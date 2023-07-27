Из пышечки в стройняшку: какие модели джинсов скрадывают лишние кило

Правильно подобранный наряд подчеркнет достоинства

Джинсовая одежда давно и уверено вошла в повседневный гардероб жителей нашей страны. Когда-то в джинсу одевались американские фермеры, но удобная и практичная ткань пришлась по вкусу даже самым взыскательным модницам. Сложно найти человека, у которого в шкафу нет нескольких пар прочных джинсовых брюк. Кроме того, умело подобранная пара может сослужить модницам службу. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие фасоны джинсов помогут скрыть лишние килограммы.

Широкие джинсы

Дамам с пышными формами нужно обратить внимание на джинсовые брюки широкого фасона. Благодаря такой модели можно сделать акцент на талии (подойдут джинсы с завышенной талией) и скрыть пышные формы бедер. Также такой фасон помогает визуально удлинить ноги. Под широкие джинсы можно надеть туфли или сапоги на платформе с высоким каблуком. Высокая аппетитная пышечка выглядит очень привлекательно в глазах представителей противоположного пола.

Длинные прямые джинсы

Классический фасон также позволит визуально прибавить даме рост и спрячет от любопытных глаз лишние килограммы. Лучше отдавать предпочтение моделям темного цвета, они еще больше стройнят и добавляют образу изысканность. Впрочем, такую модель не всегда можно найти в женском отделе. Опытные модницы не стесняются покупать вещи в секциях для мужчин, на хрупких прелестницах такие вещи выглядят особенно привлекательно и добавляют девушкам изюминку.

Джинсы с внутренним разрезом

Сейчас особую популярность набирают джинсовые брюки с разрезом внизу брючины примерно до середины голени. Многие марки уже предлагают такую новомодную модель. Разрез позволяет визуально скорректировать фигуру и расставить нужные акценты. Стильные дамы давно обратили внимание на такой фасон и часто отдают предпочтение именно ему. Несмотря на то, что джинсы с разрезом быстро набирают популярность, такие модели все еще считаются новинкой – появление на вечеринке в брюках стильного фасона точно сделает вас звездой вечера и закрепит за вами репутацию модной штучки.