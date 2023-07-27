Женские туфли 2023 года — фото новинок

Красивых женских туфель в гардеробе много не бывает, особенно с наступлением теплого весеннего и летнего сезона, когда хочется быть самой стильной и блистать на публике. Поэтому у каждой современной модницы есть возможность ближе познакомиться с модными трендами женской обуви 2023 года, представленными ниже.

Модные тенденции женских туфель 2023 года

Выбор женских туфель приятно удивит модниц необычными сочетаниями и стильными решениями. От прошлогодних моделей они будут отличаться разнообразной фактурой, ярким декором, стилем и формой. Среди трендов нового сезона стоит отметить туфли с декором из переливающихся камней и разноцветными блестками, модели с острым носом, плетением, прозрачными деталями, клеточным, геометрическим и хищным принтом.

Актуальная цветовая палитра женской обуви будет очень многообразной: от насыщенных и кричащих оттенков до приглушенных пастельных тонов. Известные кутюрье в грядущем сезоне предлагают такую палитру оттенков:

пастельные тона: лиловый, мятный, светло-голубой, приглушенный желтый;

базовые оттенки: бежевый, белый, черный, коричневый, красный;

яркие: зеленый, синий электрик, алый, розовый неон, кислотный желтый и оранжевый.

Очень необычно будут смотреться туфли золотистого и серебристого оттенка, которые уже успели приглянуться многим девушкам.

Металлик — один из самых модных трендов женских туфель 2023 года.

Будет очень разниться и дизайн каблука в туфлях. Дамам, которые отдают предпочтение высокому каблуку, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на удобные лодочки в таком решении, а любителям практичности стоит обязательно внимательно присмотреться к обуви с низеньким каблучком-шпилькой или модели вовсе без каблука.

Есть и альтернативный вариант для модниц — туфли на толстом и устойчивом каблуке, обувь на танкетке или высокой платформе, которые будут занимать особое место в женском гардеробе. Очень стильно смотрятся модели обуви с завязками, плетением, бахромой, красивой перфорацией.

Модные туфли в следующем сезоне можно смело сочетать с различными образами — романтичным, деловым, стрит-стайл, смарт кэжуал, спорт-шик. Необычные детали в виде бантиков-завязок, тонких и толстых ремешков, блеска металла или принта на женских туфельках прибавят эффектности и выразительности каждому создаваемому образу.

Приятно удивляет необычный декор на женской обуви. Кутюрье известных домов моды в последних коллекциях представили новые модели туфель с самым разнообразным декором, среди которых следует отметить:

ремешки;

шнуровку;

металлические люверсы и заклепки;

атласные бантики и ленты;

массивные цепи.

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Острый носок и плоская подошва

Плоская и почти невидимая подошва в сочетании с острым носком подарят модницам самые приятные ощущения от ношения такой обуви. Лучше отдать предпочтение балеткам без каблука от Delpozo, Lanvin Zac и Prosen. Такая стильная и удобная женская обувь обязательно должна присутствовать в гардеробе каждой женщины.

Открытый носок

Среди модных тенденций 2023 года стоит отметить туфли с оригинальным открытым подъемом и/или носком. В велюре или натуральной замше подобные модели туфель будут выглядеть просто шикарно. Создаваемый образ можно дополнить стильным кашемировым пальто, подходящим по оттенку.

Причем вырез на обуви может быть различной формы:

овальной;

круглой;

ажурной;

треугольной.

Вырез на туфлях делает красивый акцент на женских ножках и помогает разнообразить давно наскучившие модели обуви.

Туфли с острым носом

Молоденьких девушек и женщин в возрасте наверняка порадуют элегантные женские туфли без каблука. В следующем сезоне они будут наиболее актуальными. Стоит отдать предпочтение моделям обуви с длинным носом и без какого-либо каблука. Хоть одна такая пара удобной и стильной обуви обязательно должна присутствовать в вашем гардеробе.

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Ленты и бантики

Интересной новинкой 2023 года станут женские туфельки с необычным декором. Как видно на фото, выглядит он очень оригинально. С данным стильным трендом в последних коллекциях кутюрье можно встретить самые разные модели туфель: на шпильке, на низком каблуке, с розовыми ленточками, оборками, бантиками и другим декором. Из представленных вариантов даже самая взыскательная дама сможет подобрать для себя наиболее подходящую модель туфель.

