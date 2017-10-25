Раздел имущества: советы юриста

Было бы наивно думать, что, получив свидетельство о расторжении брака, вы ставите жирную точку в своих отношениях с бывшим супругом. Зачастую после развода начинается, так сказать, самое интересное. Например, раздел имущества.

Многие полагают, что никаких трудностей раздел имущества не представляет, поскольку слышали, что все, что нажито в браке, делится пополам.

Действительно, наше законодательство устанавливает режим совместной собственности на имущество, которое супругами нажито в период брака. Важно понимать, что период брака - это время, отсчитываемое с момента государственной регистрации брака до момента либо развода, либо раздела имущества, которое происходит еще в браке, поскольку решать вопрос раздела имущества совсем необязательно, имея статус «бывших супругов». Время проживания в так называемом в народе «гражданском браке» в этот период брака не включается.

При разделе совместного имущества суд исходит из принципа равенства долей, иными словами, каждому из супругов должна достаться половина нажитого.

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Семейный кодекс устанавливает виды имущества, которые являются общим имуществом супругов, а также определяет, по каким принципам имущество необходимо относить к совместной собственности для целей его раздела.

Так, доходы каждого из супругов в результате трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, доходы от результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия и любые другие денежные выплаты, которые не имеют специального целевого назначения, например, материальная помощь, выплаты в счет возмещения ущерба от увечья или другого повреждения здоровья, — все это общее имущество. А вот, например, материнский капитал не является совместной собственностью супругов, поскольку имеет специальное целевое назначение.

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Движимое и недвижимое имущество, которое приобретено супругами за счет общих доходов, таких, что перечислены выше, а также ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в банк или в иные кредитные и коммерческие организации, осуществленные за счет тех же общих доходов, — опять же общее имущество супругов. И даже животные, если они приобретены супругами в период брака за счет общих средств, являются их совместной собственностью, поскольку наше законодательство собачек, котиков и прочую живность считает именно имуществом, таким же, как, например, стол или стул.

Важно, что любое имущество, приобретенное супругами в период брака на общие доходы, является их совместной собственностью вне зависимости от того, на кого оно приобретено или кем из них внесены деньги.

Например, если автомобиль зарегистрирован на имя вашего супруга, но куплен в браке за счет общих средств, он все равно ваш общий, а не личный супруга. Другой пример, в период брака открыт вклад на ваше имя, но деньги внесены из семейного бюджета, в этом случае все деньги, находящиеся во вкладе, а также проценты, начисляемые на этот вклад, — это общее имущество, а не ваше личное.

Существует весьма распространенное заблуждение, особенно это касается мужей в тех семьях, где жена не работает, что именно супругу все имущество принадлежит, поскольку он потом и кровью его зарабатывал, а жена так, дома сидела, борщи варила, детям носы утирала, то есть фактически и не делала ничего, чтобы приумножить семейные богатства. Это абсолютно неправильное мнение, поскольку факт того, что один из супругов вел домашнее хозяйство в период брака, осуществлял уход за детьми или по иным уважительным причинам не имел своего дохода, никоим образом не умаляет прав такого супруга на долю в общем имуществе.

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Но вот если супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи (например, проигрывал деньги в азартные игры), суд может и отойти от принципа равенства долей, естественно не в пользу провинившегося супруга.

Поскольку при разделе имущества принцип того, что все, что нажито супругами в период брака, это совместное имущество и, соответственно, делится пополам, является основным, то суд, если ему не представить доказательства иного, вникать в подробности приобретения конкретной вещи не будет, а просто посмотрит на даты в свидетельстве о заключении брака и свидетельстве о расторжении брака, а потом на даты приобретения имущества в собственность, сопоставит их, и все — вопрос решен.

Поэтому вы должны знать, что есть возможность исключить часть имущества из состава совместной собственности либо, наоборот, признать личное имущество другого супруга собственностью совместной.

Например, если какое-то имущество было вами получено в период брака, но по безвозмездной сделке (дарение, наследование, приватизация и пр.), это только ваше имущество, то есть личное — оно разделу не подлежит. Таким же признается и имущество, которое было приобретено в браке, но за счет ваших личных средств. Например, до брака у вас на счете накопилось много денег, но машину на них вы купили уже в браке, тогда это ваша личная машина.

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И даже если в браке вы продали личное имущество, допустим, квартиру, и вложили эти деньги в покупку другой квартиры, то вот эта сумма денег должна учитываться судом при определении вашей доли на приобретенную квартиру. Однако здесь важно доказать, что на приобретение пошли именно эти деньги, а с этим очень часто возникает большая проблема.

Именно в связи с доказыванием того, что имущество является личным имуществом супруга, возникает и масса злоупотреблений. Появляются внезапно договоры дарения денежных средств, на которые якобы приобретался автомобиль или квартира. Обычно такие договоры подписываются между супругом и одним из его родителей, естественно, задним числом.

В моей практике был случай, когда в суд представили договор дарения денег, в котором указывалось, что деньги дарятся на покупку конкретной машины, которая подлежала разделу. Сам документ был составлен на бумаге из старых запасов, написан от руки и перьевой ручкой — известные «хитрости», чтобы ввести в заблуждение экспертизу на установление давности изготовления документа, если таковая будет назначена. Но до экспертизы в этом случае не дошло, так как, учтя вроде бы все, супруг не учел дату заключения договора, указав более позднюю, нежели машина была приобретена.

