворяем лимонную кислоту в воде. Если в ход идет свежий сок цитруса, смешиваем жидкие компоненты и отправляем в емкость мелко нарезанные остатки фрукта.
- Поставить полученную смесь в камеру микроволновки.
- Включить агрегат на 2-3 минуты при полной мощности.
- Через 10-15 минут протираем чистой влажной тряпочкой или губкой внутренность агрегата. Если некоторые места трудно поддаются, можно повторно нанести на них кислый раствор и подождать минут 10. Затем все снова протереть чистой салфеткой или губкой.
Не спешите закрывать дверцу – использовать СВЧ-печь после мойки лучше только после того, как она полностью высохнет. Такой вариант чистки отлично устраняет посторонние запахи и может использоваться также после запекания рыбы или других продуктов с сильным ароматом.
Пищевая сода
Лимон – фрукт заморский и потому в холодильнике редко залеживается. Если уборка приходится на период безденежья и сам плод использован по прямому назначению, привести в порядок домашнюю помощницу можно с помощью обычной соды.
Вам понадобится:
- емкость для нагрева пищи в микроволновке;
- 1/2 л чистой воды;
- 1 ст. л. пищевой соды.
Как применить:
- Растворяем порошок в жидкости.
- Отправляем в микроволновку полученную смесь.
- Нагревам емкость с раствором около 2-3 минут при полной мощности.
- Через 10-15 минут после остановки таймера протираем чистой, влажной тканью или губкой стенки от конденсата с грязью.
Если некоторые капли жира слишком крепко держатся, такие места нужно почистить губкой, смоченной в используемом растворе и дать им откиснуть.
Обычная вода
Если микроволновая печь испачкалась после разогрева пищи или неудачно выбранного режима, привести его в надлежащий вид можно при помощи воды из-под крана.
Нам понадобится:
- широкая и глубокая емкость из подходящего материала;
- пол-литра воды.
Как применить:
- Наливаем воду в мисочку и ставим в СВЧ-печь на 10 минут. Мощность при этом используется максимальная.
- Как только таймер подаст сигнал о прекращении работы агрегата, подождем еще минут 10 – за это время конденсат растворит жир.
- Протираем чистой влажной тканью стенки внутренней камеры.
Для старой и въевшейся грязи это способ очистки не подойдет. Лучше использовать его сразу же после казуса с приготовлением или разогревом.
Столовый уксус
Столовый уксус - очень действенное средство для старого жира и неприятного запаха. Не используйте кислотные растворы слишком часто – при большом нагреве они повреждают эмаль микроволновки, и кусочки краски будут попадать в пищу. Да и сам агрегат может взорваться при поврежденном внутреннем покрытии.
Нам понадобится:
- специальная емкость для СВЧ-печей;
- пол-литра воды;
- 2 ст. л. уксуса 9% или 1 ст. л эссенции 70%.
Как применить:
- Растворить кислоту в жидкости.
- Отправить посуду со смесью в микроволновку и закрыть дверцу.
- Выставить таймер на 5 минут и включить СВЧ-печь на полную мощность.
- Через 10 минут после звукового сигнала промыть камеру агрегата от растворившейся грязи.
Запах у этого домашнего средства очень стойкий, поэтому лучше несколько раз протереть микроволновку чистой влажной тканью после использования уксусных продуктов.
Моющее средство для посуды
Вопреки ожиданиям, тереть стенки камеры СВЧ-печи в данном варианте чистки не придется. Марка средства значения не имеет – растворять грязь в микроволновке будут пары действующего вещества, непременно входящего в состав бытовой химии такого порядка.
Нам понадобится:
- поролоновая губка для посуды;
- любое моющее средство для посуды.
Как применить:
- Смочите обильно губку водой.
- Выдавите средство на поверхность мочалки. Его количество должно равняться по диаметру размерам рублевой монеты.
- Несколько раз сожмите рукой губку, чтобы она покрылась обильной пеной.
- Отправьте подготовленную вещь в агрегат на 30 секунд при полной мощности микрволновки. В данном случае главное – не переборщить со временем, иначе мочалка расплавится.
- Как только остынет губка, ею же протрите поверхность камеры.
- Смойте чистой мокрой тряпочкой остатки средства с внутренних стенок агрегата.
Перед тем как протирать микроволновку после нагрева, следует вытащить шнур из сети, чтобы случайно не получить разряд электричества в процессе работы.
Использование стеклоочистителя
Такой вариант поможет, если пятна не очень старые и въесться в поверхность камеры не успели. Перед тем, как почистить микроволновку в домашних условиях быстро и эффективно таким способом, обязательно отсоедините шнур питания агрегата от розетки.
Нам понадобится:
- обычная вода;
- губка;
- средство для мытья стекол.
Как применить:
- Смешиваем воду и стеклоочиститель в пропорции 2:1.
- Смачиваем губку обильно в полученном растворе.
- Протираем всю камеру, при необходимости можно оставить ее на несколько минут в покое после обильного нанесения средства на поверхность.
- Протереть агрегат тканью, смоченной в чистой воде.
Обязательно хорошенечко промыть стенки камеры и тарелку от средства, чтобы следы от его использования не испортили очередной кулинарный шедевр.