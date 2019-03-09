Новинки модных блузок 2019 года - последние тренды

Блузка, независимо от покроя, в любой обстановке выделяется нарядностью и превосходством. Этот женственный элемент гардероба всегда актуален для празднования корпоратива или другого торжественного мероприятия. Настоящие модницы не представляют своего гардероба без строгого кроя модной блузки из легкой ткани, нежного изделия с декором из кружев или рюшек, а также асимметричной модели. Новинки 2019 года, оригинальные тренды весны и лета представлены в фото-коллекции.

Блузки для романтиков

Данный элемент гардероба всегда остается особенным и непосредственным. Фасон, фактура и декор превращают повседневный лук в очень красивый и неповторимый наряд.

В сезоне весна-лето 2019 года не стоит отказываться от нарядов с нежно играющими воланами и множеством оборок. Этот романтический декор актуально выделит любую одежду из собственного гардероба.

Например, блуза с роскошным жабо подчеркнет строгую стильность с юбкой-карандашом или с широкими брюками. В современных моделях жабо-воланы приделаны на воротнике или на передней части изделия.

Блузы с завязанными бантами

Актуальный образ блузе придаст объемный по форме бант с множеством завязочек. Такой вариант декора может быть просто своего рода имитацией, во втором случае – функцией заклепок. Бантами украшаются горловина, рукава и спина.

Для сочетания добавляют воланы, адаптированное жабо или кружева. Объемным бантом изящно и неповторимо может быть украшена открытая спина блузы.

Аккуратно смотрится ненавязчивый вариант банта в форме галстука или недлинного шарфа. Он может быть завязан по-разному. Главное, соблюдать полную гармонию в образе. Большое количество дополнительного декора подчеркнет дурной вкус. К примеру, викторианский стиль требует максимальной сдержанности в остальных предметах гардероба.

Модные кружевные блузы

Легкое кружево всегда отличалось особенной нежностью и неповторимой женственностью. Даже небольшое дополнение полностью изменит внешний вид изделия, то есть обычная повседневная вещь обретет нарядность и праздничность.

В коллекциях сезона весна-лето 2019 года множество разнообразных моделей с кружевными вставками, также представлены новинки – полностью ажурные варианты модных блузок. Модные тренды можно увидеть на фото ниже.

Следует обратить внимание на то, что кружевной декор является броским и заставляет обращать на себя внимание. Поэтому комбинировать такую блузу лучше с грубоватыми вещами. В этом случае, гармонией будут классические брюки или джинсы момс.

Блузы с баской

Не перестают терять актуальности блузы с баской. Это относительно новый тренд в коллекциях модельеров и в новом сезоне блузы лишь небольшое дополнение к пальто, жакетам, жилетам и платьям. Широкая планка на уровне талии легко подходит под любую одежду, а также способна скрыть недостатки фигуры.

Элемент баски добавит в образ романтичности для тех, кто не любит объемные банты, кружева и оборки. А также такого кроя модель идеальна для офисных будней и строгого дресс-кода.

Декольтированные блузы

Блузы с углубленным декольте выглядят соблазнительно и неповторимо. Благодаря легкому материалу, образ девушки становится невероятно женственным. Здесь, главное, правильно выбрать провокационный вырез, чтобы не превратиться в вульгарную девицу. В новом сезоне самые модные глубокие V-образные декольте, крой в виде капельки, вверху возможен сбор в бант или пуговицу-застежку. Не исключение в таких моделях и открытая спина, только ткань у изделия не должна иметь просветов.

Объемные рукава в блузах

Современные модельеры каждый новый сезон пытаются экспериментировать с рукавами модных изделий. В новейших коллекциях 2019 года представлены новинки – фантастического кроя блузки с объемными рукавами и массивными плечами. Такого пошива модели отличаются своеобразностью и не всегда актуальны в повседневной жизни. Тренды весенне-летней коллекции можно увидеть ниже в фото.

Праздничные мероприятия, которые не зациклены на строгом дресс-коде, положительно одобрят блузки с объемными рукавами. Вполне приемлемые модели лучше избавить от дополнительных аксессуаров.

Модная блуза без рукавов

Правильно подобранный летний гардероб, состоящий из удобной одежды, приятного к телу и натурального состава – залог хорошего настроения в жаркую погоду. Отлично разнообразит, сделает образ 2019 года неповторимым блуза без рукавов из цветной ткани.

