Интерьер зала 18 кв.м в квартире - бюджетный вариант

Залы маленьких размеров очень популярны во многоэтажках, построенных при СССР, которые принято называть “хрущевками”. Создать интерьер зала в квартире, где площадь составляет всего 18 кв.м несложно.

При этом можно подобрать бюджетный вариант, но важно учитывать особенности таких комнат внимательно подбирая цветовые гаммы и мебель для оформления. Тогда зал получится удобным, комфортным и функциональным.

С чего начать ремонт своими руками

В первую очередь надо обратить внимание на форму комнаты и подобрать соответствующий интерьер зала площадью 18 кв. м. в квартире, продумывая бюджетный вариант:

в квадратных комнатах лучше сосредоточить мебель в центре;

в прямоугольных не стоит размещать мебель вдоль длинных стен, такое расположение сделает комнату визуально еще длиннее.

В данном случае нужно основываться не только на собственные вкусы, но и на особенности расположения комнаты. Стоит детально продумать все мелочи, учитывая возможные затраты на материалы и мебель.

Следующим шагом будет подготовительный этап к предстоящему ремонту. Для этого надо:

Вынести всю мебель. В дальнейшем ее можно обклеить специальной пленкой, обновив только снаружи или обоями, чтобы она слилась с интерьером зала. Убрать ковры и, если не требуется менять полы, застелить их клеенкой. Это поможет сохранить их целостность и чистоту, защитив от краски и других материалов, применяемых в строительстве. Снять старые обои, зачистить поверхности. Надо выровнять стены, потолок, покрыть грунтовкой. Затем можно приступить к следующим этапам ремонта. Если планируется сделать модные натяжные потолки, выравнивать и доводить их до идеала необязательно. Строители, приглашенные для проведения этой части ремонтной работы, скроют неровности натянутым белым или цветным тентом.

Важно также учитывать, что если в зале есть выход на балкон, дизайнеры не рекомендуют ставить мебель в центре.

Иначе комната будет выглядеть некрасиво. Достаточно освободить ее от ненужного хлама, утеплить и объединить с залом, чтобы увеличить пространство. В такой небольшой нише можно сделать библиотеку или кабинет с ноутбуком и журнальным столиком. При этом можно использовать два разных варианта отделки для балкона и зала, чтобы разделить пространство и сделать комнату интересной.

Варианты оформления потолка

Натяжной или подвесной потолок сложно сделать самостоятельно. Если нет желания или финансовой возможности заказывать строительную бригаду, то лучше все-таки использовать более легкие, но не менее красивые варианты отделки потолка:

Обои считаются одним из самых распространенных и бюджетных вариантов, используемых для оформления зала в квартире. Здесь лучше остановить выбор на светлых оттенках, поскольку при 18 кв. м. темные обои визуально «уменьшают» комнату и интерьер в таких тонах выглядит некрасиво. Водоэмульсионная смесь для отделки будет недорогим и удачным вариантом для тех, кто умеет выравнивать потолок. Можно сделать его не только белым, но и цветным, добавив к краске любой понравившийся краситель.

А вот от плитки из пенопласта лучше отказаться. Она давно вышла из моды и будет лишним доказательством плохого вкуса.

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Бюджетные варианты оформления стен

Все виды оформления при желании можно дополнить собственными идеями, сделав уникальный дизайн, но основной принцип останется прежним:

Поклейка обоев – это самый распространенный и привычный вариант, где можно выбрать цвета и фактуры в зависимости от бюджета, стиля и вкуса. При этом можно взять моющиеся обои или под покраску, чтобы в случае необходимости обновить интерьер с минимальными затратами. Покраска не только бюджетна, но и позволяет расширить возможности в оформлении зала. При желании можно купить или самостоятельно сделать трафареты и дополнить дизайн комнаты необычными рисунками в виде геометрии, животных, цветов или другими творческими вариантами. Для этого достаточно разбавить краску в двух или нескольких ведрах, добавив к белому цвету нужный краситель.

