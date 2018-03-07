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Бьюти-блогер Мария Вэй выпустила банковскую карту

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Бьюти-блогер Мария Вэй выпустила банковскую карту с бонусами на покупку одежды и косметики.

Блогер Мария Вэй и Тинькофф Банк выпустили совместную карту

Преимущества карты от Маши Вэй:

  • До 30% кэшбэка рублями на одежду, обувь, косметику и салоны красоты
  • Специальный дизайн
  • До 6% годовых на остаток на счету
  • Дебетовую карту можно оформить с 14 лет. До 18 обслуживание будет бесплатным.

Тираж  ограничен - 1 000 экземпляров. Карта может быть как дебетовой, так и кредитной.

Для дизайна карты Maria Way выбрала розовый цвет, а на лицевой стороне изображен ее домашний питомец - песик Тотоша.

Оформить карту можно по ссылке.


Публикуется на правах рекламы

0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: банковская карта бонусы одежда косметика

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