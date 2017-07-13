Герцогиня Кейт удивила глубоким декольте
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Обычно она выбирает классические туалеты. Некоторые дизайнеры даже не раз говорили о «скучном» гардеробе герцогини Кембриджской. Но вчера на приеме в Букингемском дворце Кейт решила ни за что не уступать по уровню гламура королеве Испании. И появилась в платье с необычно (для герцогини) глубоким декольте.
Это было поистине впечатляющее зрелище, пишут таблоиды. На приеме в честь королевской четы Испании присутствовали не только Елизавета II с супругом, но и принц Уильям (William) с женой, принц Гарри (Harry), принц Чарльз (Charles) с супругой Камиллой (Camilla).
Королева Испании Летиция (Letizia) появилась в красном вечернем платье от Felipe Varela и с украшениями Cartier. На голове Ее Величества красовалась шикарная тиара, известная под названием La Buena.
Герцогиня Кембриджская решила не уступать. Кейт выбрала для приема розовое кружевное платье от Marchesa с декольте и любимую тиару принцессы Дианы. Выглядела герцогиня, по единодушному мнению модных обозревателей, роскошно.
Как уточняется, это первый официальный визит испанских монархов в королевский дом Британии за последние 30 лет.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 14
Лучшие комментарии
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гласА с чего вы взяли, что она соревнуется? У нее торжественный прием, она и обязана выглядеть соответственно. И чью, позвольте узнать, чужую вещь она напялила? Тиару Дианы? Так драгоценности там общие, от одной к другой королеве или герцогине переходят, а то, что Диана ее любила, не значит, что она принадлежала ей, а не короне:)))) Содержанка Боня вам умница, а Кейт вы посчитали глупой на том основании, что она приоделась и надела тиару:)) Нет, это вы нелепы и глупы до крайности.
13.07.17 10:55 Контекст комментария
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У нее небольшая аккуратная грудь и это декольте очень красиво. Не вульгарно, не вызывающе, а именно красиво оформленное кружево в платье. Смешно как журналисты предподносят факты. "Кейт решила не уступить в гламуре королеве Испании". На самом деле всё намного проще, думаю. Судя по тому, что на головах у них роскошные тиары из фамильных драгоценностей монархинь, а через плечо ленты - ранг мероприятия однозначно очень высокий. А если ранг мероприятия высокий, то вечерние платья и более нарядные, декольтированные и т.д. Поэтому словечки типа "решила не уступать" - это фигура речи и фантазия автора статьи. Летиция с голыми плечиками, Кейт с декольте. Нашли о чём писать и что сравнивать. Две красивые женщины.
13.07.17 14:22 Контекст комментария
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Королевский протокол, никуда не денешься, согласуют всё: и длину, и глубину, и допустимый цвет, и корону. Или не согласуют, и будешь отсутствовать на приеме)))
13.07.17 20:29 Контекст комментария
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KoshkaОчень прилично смотрится Кейт с декольте. У испанки шея то ли коротковата, то ли платье срезало длину шеи.
13.07.17 13:07 Контекст комментария
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ОксЭта тиара вообще в свое время принадлежала царскому дому России. Это теара последней императрицы. Автор статьи вообще об этом и не догадывается...При чем тут принцесса Диана? Это нормально, что это тиара любимая у англичанок...Работа российских мастеров...
13.07.17 23:26 Контекст комментария
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KoshkaПохоже, некоторые имеют представление о жизни королевских дворов, почерпнуть из диснеевских мультиков.
14.07.17 07:56
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ChitikaДля герцогини такое декольте не включено в королевский протокол,она не могла этого не знать. Бунт на корабле?
14.07.17 01:19
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ЕленушкаКолье и декольте - это перебор )
13.07.17 22:37
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ОльгаВыглядит провинившейся.
13.07.17 20:47
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50/50седня прочла на форуме, что старомодность - крест Кейт. как в точку. и не только на этом приеме
13.07.17 17:55
-
У нее небольшая аккуратная грудь и это декольте очень красиво. Не вульгарно, не вызывающе, а именно красиво оформленное кружево в платье. Смешно как журналисты предподносят факты. "Кейт решила не уступить в гламуре королеве Испании". На самом деле всё намного проще, думаю. Судя по тому, что на головах у них роскошные тиары из фамильных драгоценностей монархинь, а через плечо ленты - ранг мероприятия однозначно очень высокий. А если ранг мероприятия высокий, то вечерние платья и более нарядные, декольтированные и т.д. Поэтому словечки типа "решила не уступать" - это фигура речи и фантазия автора статьи. Летиция с голыми плечиками, Кейт с декольте. Нашли о чём писать и что сравнивать. Две красивые женщины.
13.07.17 14:22
-
KoshkaОчень прилично смотрится Кейт с декольте. У испанки шея то ли коротковата, то ли платье срезало длину шеи.
13.07.17 13:07
-
гласА с чего вы взяли, что она соревнуется? У нее торжественный прием, она и обязана выглядеть соответственно. И чью, позвольте узнать, чужую вещь она напялила? Тиару Дианы? Так драгоценности там общие, от одной к другой королеве или герцогине переходят, а то, что Диана ее любила, не значит, что она принадлежала ей, а не короне:)))) Содержанка Боня вам умница, а Кейт вы посчитали глупой на том основании, что она приоделась и надела тиару:)) Нет, это вы нелепы и глупы до крайности.
13.07.17 10:55
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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ЭтикетА она не выглядит соответственно.
13.07.17 17:32
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ОксЭта тиара вообще в свое время принадлежала царскому дому России. Это теара последней императрицы. Автор статьи вообще об этом и не догадывается...При чем тут принцесса Диана? Это нормально, что это тиара любимая у англичанок...Работа российских мастеров...
13.07.17 23:26
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- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.