Отверстия и вырезы

Весьма пикантный тренд грядущего весеннего и летнего сезона — показать окружающим небольшие открытые участки женского тела, которые чаще всего скрыты от посторонних глаз. Этот тренд также не обошел стороной и модные туфли. Благодаря отверстиям и вырезам женская ножка становится более элегантной и утонченной, позволяя в жаркую погоду больше «дышать». Стоит обязательно примерить на себя обувь с люверсами или облако из кружева розового цвета от бренда Rochas.

Низкий каблук

Обуви на небольшом аккуратном каблуке отдают предпочтение многие женщины. Помимо того, что она выглядит очень женственно, в такой обуви довольно комфортно ходить. Большой популярностью будут пользоваться туфли на небольшом толстом каблуке, модели с каблучком Kitten Heel и вариации с маленькими дизайнерскими каблуками. Туфли могут быть украшены бантиками, переливающимися стразами, ремешками, цепями и другими необычными элементами декора.

Оригинальный принт

Еле заметные, нежные, вызывающие и броские принты — это еще один модный тренд женских туфель 2023 года. Благодаря им женские туфли превращаются в настоящий шедевр искусства. Цветочные узоры, эффекты деграде, мелкий и крупный горох, клетка, полоски по диагонали, хищные принты были предложены в новых коллекциях дизайнеров в качестве украшения туфель на каждый день и для особых поводов. Женские туфли с разнообразными принтами помогут разнообразить любой создаваемый имидж.

Высокая шпилька

Не утратят актуальности в новом сезоне и модели обуви на тонких и высоких каблуках. Кутюрье представили на подиуме туфли на высоких каблуках без блесток, страз и другого яркого декора. Их внимание было акцентировано на других оригинальных украшениях.

Обувь от известных домов моды украшена узорами природных мотивов. Красивые принты в виде лилий, роз, орхидей и других цветов помогают создавать весеннее и летнее настроение у модниц. Тем, кто отдает предпочтение классике, дизайнеры предлагают носить однотонную обувь с закругленным или острым носком.

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Полупрозрачная сеточка

Тренды женских туфель предлагают экстравагантные модели с плетеной сеточкой, которая больше напоминает перфорацию. Такой элемент декора выглядит очень стильно в женской обуви для весеннего и летнего сезона. Стоит обязательно приобрести пару туфель с переплетами и ремешками, плетеные модели обуви в завышенной вариации.

Тонкие ремешки

Как известно, красота скрывается даже в мелких деталях, и в этом случае идет речь о женских туфлях с тонкими ремешками, которые будут мегапопулярными в следующем году. В прошлом сезоне в ходу была обувь с ремешками в так называемом стиле T-strap. В новом же сезоне ремешки по-прежнему занимают лидирующие позиции в качестве дополнения к женским туфелькам.

Кроме привлекательного внешнего вида, обувь с ремешками хорошо фиксирует лодыжки и во время ходьбы предотвращает скольжение. Это решение по достоинству оценили многие современные леди. Теперь стоит подумать, какие туфли лучше выбрать — с одним или сразу с несколькими ремешками.

Необычная форма каблука

Известные дизайнеры уделили особое внимание каблукам в женских туфлях, создавая самые необычные стили и формы. При виде такой обуви у многих дам буквально захватывает дух. Большой популярностью будут пользоваться прозрачные каблуки, но в последних коллекциях также можно встретить необычные их формы — вплоть до логотипов известных брендов. Благодаря такому решению туфли становятся самыми неповторимыми и уникальными.

Пайетки

Главным хитом 2023 года станут туфли с переливающимися пайетками и другим декором в самых разных решениях. Яркие пайетки выступают в качестве необычных декоративных элементов туфель с ремешками, элегантных лодочек, моделей обуви на устойчивых каблуках. Подобрав для себя одну или две пары женских туфель, вы наверняка не прогадаете.

Атласные туфли

Для создания новых моделей туфель дизайнеры выбирают не только натуральную кожу или замшу: одной из самых необычных фактур станет атлас. Такие туфли наверняка придутся по вкусу даже самым взыскательным модницам, отдающим предпочтение чему-то роскошному, оригинальному и новому.

Атласные туфли могут быть украшены переливающимися кристаллами или стразами. Также стоит обратить внимание на модели, украшенные блестками, или атласные туфли с острыми носками.

Итоги

Женственные туфли с атласными бантиками и лентами или экстравагантные модели — выбор подходящей обуви только за вами. Но не стоит сразу же бежать в ближайший магазин, нужно внимательно ознакомиться с самыми трендовыми моделями женских туфель этого сезона. При этом туфли должны быть удобными и максимально подходить ко всему создаваемому образу.