Также есть возможность признать имущество личным, если оно было нажито в период брака, но когда супруги фактически вместе не жили и прекратили семейные отношения, общего хозяйства не вели. Однажды мне удалось убедить суд, в том числе с помощью свидетельских показаний, что земельный участок принадлежит именно моему доверителю, поскольку приобретен им в период раздельного проживания с супругой.

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А можно и наоборот, признать личное имущество одного из супругов общим и поделить его, если, конечно, удастся доказать, что за счет общего имущества супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, которые значительно увеличили стоимость личного имущества. Например, был произведен капительный ремонт дома, который принадлежал мужу.

При разделе имущества в суде нюансов много, и их все нужно иметь в виду. Но также немаловажно собрать надлежащую доказательственную базу, чтобы выстроить позицию по делу, к которой бы прислушался суд.

При разделе имущества в суде необходимо не только оценивать наличие имущества, но и наличие имущественных обязательств, например, по кредитам, по договорам займа, поскольку долги также подлежат разделу, если денежные средства пошли на нужды семьи или обязательство является общим.

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Поэтому самое разумное, инициируя дело о разделе совместно нажитого имущества либо оказавшись на стороне ответчика в таком деле, заручиться поддержкой специалиста. Или хотя бы проконсультироваться с юристом по поводу того, кто из супругов и на что имеет право, какие ходатайства суду заявлять, чтобы общее имущество не растворилось в небытии, чтобы установить, что там за годы совместной жизни супруг на себя приобрел, а вы ни сном ни духом.

Но я категорически не советую искусственно создавать обязательства путем, например, составления расписок задним числом или таким же образом заключать договоры дарения, чтобы вывести часть имущества из-под режима совместной собственности. Во-первых, это уголовно-наказуемое деяние. И во-вторых, тоже.

Вообще, чтобы минимизировать количество негативных моментов, связанных с разделом имущества, можно заключить брачный договор.

Этим документом супруги или даже будущие супруги, поскольку брачный договор допустимо заключить и до вступления в брак, на добровольной основе могут изменить положение вещей, установленное законом, в отношении их имущественных прав. При этом совершенно необязательно, чтобы конкретное имущество существовало на момент заключения договора, поскольку можно установить правовой режим в отношении имущества, которое, ну а вдруг, будет приобретено в будущем.

Брачный договор дает большой простор для фантазии. Так, например, супруги могут определить, какое конкретно имущество будет принадлежать каждому из супругов, могут поделить имущество в долях, могут установить на личное имущество одного из супругов режим совместной собственности. Могут заключить брачный договор в отношении какого-то конкретного имущества, а не всего сразу. При этом возможно изменить режим не только совместной собственности, но и той, что принадлежит каждому из супругов. Можно ограничить действие договора как периодом брака, так и решить, кому и что будет принадлежать после развода. Также можно договориться о содержании друг друга, о способах участия в доходах друг друга, о порядке несения семейных расходов.

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Брачный договор по нашему законодательству не дает сторонам, например, возможности лишить другого супруга всего имущества или большей его части в случае адюльтера. Такое практикуется где-то за Голливудскими холмами, но не у нас. Брачным договором нельзя урегулировать вопросы, касающиеся детей (вопросы проживания с конкретным родителем в случае развода, порядок общения с проживающим отдельно родителем — это уже другие соглашения).

Одним словом, брачный договор предоставляет супругам возможность урегулировать практически все вопросы в отношении как уже имеющегося, так и будущего имущества. Но только имущественные. И только между супругами.

Однако, к сожалению, в реальности брачные договоры не так уж распространены, зачастую об этом просто боятся даже заикаться, дабы не развеять флер романтизма брачных уз и не прослыть черствым прагматичным сухарем. Одним словом, какой брачный договор, если мы любим друг друга. Многие искренне считают, что даже в случае развода сумеют договориться со своей половиной мирно и тихо, потому что вот эти все дрязги, ссоры и, не дай бог, суды, которые случаются у знакомых, родственников, они случаются с другими, а их пара не такая.

Но даже без брачного договора существует путь внесудебного разрешения вопроса раздела имущества — это заключение соглашения о разделе имущества. В этом документе супруги или бывшие супруги могут договориться, какое конкретно совместно нажитое имущество какому супругу принадлежит.

Также можно урегулировать уже начавшийся судебный спор, заключив мировое соглашение, в котором будет определено, кому и что достается, какая компенсация выплачивается, если имущество невозможно поделить в натуре.

Но зачастую держащие друг на друга обиду супруги или когда-то бывшие супруги просто не в состоянии не только достичь консенсуса, но вообще прийти к пониманию необходимости следовать по мирному пути. Кто-то думает, что его обманут, кто-то, наоборот, хочет схитрить, кто-то считает, что пусть будет так, как суд решит.

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Здесь, на мой взгляд, нужно договариваться через посредников, то есть юристов и адвокатов, у которых, так сказать, ничего личного, а только интересы доверителя во главе угла. Моя практика показывает, что договориться с представителем противоположной стороны спора гораздо проще, нежели с самой противоположной стороной. При этом специалист укажет на риски, которые могут существовать, а также поможет их минимизировать. Ведь иногда синица в руках, действительно, лучше, чем журавль в небе. Это я о тех случаях, когда решение вынесено в твою пользу, а денежные суммы ты видишь только на бумаге с печатью суда, поскольку взять с бывшего супруга уже просто нечего.

И опять-таки специалист никогда не позволит эмоциям захлестнуть разум и со словами: «Да ничего мне от него не нужно!» гордо отказаться от иска, а потом кусать локти от последствий.

Адвокат Елена Прозорова