Благодаря огромному разнообразию, можно подобрать модель данного предмета женского гардероба под разный стиль.

Офисные варианты помогут создать как повседневный гармоничный образ, так и аутфит, подходящий для праздников и вечеринок. Стильная и модная блуза без рукавов прекрасно будет смотреться под блейзером, кардиганом в прохладную погоду. Ниже представлены новинки весенне-летней коллекции, тренды года можно увидеть на фото ниже.

Блузки с открытыми плечами

Блуза с открытыми плечами абсолютно не подходит для офиса, но станет незаменимой деталью при создании множества стильных, легких, романтических луков. Если вещь выполнена в ярком декоре, она может стать хорошим дополнением бохо стиля. При выборе белья под блузу, демонстрирующую плечи, стоит обратить внимание на бретели.

Лучше всего отдать предпочтение бандо или вариантам с бретелями из кружева, портупее. Не стоит удешевлять стильный лук силиконовыми бретелями.

Модные блузки-рубашки

При пошиве блуз нет установленного стандарта покроя. Поэтому к данному предмету гардероба можно отнесли шифоновые туники, прозрачные топы, рубашки из атласа. Однако их стоит выделить, как отдельный сегмент, особенно в связи с тем, что в этом сезоне они достигли пика модной популярности.

Актуальные модели радуют своим многообразием: приталенного, прямого силуэта, из прозрачных тканей, а также более консервативного плана, на застежке-молнии и на пуговицах, декольтированные и с максимально закрытым воротником, однотонные и с ярким декором.

Модная блуза оверсайз

Стиль оверсайз снова на пике популярности. Блузки с «чужого плеча» длинные, объемные, выполненные из струящейся материи прекрасно подчеркнут женственность и хрупкость, скроют недостатки фигуры. Моделями блуз свободного покроя отлично можно дополнить всевозможные брюки и юбки. Их смело можно сочетать с любыми пальто, кардиганами, жилетами.

При выборе модных блуз в стиле оверсайз в 2019 году стоит остановиться на спокойной цветовой гамме, исключить варианты слишком сложного покроя рукавов, кричащих элементов декора.

Трендовые новинки последней коллекции известных дизайнеров подойдут как для офисного, так и для повседневного стиля, важно предметы гардероба правильно совмещать.

Асимметричные блузки

Асимметрия снова привлекла внимание модельеров. Варианты с выступающими длинными клиньями, низ с разной длинной, передняя часть короче задней – все это модные тенденции 2019 года. Такие модели подходят для создания кэжуал образа.

Как правило, они достаточно объемны, отлично сочетаются с облегающими узкими джинсами такими, как слимм и скини, а также с кюлотами и кожаными брюками. Некоторые модели асимметричных блуз хорошо сочетаются с юбкой-карандаш средней длины. Создать лук с модными фишками из стиля рока и панка можно также при помощи этих блузок, дополненных грубой обувью и соответствующими аксессуарами.

Прозрачная блуза

Закономерность подиума 2019 года – модные блузки из прозрачной ткани как с ракавами, так и без рукавов. В реальной повседневной жизни, к сожалению, они не очень практичны. Они подходят для обладательниц идеальных форм или для эпатажных, известных личностей. Хотя полки магазинов с немалым количеством прозрачных трендовых блуз, свидетельствуют об обратном. Нужно очень осторожно использовать этот элемент женской одежды в своем луке, правильно сочетая с маечками нежных тонов и короткими топами, скрывающими недостатки.

Стоит помнить, что этот вариант не для офиса и работы, даже в сочетании с бельем тон в тон. Для рабочих моментов это неприемлемо. Зато аутфит будет вполне кстати для вечеринки или романтической прогулки. Новинки прозрачных блуз представлены в фото-коллекции.

Принты

Модным дополнением этого сезона являются принты. Блузки в данном случае не исключение. Стильно смотрятся геометрические фигуры, восточные узоры, тропическая тематика, элементы флористики и изображения животных.

Так же широко используются каллиграфические надписи и надписи в стиле поп-арт.

Модельеры очень постарались, создавая модные, оригинальные блузки для нового сезона 2019 года. Множество новинок предложены вниманию самых требовательных и ярких модниц: широкая цветовая гамма, насыщенные принты, оригинальные трендовые модели как на миниатюрных дам, так и на полных, многообразие тканей. Тенденции женских блуз широко представлены в фото-обзоре.