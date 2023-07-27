Женская пляжная мода 2023: главные тренды и новинки

С наступлением жары многие модницы стремятся подобрать образы, максимально подходящие для отдыха. Женская пляжная мода 2023 года способна удовлетворить самые взыскательные требования. Дизайнеры создали купальники на любой вкус, способные выигрышно подчеркнуть достоинства фигуры и при необходимости скрыть недостатки. Другие популярные предметы гардероба – легкие платья, туники, шорты, футболки. Органичным дополнением выступят всевозможные аксессуары: шляпы, парео, солнечные очки.

Основные тренды в пляжной моде 2023 года

Стилисты постарались в полной мере удовлетворить пожелания девушек, руководствуясь модными трендами при создании коллекций. Представительницам прекрасного пола стоит обратить внимание на следующие тенденции:

Яркие неоновые расцветки одежды и оформление в технике колор-блок, подразумевающей разноцветные вставки. Приветствуется как монохром в насыщенных оттенках, так и комбинирование броских тонов. Тенденция свойственна при создании дизайнов платьев, купальников.

Платья и сарафаны с завышенной талией органично впишутся в пляжный лук. Фасон «ампир» при необходимости поможет скрыть выступающий животик, придаст визуальной стройности фигуре. Дизайн допускается применить при оформлении вещей на тонких бретельках, создании туники с широкими легкими рукавами.

Трендом пляжной моды становятся удлиненные халаты, которые надевают поверх купальников. Изделия изготавливают из воздушной шифоновой ткани, фиксируют с помощью завязки на поясе. При ходьбе разрез в нижней части халата приоткрывается, демонстрируя стройные ноги. Приветствуются расцветки: ретро-горошек, мелкие или крупные флористические принты.

Короткое парео – неотъемлемый атрибут женской моды для пляжа. Вещь предназначена для дополнения купальника, великолепно подойдет для длительной прогулки по пляжу. Модными трендами являются украшение парео бахромой, блестящими пайтеками, выполнение из полупрозрачной ткани.

Читайте также: Модные женские луки на лето 2023 года с фото

Лучшие образы для пляжа: купальники, платья и шляпы

Создавая коллекции для лета 2023 года, дизайнеры постарались привнести в них максимальное разнообразие. Атрибуты пляжной моды представлены актуальными моделями:

Изюминку в образ привнесут купальники со стропами, характеризующиеся дополнением полосками во всевозможных частях: в области талии, в виде вставок на плавках, в зоне декольте.

При выборе расцветок купальников лидирующие позиции завоевали хищные леопардовые орнаменты и тропические мотивы в виде пальмовых листьев и деревьев. Оригинальные принты сделают образ максимально ярким и запоминающимся.

Тренд на моду 70-х годов нашел отражение в соответствующем оформлении купальников. Плавки делают закрытыми, с завышенной посадкой. Это универсальное решение, подходящее для любой фигуры и корректирующее недостатки при необходимости.

Удобной и функциональной вещью являются платья, сделанные в виде рубашек или халатов. Изделие удобно накинуть поверх купальника, трансформируя исключительно пляжный образ в прогулочный вариант.

Еще одно интересное решение – полупрозрачная туника, демонстрирующая достоинства фигуры, но при этом привносящая в образ загадочные нотки. Для ее создания зачастую используется очень легкая шифоновая ткань.

Неотъемлемым атрибутом пляжной моды продолжает оставаться шляпа с широкими полями, подчеркивающая женственность ее обладательницы. Аксессуар делают максимально лаконичным или обыгрывают с помощью широкой атласной ленты и банта из аналогичного материала.

Аксессуары для пляжа: сумки, очки и украшения

Образ удастся обыграть с помощью гармонично подобранных украшений. Стилисты советуют модницам обратить внимание на следующие аксессуары для пляжа:

Соломенные или тканевые сумки больших размеров, в которые с легкостью поместятся необходимые пляжные принадлежности. Аксессуар может быть в монохромной расцветке или дополнен разноцветными вставками, аппликациями, оригинальными принтами. Встречается декорирование сумок деревянными круглыми ручками.

Очки являются незаменимым аксессуаром в пляжный сезон. В зависимости от формы лица девушки смогут подобрать модели «кошачий глаз», «оверсайз», круглые «ленноны», каплевидные «авиаторы», оригинальные «бабочки». Очки могут быть в прозрачном или затемненном варианте, дополнены градиентным эффектом, подразумевающим плавный переход от одного оттенка к другому.

Среди украшений лидирующие позиции продолжают занимать анклеты – браслеты, которые носят на ноге. Встречаются аксессуары, сделанные в виде изящной цепочки, или броские украшения, обильно декорированные камнями.

Читайте также: Женственность и уличный стиль: необычные и модные сочетания в образах с женскими туниками в 2023 году

Стилистические рекомендации и советы экспертов

Гармоничный и завершенный образ удастся воплотить с помощью тщательно продуманных и подобранных деталей. Рекомендации стилистов заключаются в том, что наряд должен выигрышно подчеркивать достоинства фигуры и корректировать недостатки. В этом поможет соблюдение следующих моментов:

Если у вас широкие плечи, узкая талия и бедра, пропорциональные плечам, вы имеете фигуру «песочные часы». Вам подойдет почти любой тип купальника, поэтому можете выбирать из различных стилей и дизайнов. Это же касается выбора платьев и туник.

Если ваши плечи узкие, а бедра широкие, речь идет о типе фигуры «треугольник». Вам подойдут купальники с деталями, которые привлекут внимание к верхней части тела. Например, это модели с яркими принтами, декоративными элементами или украшениями на лифе. Вам также подойдут купальники с верхней частью в форме треугольника или бандо. При выборе платьев стоит обратить внимание на фасоны, дополненные воланами, рюшами, оборками в области плеч, придающими объем.

Если у вас талия и бедра примерно одинаковой ширины, вы обладательница фигуры «прямоугольник». В этом случае помогут создать визуальные изгибы купальники с вырезами, драпировкой в зоне талии. Выбирайте модели с яркими принтами, горизонтальными полосами или узорами, чтобы создать ощущение формы.

Если у вас округлая фигура с полным животом и бедрами, выбирайте купальники с удлиненным лифом или танкини. Такие модели помогут скрыть некоторые проблемные зоны. При подборе платья настоящей находкой станет фасон «ампир» с завышенной линией талии.

​

Читайте также: Освежи свой гардероб: модные женские футболки 2023 года на лето

Подведем итог

Женская пляжная мода 2023 года представлена актуальными тенденциями, выражающимися в создании оригинальных фасонов купальников, платьев, туник. Гармоничным дополнением образа выступают шляпы, удобные сумки, солнечные очки, оригинальные украшения. Стилисты предлагают экспериментировать с выбором моделей одежды и их расцветками.

Фото Клео.ру