Бьюти-блогер Мария Вэй выпустила банковскую карту с бонусами на покупку одежды и косметики.

Преимущества карты от Маши Вэй:

До 30% кэшбэка рублями на одежду, обувь, косметику и салоны красоты

Специальный дизайн

До 6% годовых на остаток на счету

Дебетовую карту можно оформить с 14 лет. До 18 обслуживание будет бесплатным.

Тираж ограничен - 1 000 экземпляров. Карта может быть как дебетовой, так и кредитной.

Для дизайна карты Maria Way выбрала розовый цвет, а на лицевой стороне изображен ее домашний питомец - песик Тотоша.

Оформить карту можно по ссылке.



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