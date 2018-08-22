Стильный светлый маникюр 2018 года

Светлый маникюр – универсальное решение для оформления ногтей. По фото можно ознакомиться с модными тенденциями 2018 года. Дизайн в нежных оттенках неимоверно популярен, он подходит для любого случая. Отлично сочетается с повседневной одеждой, праздничным луком, романтическим образом.

Модная цветовая палитра

Светлые оттенки представлены большим списком. Особую популярность приобрели следующие тона:

Нюд. Лидер сезона, наиболее приближен к телесному цвету. Ногтевая поверхность смотрится естественно и не нуждается в дополнительных украшениях. Белый. Не теряет своих лидирующих позиций уже много сезонов подряд. Белоснежный дизайн выглядит загадочно. Оливковый и горчичный. Цвета подойдут для тех модниц, которые желают немного поэкспериментировать. Образ станет более раскованным и легким. Пастельные оттенки. Акцентировать внимание на ногтях можно не только используя яркий лак. Хорошей альтернативой выступают пастельные цвета. Они подходят для любой поры годы, делая образ милым и женственным. Лавандовый, мятный, голубой, персиковый, абрикосовый, розовый будут очень популярны в новом сезоне.

Пастельные тона не нуждаются в дополнительных украшениях. Не нужно злоупотреблять декоративными элементами. В ином случае работа получится безвкусной.

Жемчужная втирка

Рассматривая модные тенденции 2018 года, можно посмотреть фото светлого маникюра. Придать ногтям дополнительный блеск удастся с помощью втирки. Разработка в нейл-индустрии, она позволяет создавать настоящие произведения искусства.

В состав втирки входят микрочастицы, которые помогают играть со светом, получая необычное мерцание. Наносить пигмент можно на все ногти или делать акцент на 1 пальце. Работа получится невероятной красоты, поможет обратить на себя внимание окружающих людей.

Матовый дизайн

Бархатное покрытие в светлом исполнении выглядит изысканно и роскошно. Чтобы придать маникюру индивидуальность, можно в одной работе сочетать глянец и матовость.

Такая идея заинтересует модниц, они с радостью украсят свои ногти оригинальным образом.

Мраморный нейл-арт

Мастера ногтевого сервиса продолжают удивлять. В новом сезоне появилась новинка, которая мгновенно нашла своих поклонников. Любители необычного маникюра и оригинальных орнаментов обратили на мраморный дизайн свое внимание.

Бледные разводы на светлой поверхности смотрятся изумительно. В результате создается эффект натуральных камней. Чтобы мраморный дизайн представить наиболее выигрышно, ногтевую поверхность желательно окрашивать в персиковый, бирюзовый, розовый тон.

Цветочные мотивы

Выбирая светлый маникюр с цветочным принтом, необходимо ознакомиться с модными тенденциями 2018 года. На фото представлены основные новинки. Бледные оттенки сами по себе очень нежные, поэтому они прекрасно гармонируют с цветочными рисунками. Такой дизайн сможет подчеркнуть женскую натуру, придаст ей нотки романтичности.

Что касается принта, совершенно необязательно выполнять его в одной цветовой гамме с фоном. Контрастные варианты также выглядят стильно. При этом удастся сделать акцент на ногтях, и поработать над созданием идеального образа.

Начинающим мастерам выполнить работу будет довольно сложно. Специально для них предусмотрены инструменты, упрощающие процесс. Можно воспользоваться переводными рисунками, таким образом, картинка получится аккуратной и привлекательной.

Классический и лунный френч

Классический вариант светлого маникюра – это френч. Вне зависимости от того, каким он будет, лунным или обычным, работа получится невероятной красоты. Оба варианта очень востребованы, многие девушки обращают на них свое внимание.

Если френч кажется скучным, в работу можно добавить ярких красок. Поможет освежить дизайн втирка. Зеркальная поверхность прекрасно гармонирует с прозрачной лункой или цветной линией улыбки.

Согласно модным тенденциям 2018 года, светлый маникюр можно разнообразить с помощью разноцветных хлопьев. На фото представлены интересные идеи. В результате на ногтевой поверхности проявится оригинальный рисунок, который не останется без внимания.

Стразы вне конкуренции. Хрустальные камни способны украсить как классический, так и лунный маникюр. Дизайн приобретает необычную роскошь, часто применяется для создания праздничного образа. Стразы могут украшать лунку или линию улыбки, акцент желательно делать на 1 или 2 пальцах.

Не стоит украшать все ногти, от этого маникюр будет выглядеть нелепо.

Светлый маникюр – это необязательно тусклый дизайн. Разнообразная цветовая палитра позволяет создавать работы невероятной красоты. Отдавая предпочтение бледным оттенкам, удастся продемонстрировать всем окружающим свой безупречный вкус и показать внутреннюю красоту.