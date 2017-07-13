Герцогиня Кейт удивила глубоким декольте

Обычно она выбирает классические туалеты. Некоторые дизайнеры даже не раз говорили о «скучном» гардеробе герцогини Кембриджской. Но вчера на приеме в Букингемском дворце Кейт решила ни за что не уступать по уровню гламура королеве Испании. И появилась в платье с необычно (для герцогини) глубоким декольте.

















Это было поистине впечатляющее зрелище, пишут таблоиды. На приеме в честь королевской четы Испании присутствовали не только Елизавета II с супругом, но и принц Уильям (William) с женой, принц Гарри (Harry), принц Чарльз (Charles) с супругой Камиллой (Camilla).

Королева Испании Летиция (Letizia) появилась в красном вечернем платье от Felipe Varela и с украшениями Cartier. На голове Ее Величества красовалась шикарная тиара, известная под названием La Buena.

Герцогиня Кембриджская решила не уступать. Кейт выбрала для приема розовое кружевное платье от Marchesa с декольте и любимую тиару принцессы Дианы. Выглядела герцогиня, по единодушному мнению модных обозревателей, роскошно.

Как уточняется, это первый официальный визит испанских монархов в королевский дом Британии за последние 30 лет.

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Источник фото: Globallookpress.com