К тому же после покраски обновить ремонт достаточно просто. В местах, где она облупилась или запачкалась, можно несколько раз пройтись валиком и зал будет выглядеть как прежде.

Как оформить полы очень бюджетно

Когда нет желания экспериментировать, можно остановиться на нескольких привычных и простых вариантах:

Ламинат выглядит очень красиво и дорого, и имитирует любые породы дерева. Поэтому идеально подойдет для ремонта зала в квартире. Паркет выглядит не менее красиво, а его единственный недостаток заключается в том, что доски нужно уметь правильно уложить. Линолеум считается простым и бюджетным, а огромное количество расцветок удовлетворит любой, даже привередливый вкус. Ковролин порадует не только разнообразием оттенков, но и различной длиной ворса от гладкого и тонкого до грубого и длинного. Цена будет зависеть от размера и качества, а недостатком такого покрытия считается сложная очистка от пыли и загрязнений. 3-D полы выглядят необычно и также относятся к бюджетным вариантам. Их можно сделать из кусков газет или бумаги, которые выкладываются на зачищенные поверхности и заливаются лаком.

Если хочется сделать ремонт, который освежит зал и будет выглядеть современно, имеет смысл остановить выбор на последнем варианте. Сделать уникальные полы легко даже своими силами. Но когда нет времени и желания для экспериментов, можно выбрать привычные и проверенные временем методы.

Основные принципы оформления маленького зала

Для того чтобы оформить зал размером 18 кв. м., нужно понимать в каком стиле из каких материалов и фактур будет выполнен ремонт. Поскольку комната не очень большая, каждая мелочь имеет значение.

Сейчас используется множество материалов: штукатурка, бетон, жидкие обои, краска, плитка, дерево и многое другое, но это далеко не все.

В оформлении следует придерживаться следующих советов и правил:

Использовать глянцевые поверхности и зеркала, чтобы зрительно расширить пространство. Останавливать выбор на светлых тонах отделочных материалов, так как они визуально расширяют пространство, помогая создать стильный и интересный интерьер. Не использовать пышные и объемные шторы, ведь они скрадывают пространство и комната кажется меньше. Лучше заменить их простыми занавесками либо жалюзи. Не загромождать комнату массивной мебелью и большим количеством вещей. Не нужно использовать много разных фактур, ведь тогда остается много материала и создается впечатление безвкусицы. При низких потолках стоит выбирать высокую, светлую мебель, которая визуально «поднимет» комнату. Также можно использовать светлые полки.

Главное, не боятся экспериментировать. Тогда можно создать изумительный интерьер для не очень большой комнаты.

При этом нужно подбирать мебель и оформление в одном стиле, где будут сочетаться не только дизайн стен, полов и потолка, но и мебели.

На каких стилях лучше остановить выбор

Даже в маленькой квартире можно воплотить в жизнь современный стиль интерьера, который подойдет для зала 18 кв. м. в бюджетном варианте.

Остановить выбор лучше на четырех из них:

Классический стиль поможет создать эффект роскоши за счет сочетания деревянной мебели с текстильными обоями с флористическим рисунком. Особый акцент лучше сделать на тяжелые, но не объемные шторы. Современный стиль подразумевает создание лаконичного, функционального и элегантного интерьера. Декор создает ощущение простора, чистоты и комфорта. Акцентируется на линиях, формах и ненавязчивых цветах. Эко стиль позволяет использоваться цвета и фактуры приближенные к природным. В нем сочетаются все оттенки зеленого, коричневого и голубого цветов. Дополняется декор деревянной мебелью, бамбуковыми или льняными шторами. Лофт раньше использовался в офисах которые были переделаны из промышленных помещений. Сейчас очень популярен. Используются серые цвета и фактуры (кирпич, бетон), минимум мебели.

Интерьер для небольших комнат можно дополнить собственными идеями, сделав особенный и неповторимый декор, который будет отличаться от привычного.

А чтобы увидеть, как будет выглядеть понравившийся дизайн, можно воспользоваться специальными программами на ПК, не потратив ни копейки на эксперименты.