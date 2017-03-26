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Запеченная овсянка с ягодами

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Эта овсянка невероятно вкусная, кроме того, ее еще можно адаптировать под разные типы питания. В ней нет яиц, нет сливочного масла, вместо него растительное. Молоко можно использовать миндальное, кокосовое, соевое, то есть, рецепт подойдет для веганов и аллергиков.

Также можно поэкспериментировать с ягодами. Единственное, не берите кислые — например, вишню и клюкву. И очень рекомендую сделать быстрый малиновый соус, смолов малину с сахаром, он тут очень в тему.

В оригинальной версии нужно замочить льняное семя и потом добавить его в овсяную массу. Я поступила проще, сразу подмешала в тесто льняную клетчатку, вещь полезная! Такую клетчатку хорошо употребить на ночь, просто залив водой и дав ей немного набухнуть.

Состав:

  • Овсяные хлопья геркулес 2,5 стакана
  • Льняная клетчатка 1 ст.л.
  • Молоко 560 мл
  • Кленовый сироп или жидкий мед 80 мл
  • Растительное масло 1 ст.л.
  • Ягодный микс 400 г (малина, черника, ежевика, черная смородина, шелковица)
  • Ванильный экстракт 1 ч.л.
  • Грецкие орехи или кешью рубленные 4 ст.л.
  • Коричневый сахар 2 ст.л.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Корица 1 ч.л.
  • Соль 1/2 ч.л.

Готовим!

1. В миске смешать овсяные хлопья, льняную муку, разрыхлитель, корицу и соль. Добавить молоко, растительное масло, кленовый сироп и перемешать. Подмешать ягоды и выложить смесь в прямоугольную или квадратную форму для выпечки слоем в 2 см. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

2. Поверх овсянку посыпать орехами и коричневым сахаром и допечь еще 10 минут. Подавать запеченную овсянку нарезанной на куски в горячем,теплом или холодном виде с молоком, йогуртом, вареньем, кленовым сиропом.

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0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2017 Теги: овсянка завтрак рецепты здоровое питание
 

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