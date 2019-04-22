Мир женщины наполнен чувствами и эмоциями, а ювелирные украшения служат нам проводником в мир эстетики и красоты, которые наполняют нас вдохновением.

Бриллиант, благодаря своим идеальным характеристикам, завораживает нас игрой света, маня своей роскошью.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создала уникальную коллекцию с бриллиантами «Must Have», позволяющую приобрести украшения с драгоценным камнем, покорившем миллиарды сердец, практически любому человеку на Земле.

Цена на украшения в бриллиантовой коллекции «Must Have» начинается от 2190 рублей!

Каждое украшение этой коллекции создано ювелирными огранщиками ЭПЛ вручную и требует столько же времени и сил, как и создание классической коллекции.

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Бриллиантовая коллекция «Must Have» от компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это еще один шаг на пути к реализации её миссии: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли! И в этом Мире стало больше счастья!»

Позаботились специалисты компании и о безопасности своих изделий, внедрив гипоаллергенный палладиевый сплав, обладающий улучшенными характеристиками.

Ювелирные украшения с этим сплавом не тускнеют и не темнеют под воздействием внешней среды и времени, не требуют нанесения защитных покрытий – ювелирного лака, как украшения из никеля. Палладий износостоек, устойчив к царапинам и деформации.

Также на каждое украшение наносится зашифрованный код — Код ЭПЛ.

Благодаря Коду ЭПЛ, можно будет без труда, на сайте компании, получить сертификат достоверности, в котором указана вся необходимая информации о изделии. А значит можно быть уверенным в том, что купленное изделие:

Изготовлено по самым высоким стандартам Школы огранки и современного ювелирного мастерства ЭПЛ;

Для изготовления отобраны и использованы самые качественные материалы в своей ценовой категории;

Над созданием работали профессиональные дизайнеры.

Присоединяйтесь к счастливой семье клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и позвольте себе роскошь бриллиантов в дизайнерских украшениях от ювелиров, создающих для вас шедевры ювелирного искусства с 1994 года.

Приглашаем вас в ювелирные салоны ЭПЛ в г. Москва.

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