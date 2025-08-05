Шоппер, рюкзак или поясная: гид по мужским сумкам на лето

Современная мужская сумка уже давно не просто про удобство. Это часть образа, деталь, которая легко может испортить все или, наоборот, вывести тебя на новый уровень. Разбираемся, какие модели актуальны этим летом и на что обратить внимание, чтобы не выглядеть как случайный турист в центре города.

Шоппер

Летняя классика для тех, кто ценит минимализм и пространство. Актуальные модели – из мягкой кожи, канваса или технических тканей. Черный или серый – скучно. Лучше светлые или насыщенные летние оттенки: кобальт, хаки, лайм. Главное – не офисный треугольник из плотной кожи, а расслабленный формат, который "дышит".

Рюкзак



Не тот, с которым ты ездил на пары в универ, а тот, что легко сочетается с белыми джинсами, сандалиями и рубашкой без воротника. Ищи мягкие формы, нейтральные цвета и минимум деталей. И никаких сеточек сбоку для бутылки воды – это не поход в горы. Хит – рюкзаки из тонкой кожи или нейлона с матовой фурнитурой.



Сумка через плечо

Поясная, на грудь, через плечо – называй как хочешь. Важно, чтобы форма была геометричной, а ремень – регулируемый. На лето подойдут светлые варианты или неожиданные фактуры: например, фактурный нейлон или замша.

Бананка

Она все еще с нами, но обновленная. Надевай поверх футболки или рубашки, носи сбоку – только не по диагонали, как в 2018. В моде – матовые монохромные модели, ближе к минимализму. Если хочешь цвета – только один акцент, остальное пусть будет нейтральным.

Что не стоит носить





Слишком формальные портфели, клатчи с глянцевой кожей, модели с броскими пряжками и тяжелыми цепями – все это точно не про лето. Откажись от излишней декоративности и практикуй функциональность.