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Модные тенденции для полных женщин за 50 лет

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После завершения чудесного и незабываемого периода юности и молодости, наступает не менее запоминающийся возраст. Представительницы прекрасного пола за 50 с годами становятся только мудрее и шикарнее. Вопреки возрасту, социальному статусу и типу фигуры, каждая женщина всегда должно оставаться стильной. Безусловно, мода для полных женщин за 50, будет иметь в 2019 году некоторые особенности и подводные камни. Однако, беря во внимания все нюансы, можно воплощать в жизнь неповторимые образы как зимой, так и в сезоне весна-лето.

Модные веяния для полных женщин за 50 лет

Способность следовать современным тенденциям сможет позволить все время находиться в центре внимания. Мода весна-лето для полных женщин за 50 диктует в 2019 году применять практичные, но в то же время оригинальные детали гардероба. Самыми популярными новинками станут многослойность и изысканность, дополненные мягкостью линий, строгими вырезами, современным кроем. Желательно, чтобы изделия были выполнены из дорогих, качественных материалов.

Выбирая базовые составляющие весенне-летнего гардероба сезона 2019, стоит выбирать вещи в соответствии со своим размерным рядом – слишком маленький размер сможет визуально испортить даже самую безукоризненную фигуру. Мешковатые изделия также не приветствуются в комплектах.

Основные современные тренды весна-лето 2019:

  • анималистичесие узоры и принты;
  • яркие цветовые гаммы;
  • этнические мотивы;
  • разноцветная кожа;
  • полька-дот.

Выглядеть современно и со вкусом можно благодаря грамотно подобранной цветовой гамме. Визуально «взбодрить» женщину, которой уже больше 50, смогут зеленоватые, песочные, сиреневые и терракотовые колоры. Также придадут неповторимости образу алый, бордовый и изумрудный.

Перламутровый оттенок сможет освежить лицо и даже повлиять на устранение заметных кругов под глазами. Темные же цвета способны скрыть недостатки фигуры, подчеркнув достоинства. В гардеробе непременно должны присутствовать базовые элементы, благодаря которым можно будет с легкостью создавать повседневные образы.

Новинки 2019 года весна-лето

Актуальная мода 2019 для женщин за 50 лет советует привносить разнообразие в повседневность. Уличный шик, одобряющий незначительную небрежность в образе, не смог обойти стороной и взрослых женщин. Темные джинсы превосходно будут смотреться с рубахой серого оттенка, а дополнить образ можно будет легким кардиганом и неброскими аксессуарами.

Помимо всего прочего, актуальна многослойность – объемные шарфы, легкие ткани и другие элементы гардероба, выполненные в стиле оверсайз.

Мода для полных женщин за 50 в 2019 году, в сезоне весна-лето, советует придерживаться следующих наиболее современных тенденций:

  • деним;
  • принты в клетку;
  • разноцветные моно-луки;
  • стиль милитари.

Для того, чтобы понять, что именно будет модно в весенне-летнем сезоне 2019, достаточно изучить фото в журналах. Образ весна-лето 2019 в деловом стиле будет выглядеть стильным и броским, возможно, даже слегка вызывающим. Он станет выгодно выделяться среди остальных модных течений.

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Для женщин за 50 такой стиль наиболее предпочтителен – он грамотно сделает акцент на опыте его обладательницы, но при этом не лишит ее женственности и изысканности.

Весной 2019 на пике моды будут классические комбинезоны, выполненные в стиле милитари, а также плащи из кожи, пиджаки в клетку, платья-футляры, украшенные интересными вставками. Деловой стиль не должен быть априори скучным, его можно разбавить яркими выразительными деталями. Классика всегда будет оставаться в тренде для женщин любых возрастов и с любым типом фигуры.

Одним из ключевых летних трендов для женщин за 50 станет сарафан, отличающийся комфортом, благодаря которому реально создать неповторимый модный лук. Дизайнеры в большинстве случаев будут отдавать предпочтение мягким тканям и тонким бретелям.

В 2019 наиболее актуальными станут:

  • модели до колен с завышенной талией и прямым кроем;
  • трапециевидные модели с толстыми бретелями, украшенные разноцветными пуговицами или строчками;
  • классические изделия из плотного материала;
  • приталенные сарафаны с вертикальной молнией, визуально вытягивающей силуэт.

Такой элемент женского гардероба, как брюки, в любой сезон будет актуальным для женщин за 50 лет. Они необычайно универсальные и комфортные, а классический крой станет весьма уместным для походов на работу. Джинсы подойдут для прогулок и активного отдыха. Спортивные модели можно надеть на тренировки, фитнес и пикник.

На пике популярности в сезоне 2019 прозрачная одежда. Безусловно, уровень прозрачности и цветовая гамма зависит лишь от вас, и, конечно, такие модели подойдут весьма смелым, уверенным в себе и раскрепощенным женщинам. Выбирая лук, учтите, что материал изделия обязан быть плотным, и вы должны чувствовать себя в нем максимально комфортно.

Выбирая вечерний туалет, полным женщинам, чей возраст превысил отметку «50» лучше избегать нарядов, усыпанных пайетками, кристаллами и блестками. Элегантное платье истинной леди должно быть наделено матовой отделкой высокого качества или темными камнями. В качестве ткани изделия лучше всего выбрать материал без блеска.

Ни в коем случае не стоит заострять внимание на дизайнерских жакардовых элементах, которые способны добавить лишний возраст. Композиция из роскошного платья в сочетании с жакетом или болеро будет выглядеть превосходно.

Рекомендации стилистов

Советы стилистов в 2019 году для полных представительниц прекрасного пола, которые старше 50 лет, касаются, как правило, коллекций нарядов, отличающихся изяществом и разнообразием, в которых четко прослеживаются нотки свежести. Модные образы можно воплощать в жизнь не только для выхода в свет, но и для повседневности.

Можно применить лишь пару трендовых акцентов, а за основу взять базовые элементы гардероба, к которым можно отнести:

  • брюки, выполненные в классическом стиле;
  • юбку-карандаш;
  • платья одной цветовой гаммы;
  • стильные блейзеры и пиджаки.

Воплощая в жизнь модный образ, стоит отталкиваться от следующих правил:

  1. Выбирая брюки классического фасона, рекомендуется отдать предпочтение высокой или средней посадке. Более грамотно сделать акцент на достоинствах фигуры, подчеркнув их, помогут стильные брюки-килоты.
  2. Летом будут уместны лаконичные сарафаны макси длины, выполненные из хлопка.
  3. Глубокое декольте – акцент, которого стоит избегать полным женщинам за 50. Эта зона способна, как ничто иное, указать на истинный возраст. Обратите внимание на вырез в форме лодочки.
  4. Совсем не обязательно тратить чрезмерное количество денег на наряды, но следует помнить, что обувь и сумки непременно должны быть выполнены из высококачественных материалов – это будет символизировать об отменном вкусе и чувстве стиля.
  5. Более женственным и привлекательным образ помогут сделать следующие дополнительные аксессуары: палантин, шляпа, платок.
  6. Свободные пиджаки и блейзеры, длинные кардиганы, пуловеры по-прежнему остаются в моде и весьма подходят для полных женщин за 50 в 2019 году.

В сезоне весна-лето отличным выбором для фигуристых представительниц прекрасного пола станут вещи без видимого акцента на линии талии. Стилисты советуют отдавать предпочтение летящим блузам спокойных цветов.

В базовом гардеробе женщины за 50 обязательно должны располагаться:

  • рубахи из натуральных материалов;
  • свободные пуловеры;
  • джинсы и брюки классического кроя;
  • платье-футляр;
  • юбки длины миди.

Стилисты настаивают на том, чтобы женщины за 50 избегали молодежных принтов, так как они будут выглядеть неуместно.

Гораздо предпочтительнее будут выглядеть изделия одной цветовой гаммы, выполненные в строгой тематике, приближенной к классике. Обыграть образ можно благодаря разноцветным вкраплениям в виде туфель, сумки и аксессуаров. Причем сочетанию цветов стоит уделить особенное внимание.

Как грамотно подобрать одежду для полных дам за 50 лет

Знание ключевых трендов и модных направленностей, а также отменный вкус, помогут понять, как грамотно и правильно подобрать одежду для полных женщин. Четкие умения и опыт смогут поспособствовать созданию лаконичного образа. Полным женщинам за 50 лучше всего избегать светлых цветовых гамм в нижней части тела.

Помочь сделать силуэт более стройным смогут классические брюки темного цвета. Изящная и фешенебельная модная блуза дополнит образ, добавив ему разнообразия.

Модные тенденции 2019 года говорят об актуальности легких блуз с запахом, имеющих ассиметричный крой и массивные рукава. Для того, чтобы недостатки фигуры не были наглядно выделены, следует избавиться от юбок и платьев макси длины, сильно обтягивающих нарядов с глубоким декольте, брюк светлых тонов и широких кофт из трикотажа. В качестве верхней одежды можно использовать прямые пальто и плащ длиной немного выше колен.

Скрыть явные недостатки фигуры (проблемные места такие, как бедра и живот) женщинам за 50 поспособствует интересная драпировка на изделиях. Полным женщинам великолепно подойдет вариант платья, отделанного вертикальным орнаментов или принтом.

Они смогут зрительно уравновесить силуэт и придать роста. В таком наряде женщина в возрасте за 5о сможет ощутить себя молодой, будучи подтянутой и моложавой.

Также для возрастных дам предельно важно, чтобы брюки были необычайно удобными и не совсем узкими, отличным вариантом будет модель с завышенной талией.

Летние вещи для полных дам за 50 лет должны быть произведены из натуральных материалов: шифона, хлопка, льна, шелка, позволяющих телу и коже активно дышать и чувствовать себя предельно комфортно.

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03.02.2019
Теги: мода модные тенденции весна-лето

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  • Мария / 01.02.19 20:36
    -
    0
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    Выйдя на пенсию, стала только больше следить за модой. Стараюсь прислушиваться мнений стилистов, много читаю о грамотном сочетании цветов и правильном подборе аксессуаров.
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  • Наталья / 01.02.19 20:36
    -
    0
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    Никогда не комплексовала ни по поводу своего возраста, ни по поводу веса. До сих пор обожая ходить по магазинам вместе с дочерью, выбирая модные наряды – в особенности люблю красивые аксессуары: сумки, платки, шарфы, стильные очки.
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  • Евгения / 01.02.19 20:36
    -
    0
    +
    На мой взгляд, жизнь после 50 лет только начинается! Всегда старалась идти в ногу со временем и следить за модой благодаря модным журналам, телепередачам. Вот почему, до сих пор получаю комплименты со стороны мужского пола, чему очень рада.
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