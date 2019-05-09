Прически на выпускной 2019 на длинные волосы

Какие модные прически на выпускной в 2019 году на длинные волосы предлагают стилисты и какие будут невероятно актуальны?

Преимущества длинных волос

Девушкам, которые могут похвастаться длинными красивыми волосами, проще всего приготовиться к выпускному балу. Как правило, длинные волосы являются украшением девушки. Это преимущество можно использовать в создании модного лука для выпускного бала, нужно только уложить пряди одним из предлагаемых стилистами способов.

Это могут быть прически на основе пучков:

высокие;

низкие;

с объемным плетением;

с тугими локонами;

с декоративным косами.

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Можно сделать эффектные причёски на выпускной 2019 года на основе французской косы, она отлично ложится на длинные волосы. Укладки такого типа отличает эффект легкой небрежности, когда основная часть волос переплетена особым способом, а выпущенные локоны и свободные пряди создают эффект легкости и воздушности.

Информация! Из длинных волос можно создавать самые разнообразные прически девушкам с любым типом лица. Разнообразие вариантов укладки позволяет создавать различные модные луки.

Как выбрать прическу для длинных волос

Обладательницы роскошных длинных локонов при выборе укладки должны учитывать ряд факторов:

форму лица;

рост;

тип фигуры.

Важно! Следует учитывать, что форма прически может подчеркнуть привлекательность девушки, или испортить модный лук.

Высоким и стройным выпускницам не стоит делать высокие прически. Если девушка хочет надеть обувь на высоких каблуках на выпускной, то лучше отдать предпочтение французской косе. Девушкам маленького роста стоит отказаться от начесов.

Им подходят удлиненные формы кладки, но не стоит создавать за счет начеса высокую прическу, так как может возникнуть диспропорция в фигуре.

Важно учитывать и форму лица. Девушкам с овальным лицом можно делать открытие причёски на выпускной бал на длинные волосы. Стилисты в 2019 году рекомендуют таким модницам выбирать укладки на основе косы или пучка без челки. Если овал лица имеет треугольную, квадратную или круглую форму, то следует отдавать предпочтение укладкам с локонами, обрамляющими скулы, и ниспадающим асимметричным челкам.

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Высокие праздничные прически для длинных волос

Самый простой и популярный модный тренд праздничной укладки для молодой девушки в 2019 году. На фото видно, что все пряди собираются вверх, а лицо обрамляют легкие пляжные пряди, которые нужно сформировать после того, как основная часть волос будет уложена на макушке.

Такая высокая прическа визуально выглядит легкой и естественной. Пряди не стягиваются в пучке, а лежат свободно, создавая эффект воздушности. Из пучка на макушке создается объемный узел, который не нужно затягивать. Объем укладки на макушке создается с помощью легкого начеса, после чего пряди укладываются нужным образом и крепятся декоративными заколками.

Совет! Чтобы пряди в такой прическе выглядели натурально и естественно, нужно перед укладкой их обработать легким муссом или гелем, которые не будут утяжелять локоны, но придадут им объем.

Если волосы прямые, то перед укладкой их можно завить на крупные бигуди, чтобы они в укладке лежали воздушно и естественно.

Эффектный хвост из длинных волос для выпускного

Это самая беспроигрышная прическа для девушки на выпускной 2019 года. Ее можно делать самой на длинные волосы, используя небольшой набор средств для волос:

мусс;

гель;

стайлинг;

лак.

Такую укладку отличает лаконичность, изящество и естественность. Если волосы красивые и здоровые, то их не нужно прятать. Собрав пряди в пучок, можно самой сделать модную укладку, используя небольшой набор хитростей стилиста:

легкий начес;

средства для создания объема;

декоративное плетение из кос.

Факты! Прическа из длинных волос такого типа подходит молодым девушкам с любым типом лица. Если лицо овальное, то все волосы забираются вверх. При треугольной, квадратной или круглой форме лица нужно делать укладку с длинной челкой и локонами, обрамляющими скулы.

Такие причёски на школьный выпускной 2019 года универсальны. Пучок можно зафиксировать на любой высоте, создав оригинальное решение укладки. Его можно эффектно декорировать косами или придать ему красивый объем с помощью завивки или начеса. Место фиксации волос резинкой нужно обязательно закрыть, обмотав его прядью волос.

Из хвоста можно сделать бант. Его можно завить в тугие крупные локоны украсить декоративной лентой, заколками или текстильными цветами. Каждая девушка на основе такой прически сможет создать оригинальную укладку на выпускной самостоятельно с помощью мамы или подруг.

Важно! Чтобы такая укладка получилась пышной, нужно волосы предварительно обработать средством для стайлинга и немного начесать.

Французская коса и декоративное плетение

Выбирая модные причёски на выпускной, обладательницы длинных волос не должны забывать о косах. Создав объемную косу с помощью декоративного плетения можно стать настоящей принцессой и без дорогого платья. Такая укладка делает акцент на голову и лицо, позволяя подчеркнуть молодость и свежесть ее обладательницы.

Совет! Перед плетением волосы нужно вымыть, просушить и обработать гелем или муссом, создающим объем.

Лицо можно оставить открытым, сделав небольшой начес на корнях, или обрамить легкими локонами, которые нужно будет осторожно вытянуть из уложенных в косу волос.

Распущенные локоны а-ля Мальвинка

Отличным вариантом станут распущенные длинные локоны, которые сами по себе являются украшением их обладательницы. Актуальной будет прическа Мальвинка для такой укладки. Пряди можно завить плойкой, утюжком или накрутить на крупные бигуди, предварительно обработав волосы специальным фиксатором.

На распущенные длинные волосы можно прикрепить декоративные заколки, ленты, стразы и иной декор, который подходит к создаваемому модному луку.

Распущенные волосы можно зафиксировать разным способам:

ободком;

прядями волос;

заплетенной по верху небольшой косой;

заколками;

диадемой.

При создании такой укладки следует обращать внимание на то, чтобы пряди и локоны лежали естественным образом, а сама укладка создавала впечатление легкости и воздушности. Помогут в этом специальные средства, которые нужно наносить на сухие или влажные волосы перед созданием такой укладки.

Прически из длинных волос с декором

Представленные варианты укладок можно комбинировать, создавая разные прически, подчеркивающие индивидуальность выпускницы. Длинные локоны дают девушкам массу преимуществ перед девушками с короткой стрижкой.

Обычно длинные локоны имеют красивую и здоровую структуру, поэтому отлично смотрятся в любых прическах. Любые созданные из них укладки можно эффектно декорировать.

В косу могут быть вплетены искусственные мелкие цветки, ее можно украсить заколками со стразами. Декоративные аксессуары для волос будут уместны на высоких и низких прическах, если правильно подобрать их к наряду. Использование праздничных аксессуаров для волос обеспечивает создание яркого индивидуального образа.

Из предложенных вариантов каждая выпускница, имеющая длинные волосы, сможет выбрать для себя подходящую прическу на выпускной в 2019 году.