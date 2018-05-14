Перед тем, как почистить микроволновку в домашних условиях быстро и эффективно, стоит проверить запасы подручных средств у себя на кухне. От этого зависит какой способ подойдет для мойки этого незаменимого агрегата в каждом отдельном случае.

Лимонная кислота или свежий сок цитрусов

Такой вариант пригодится, если пятна жира оказались слишком устойчивыми. Часто применять подобное средство для эмалированных поверхностей не рекомендуется – кислота способна испортить внутренность микроволновки с подобной отделкой.

Нам понадобится:

пластиковая или стеклянная мисочка для СВЧ-печей;

1/2 л чистой воды;

1 ст. л. лимонной кислоты (можно заменить 4 ст. л. фреша и кусочками использованного фрукта).

Как применить:

Растворяем лимонную кислоту в воде. Если в ход идет свежий сок цитруса, смешиваем жидкие компоненты и отправляем в емкость мелко нарезанные остатки фрукта. Поставить полученную смесь в камеру микроволновки. Включить агрегат на 2-3 минуты при полной мощности. Через 10-15 минут протираем чистой влажной тряпочкой или губкой внутренность агрегата. Если некоторые места трудно поддаются, можно повторно нанести на них кислый раствор и подождать минут 10. Затем все снова протереть чистой салфеткой или губкой.

Не спешите закрывать дверцу – использовать СВЧ-печь после мойки лучше только после того, как она полностью высохнет. Такой вариант чистки отлично устраняет посторонние запахи и может использоваться также после запекания рыбы или других продуктов с сильным ароматом.

Пищевая сода

Лимон – фрукт заморский и потому в холодильнике редко залеживается. Если уборка приходится на период безденежья и сам плод использован по прямому назначению, привести в порядок домашнюю помощницу можно с помощью обычной соды.

Вам понадобится:

емкость для нагрева пищи в микроволновке;

1/2 л чистой воды;

1 ст. л. пищевой соды.

Как применить:

Растворяем порошок в жидкости. Отправляем в микроволновку полученную смесь. Нагревам емкость с раствором около 2-3 минут при полной мощности. Через 10-15 минут после остановки таймера протираем чистой, влажной тканью или губкой стенки от конденсата с грязью.

Если некоторые капли жира слишком крепко держатся, такие места нужно почистить губкой, смоченной в используемом растворе и дать им откиснуть.

Обычная вода

Если микроволновая печь испачкалась после разогрева пищи или неудачно выбранного режима, привести его в надлежащий вид можно при помощи воды из-под крана.

Нам понадобится:

широкая и глубокая емкость из подходящего материала;

пол-литра воды.

Как применить:

Наливаем воду в мисочку и ставим в СВЧ-печь на 10 минут. Мощность при этом используется максимальная. Как только таймер подаст сигнал о прекращении работы агрегата, подождем еще минут 10 – за это время конденсат растворит жир. Протираем чистой влажной тканью стенки внутренней камеры.

Для старой и въевшейся грязи это способ очистки не подойдет. Лучше использовать его сразу же после казуса с приготовлением или разогревом.

Столовый уксус

Столовый уксус - очень действенное средство для старого жира и неприятного запаха. Не используйте кислотные растворы слишком часто – при большом нагреве они повреждают эмаль микроволновки, и кусочки краски будут попадать в пищу. Да и сам агрегат может взорваться при поврежденном внутреннем покрытии.

Нам понадобится:

специальная емкость для СВЧ-печей;

пол-литра воды;

2 ст. л. уксуса 9% или 1 ст. л эссенции 70%.

Как применить:

Растворить кислоту в жидкости. Отправить посуду со смесью в микроволновку и закрыть дверцу. Выставить таймер на 5 минут и включить СВЧ-печь на полную мощность. Через 10 минут после звукового сигнала промыть камеру агрегата от растворившейся грязи.

Запах у этого домашнего средства очень стойкий, поэтому лучше несколько раз протереть микроволновку чистой влажной тканью после использования уксусных продуктов.

Моющее средство для посуды

Вопреки ожиданиям, тереть стенки камеры СВЧ-печи в данном варианте чистки не придется. Марка средства значения не имеет – растворять грязь в микроволновке будут пары действующего вещества, непременно входящего в состав бытовой химии такого порядка.

Нам понадобится:

поролоновая губка для посуды;

любое моющее средство для посуды.

Как применить:

Смочите обильно губку водой. Выдавите средство на поверхность мочалки. Его количество должно равняться по диаметру размерам рублевой монеты. Несколько раз сожмите рукой губку, чтобы она покрылась обильной пеной. Отправьте подготовленную вещь в агрегат на 30 секунд при полной мощности микрволновки. В данном случае главное – не переборщить со временем, иначе мочалка расплавится. Как только остынет губка, ею же протрите поверхность камеры. Смойте чистой мокрой тряпочкой остатки средства с внутренних стенок агрегата.

Перед тем как протирать микроволновку после нагрева, следует вытащить шнур из сети, чтобы случайно не получить разряд электричества в процессе работы.

Использование стеклоочистителя

Такой вариант поможет, если пятна не очень старые и въесться в поверхность камеры не успели. Перед тем, как почистить микроволновку в домашних условиях быстро и эффективно таким способом, обязательно отсоедините шнур питания агрегата от розетки.

Нам понадобится:

обычная вода;

губка;

средство для мытья стекол.

Как применить:

Смешиваем воду и стеклоочиститель в пропорции 2:1. Смачиваем губку обильно в полученном растворе. Протираем всю камеру, при необходимости можно оставить ее на несколько минут в покое после обильного нанесения средства на поверхность. Протереть агрегат тканью, смоченной в чистой воде.

Обязательно хорошенечко промыть стенки камеры и тарелку от средства, чтобы следы от его использования не испортили очередной кулинарный шедевр.