Модные блузки 2018: фото новинок

Блуза — незаменимая вещь в арсенале модниц и женщин, предпочитающих вариативность в нарядах. Этот базовый элемент одежды перешел в разряд женской из мужского гардероба, не сохранив прав в использовании для сильного пола.

Фото модных показов блузок со всего мира диктуют направления и тенденции в крое, фасонах и отделке изделий, набирающих популярность в сезоне 2018 года.

Расцветки и принты

Цветовая гамма блузок в этом сезоне представлена преимущественно в светлых тонах — белом, бежевом, карамельном, кремовом, персиковом, нежно-розовом. Не менее актуальными являются яркие и насыщенные цвета, такие как фиолетовый, изумрудный, кирпичный, синий, тёмно-малиновый, шоколадный, хаки, тёмно-оранжевый, зелёный и красный. Неизменной классикой остаются чёрный и белые цвета.

Качественно подобранный принт делает вещь уникальной, выделяющейся и запоминающейся. В ряду устоявшихся тенденций — горох, полоска, клетка и цветочные мотивы.

Среди новинок, стоит выделить абстрактные (геометрические) и этнические рисунки, футуристические и космические принты, а также «мультяшную» тематику.

Ткани и фактура

Выбор тканей весьма разнообразен и сможет угодить самым дотошным привередам. Среди полюбившихся тканей стоит отметить шифон, хлопок, шелк и кружева. Новинками 2018 года выступили струящийся атлас, латекс и тонкая кожа.

Модная отделка

В этом году гипюр и кружево используют не только в крое отдельных частей и отделке, но и в пошиве целого изделия.

Еще одним эффектным дополнением стала объемная вышивка. Она используется в отделке деталей блуз, выполненных из тонких и плотных материалов.

Металлический блеск, посредством использования пайеточной вышивки, люрекса и металлизированных тканей, добавил праздника в повседневный и вечерний образ. И это однозначный хит модного сезона 2018 года.

Банты и ленты

Банты вернули былую популярность в 2018 году, пройдя множество любопытных трансформаций.

Модельеры предложили разные варианты оформления бантов, а также их расположения на изделии:

Воротник — две завязанные ленты, образующие огромный бант. Хомут подчеркивает воротник-стойку, заканчивая ансамбль завязкой в виде небольшого банта. Длинные ленты, аккуратно связанные между собой, образуют «скромный» вариант банта, больше похожего на галстук. Бант, соединяющий две половины изделия. Используется в блузах с запахом и в качестве основного фиксирующего элемента. Бант-завязка на подоле блузки, создает оригинальный образ. Банты, использованные в декоре одежды, без функционального предназначения. Рюши, воланы, оборки

Закрепили свою популярность блузки, обильно украшенные воланами, каскадами рюшей и оборок. Благодаря грамотному использованию объемных элементов в покрое, худенькие девушки смогут визуально увеличить линию груди, а дамы с пышными формами отведут взгляд от недостатков фигуры.

Важно при этом подобрать лаконичный облегающий низ, чтобы разгрузить конструкцию комплекта.

Откровенный вырез

Глубокий острый вырез горловины, непереступающий порог сверх откровенности, использован в самых модных показах этого года. Строгие линии глубокого декольте выгодно подчеркивают выразительность шеи, делая ее визуально изящней и длиннее.

Крупный воротник

Снова в моде крупные воротники, закрывающие линию плеч. Модельеры дополнили их кружевом, визуально увеличив объем.

Высокий воротник

Высокие воротники и воротники-стойки вносят свой шарм в крой блузок. Здесь стоит отметить и практичную сторону, позволяющую носить женственные блузы в холодные периоды.

Рукава-фонарики и пышные рукава

Поразили новые коллекции, использующие различные формы фонариков, которые отличались по длине, ширине и своему расположению на рукаве. Еще одна особенность таких рукавов — ширина детали.

За счет правильной драпировки объемные рукава ниспадают до середины ладони, придавая изделию вид наряда эпохи Возрождения.

Выразительные плечи

Трендом 2018 года становятся блузы с подчеркнуто-выступающими плечами над линией бедер. При этом талию необходимо выделить поясом, чтобы смягчить эффект.

Популярными будут и открытые плечи, создающие романтический и трепетный образ.

Элегантная баска

Баска превращает любую блузку в необычайно стильную вещь, позволяющую подчеркнуть линию талии или скрыть недостатки фигуры. Причем одинаково гармонично смотрится в комплектах с юбкой-карандашом, классическими или узкими брюками.

А потому такая блуза претендует на звание универсальной в подборке модного комплекта для этого сезона.

Прозрачный шик

Прозрачные ткани по-прежнему в обиходе модниц. Единственным изменением стало ограничение излишней откровенности, за счет добавления вышивки, бусин и бисера, модных принтов, вставок в виде воланов и оборок.

Белые блузы

В текущем сезоне этот оттенок станет первостепенным для блуз строгого классического кроя. Больше однотонные или с добавлением небольшого акцента в виде черного банта на булавке — эти блузы займут лидирующее место в гардеробах деловых женщин.

Блузы-рубашки

Триумфальным стал 2018 год для блуз в мужском стиле. Впечатляет размах декоративного исполнения — блузы с накладными карманами на груди, округлыми воротничками, а также изделия, украшенные бисерной вышивкой, интересными принтами, анималистическими и цветочными аппликациями, широкими басками и контрастными пуговицами.

Блузы «оверсайз»

"Оверсайз" зарекомендовал себя в качестве тренда без срока давности. Такое отношение связано с возможностями блузы скрывать недостатки фигуры, даря при этом комфорт и свободу движения.

В дополнение к тренду была использована частичная и фигурная перфорация блузы, которая смотрится очень эффектно.

Асимметричные блузы

Асимметричность покроя блуз не первый год встречается в творениях модных домов. Но этот год отличился отсутствием пропорциональности и неординарными линиями в покрое. Стоит отметить асимметрично-скроенные рукава, воротник, подол в блузках этого типа.