 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Герцогиня Кейт удивила глубоким декольте


4 1

Обычно она выбирает классические туалеты. Некоторые дизайнеры даже не раз говорили о «скучном» гардеробе герцогини Кембриджской. Но вчера на приеме в Букингемском дворце Кейт решила ни за что не уступать по уровню гламура королеве Испании. И появилась в платье с необычно (для герцогини) глубоким декольте.

 
 
 

Это было поистине впечатляющее зрелище, пишут таблоиды. На приеме в честь королевской четы Испании присутствовали не только Елизавета II с супругом, но и принц Уильям (William) с женой, принц Гарри (Harry), принц Чарльз (Charles) с супругой Камиллой (Camilla).

Королева Испании Летиция (Letizia) появилась в красном вечернем платье от Felipe Varela и с украшениями Cartier. На голове Ее Величества красовалась шикарная тиара, известная под названием La Buena.

Герцогиня Кембриджская решила не уступать. Кейт выбрала для приема розовое кружевное платье от Marchesa с декольте и любимую тиару принцессы Дианы. Выглядела герцогиня, по единодушному мнению модных обозревателей, роскошно.

  •  
    Рисунок
    Кто шикарнее?

Как уточняется, это первый официальный визит испанских монархов в королевский дом Британии за последние 30 лет.

Ранее мы писали:

Королева Летиция меняет стиль. Сможет ли Ее Величество стать еще лучше? 

Принцесса Шарлотта затмила королеву. Названы самые значимые персоны.

10 уроков стиля от Кейт Миддлтон. Чему можно научиться у герцогини Кембриджской? 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 4 Нравится 13.07.2017 Теги: Герцогиня Кейт

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 14  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • глас
    А с чего вы взяли, что она соревнуется? У нее торжественный прием, она и обязана выглядеть соответственно. И чью, позвольте узнать, чужую вещь она напялила? Тиару Дианы? Так драгоценности там общие, от одной к другой королеве или герцогине переходят, а то, что Диана ее любила, не значит, что она принадлежала ей, а не короне:)))) Содержанка Боня вам умница, а Кейт вы посчитали глупой на том основании, что она приоделась и надела тиару:)) Нет, это вы нелепы и глупы до крайности.
    		 13.07.17 10:55
         
    19
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Ellis_@
    У нее небольшая аккуратная грудь и это декольте очень красиво. Не вульгарно, не вызывающе, а именно красиво оформленное кружево в платье. Смешно как журналисты предподносят факты. "Кейт решила не уступить в гламуре королеве Испании". На самом деле всё намного проще, думаю. Судя по тому, что на головах у них роскошные тиары из фамильных драгоценностей монархинь, а через плечо ленты - ранг мероприятия однозначно очень высокий. А если ранг мероприятия высокий, то вечерние платья и более нарядные, декольтированные и т.д. Поэтому словечки типа "решила не уступать" - это фигура речи и фантазия автора статьи. Летиция с голыми плечиками, Кейт с декольте. Нашли о чём писать и что сравнивать. Две красивые женщины.
    		13.07.17 14:22
         
    16
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • корЗинка
    Королевский протокол, никуда не денешься, согласуют всё: и длину, и глубину, и допустимый цвет, и корону. Или не согласуют, и будешь отсутствовать на приеме)))
    		 13.07.17 20:29
         
    7
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Koshka
    Очень прилично смотрится Кейт с декольте. У испанки шея то ли коротковата, то ли платье срезало длину шеи.
    		 13.07.17 13:07
         
    6
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Окс
    Эта тиара вообще в свое время принадлежала царскому дому России. Это теара последней императрицы. Автор статьи вообще об этом и не догадывается...При чем тут принцесса Диана? Это нормально, что это тиара любимая у англичанок...Работа российских мастеров...
    		13.07.17 23:26
         
    6
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору