Модные куртки осень-зима 2022-2023 года — фото новинок

Модные женские куртки — неотъемлемый предмет гардероба каждой современной женщины. В новом сезоне осень-зима 2022-2023 года дизайнеры представили много интересных новинок, которые придутся по вкусу даже самым требовательным модницам. Рассмотрим основные тенденции холодного сезона на новые модели женских курток.

Модные тенденции женских курток осень-зима 2022-2023 года

Новый холодный сезон подготовил для модниц множество ярких и интересных новинок. В отличие от фасонов, которые носили в прошлых сезонах, новые модели приобрели определенные характерные черты. Это яркие нашивки, всевозможные заклепки, стиль оверсайз и брутальность. Более женственные модели дополнены:

поясами;

ремнями;

меховой отделкой;

декоративной шнуровкой.

Трендовыми будут куртки в различных направлениях — от гиперсайз и металлизированных моделей до курток в стиле 80-х годов, куртки в военном стиле, модели в стиле вестерн из натуральной и искусственной замши с бахромой. Также стоит обратить внимание на кожаные куртки в стиле Тринити из фильма «Матрица». Большой популярностью будет пользоваться верхняя одежда неоновых оттенков.

Среди актуальных тенденций на женские куртки четко прослеживаются:

стеганые ткани;

бахрома;

логотипы и принты;

меховой декор;

яркие расцветки;

лаковая кожа;

стиль оверсайз;

укороченные модели;

материалы с сатиновым блеском.

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Широкий ассортимент курток, представленный в последних коллекциях домов моды, позволяет каждой женщине выбрать ту самую модель для себя. Можно отдать предпочтение курткам с пелериной, кожаным, стеганым, замшевым и джинсовым, в ярких расцветках и с различными принтами.

Наиболее актуальными цветами курток на предстоящий холодный сезон будут:

оливковый;

лавандовый;

пудровый;

голубой;

бежевый;

коричневый;

кремовый;

серый;

черный;

молочный.

Чтобы быть в тренде в новом сезоне, стоит ближе познакомиться с последними тенденциями моды на женские куртки и рассмотреть яркие новинки на фото.

Куртка-бомбер

Такая удобная и практичная женская куртка пользуется большой популярностью уже несколько модных сезонов подряд. Интересно, что данный вид верхней одежды изначально был предметом исключительно мужского гардероба. Сейчас же их носят как мужчины, так и женщины.

Необычным решением в новом сезоне станут бархатные, атласные, плюшевые, кожаные фактуры. В качестве декора используются нашивки, пайетки, красивая вышивка. Модные бомберы можно носить с платьями, брюками, юбками, спортивными или брючными костюмами, джинсами.

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Куртки из денима

Следующий сезон будет проходить под знаком денима. В этом нет ничего удивительного, поскольку удобная и практичная джинсовая курточка давно пользуется популярностью у модниц. Выбирая для себя куртку из денима, следует обратить внимание на такие модные тренды:

потертая или вареная джинса в стиле 80-х годов;

укороченные модели из денима;

удлиненные модели до колена или до середины бедра;

теплые куртки с меховой подстежкой.

Модные джинсовые куртки можно смело надевать с мини-юбками, джинсами, с легинсами и топом, легкими платьями. А если немного подвернуть рукава, весь создаваемый образ получится очень стильным.

Натуральная кожа

Это одна из самых трендовых моделей женских курток, которая не теряет своей популярности много сезонов подряд. В осенне-зимнем сезоне популярными будут не только куртки в байкерском стиле. Если вы хотите приобрести демисезонную верхнюю одежду, можно подобрать укороченную кожаную курточку с пуговицами или же удлиненную модель, которая больше напоминает блейзер.

Очень необычно выглядят куртки из натуральной кожи в стеганом дизайне. Обычно это пуховики и куртки в стиле оверсайз. Помимо стеганых моделей, в тренде окажется верхняя одежда с тиснением. Благодаря таким изделиям создаваемый образ станет неординарным и свежим.

Женские куртки из натуральной кожи представлены в широкой палитре оттенков. Стоит отдать предпочтение моделям синего, зеленого, желтого, красного, бирюзового и розового цвета. Очень стильный образ получится из сочетания лиловой кожаной куртки с джинсами, короткой юбкой или струящимся платьем.

Модели курток из натуральной кожи могут быть декорированы переливающимися стразами, длинной или короткой бахромой, цепями, ремешками, натуральным мехом, заклепками. А некоторые куртки украшены красивой вышивкой.

Замшевые куртки

Оригинальным решением для холодной погоды на улице станут куртки из натуральной замши. Наиболее актуальными будут модели классической длины и короткие куртки, которые больше похожи на пиджак либо жакет. Что касается оттенков, в новом сезоне наиболее актуальными будут бежевый, кремовый, коричневый.

Отличным выбором станут замшевые фасоны с бахромой в популярном стиле кантри.

Стеганые пуховики

Более подходящего решения для холодной погоды, чем удобный стеганый пуховик, невозможно придумать. Такая верхняя одежда очень удобна, будет хорошо согревать в непогоду, да и смотрится очень стильно. В сезоне осень-зима каждая модница сможет подобрать для себя удлиненные или, наоборот, укороченные пуховики.

В новых коллекциях дизайнеры представили модные пуховики из стеганых материалов, дополненные принтами, оригинальными вставками, декором или вышивкой. Очень утонченно смотрятся пуховики с поясом в области талии и укороченными рукавами. Некоторые модели пуховиков декорированы вставками из меха на карманах, воротнике, капюшоне, рукавах — все это придает оригинальность и интересную изюминку стильной верхней одежде.

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Куртка-пиджак

Такая необычная модель женской куртки успешно сочетает в себе мотивы милитари, классики и гранжа. В последнее время многие известные кутюрье отдают предпочтение эклектике, которая вносит самые необычные краски в верхнюю одежду.

В последней коллекции бренда Dsquared были представлены укороченные куртки приталенного силуэта со скульптурной формой. Также можно увидеть модели курток с переходом от области талии непосредственно к бедрам и слегка приподнятой линией плеч.

Куртки украшены различными рюшами и защипами. Очень необычно смотрятся куртки цвета хаки с легким блеском, а также модели из атласа и шерсти. Вместе с такими курточками можно носить короткие юбки с рюшами или шифоновыми вставками, выполненные в романтичном стиле.

Косухи

Такие стильные куртки оказываются в тренде не первый сезон подряд, и осень-зима 2022-2023 года — не исключение. Среди основных тенденций четко прослеживаются модные куртки-косухи из натуральной кожи, замши и других материалов. Их можно смело носить в самых разных сетах.

Платья, шорты, брюки, юбки или джинсы в сочетании с кроссовками, туфлями, брогами, босоножками невероятно модно выглядят с такими курточками. Косухи могут быть дополнены натуральным или искусственным мехом, бахромой, лампасами, заклепками, вставками из металлизированной кожи.

Авиаторы

Не теряет своей популярности мода на стиль милитари, который нашел свое отражение и в женских куртках. К примеру, наиболее популярными в новом холодном сезоне будут курточки-авиаторы, которые помогут модницам создавать самые дерзкие и притягательные луки.

Легкая небрежность и нарочитая грубость очень эффектно выглядят в современных женских образах. Теплые воротники и отделка из натуральной овчины будут не только согревать вас холодной осенью или зимой, но и позволят в любой ситуации выглядеть самой стильной особой.

Парки

Это один из самых практичных и удобных видов верхней одежды. Поэтому парки пользуются огромной популярностью уже несколько сезонов подряд. Паркам отдают предпочтение модницы любого возраста. В осенне-зимнем сезоне они представлены дизайнерами в самых разных интерпретациях.

Самым необычным решением могут стать оверсайз, стеганые, джинсовые, милитари и спортивные модели, дополненные капюшоном и накладными карманами. Парки хорошо сочетаются со спортивными джоггерами, леггинсами из натуральной или искусственной кожи, джинсами и даже спортивными штанами.

Меховые куртки

Куртки из натурального или искусственного меха укороченного покроя станут одним из самых главных трендов грядущего холодного сезона. Некоторые модели таких курток уже можно увидеть в гардеробе модниц. Для плюшевых моделей наиболее трендовыми цветами станут яркие тона и более приглушенные пастельные оттенки. Меховые курточки могут быть выполнены на заклепках, металлической молнии или вовсе без какой-либо застежки, а просто с пояском в области талии.

Итоги

В новом сезоне женские курточки будут выгодно отличаться от прошлогодних моделей широкой палитрой оттенков и использованием различных материалов. Главное — подобрать наиболее подходящую модель, которая будет хорошо сочетаться с вашим стилем и создаваемым образом.