Мама считаем мою работу позорной

Зачем что-то и кому-то доказывать? Работать тебе. Жить на заработанные тоже тебе. Персональный ассистент, личный помощник руководителя – это не тупая блондинка, это квалифицированный работник, даже не всегда – женщина. В крупных городах даже существуют особые подразделения рекрутинговых агентств, которые занимаются подбором исключительно персональных помощников к топ-менеджерам. Там отбор – будь здоров. И вовсе не по принципу «как далеко ты готова зайти», а по менеджерским, профессиональным навыкам. Нужно действительно многое уметь – от заказа билетов на концерт до срочной подготовки презентации на английском для выступления перед ключевыми партнерами. Тайм-менеджмент, кризисный менеджмент – это все часть работы персонального помощника «топа». Не вижу в этой работе ничего постыдного. Более того, есть достаточно примеров того, как из персональных помощников вырастали отличные менеджеры и руководители подразделений. Но для этого нужно самой стремиться расти. И, находясь рядом со своим начальником, не только помогать ему эффективно тратить свой день, но и впитывать знания о самой работе, о том, как устроена ваша компания. Почитай на досуге биографии знаменитых успешных бизнес-леди, например, Сафры Кац. Поймешь, куда тебе стремиться. Ну и не забывай о рекрутинговых компаниях, для которых позиция персонального ассистента, подобная твой – это лакомый кусочек. Хорошие помощники стоят дорого. Так маме и скажи.

Сергей

Елена, честно говоря, не очень верю в то, что ты что-то хочешь доказать маме. Тут скорее попытка найти у других людей оправдание для самой себя. Ведь если бы твоя работа действительно была хорошей, нравилась, приносила удовлетворение, то никому и в голову бы не пришло критиковать её или тебя. Хотя бы потому, что то, что действительно нравится, человек защищает очень активно. То есть любая попытка мамы сказать что-то неблагозвучное в адрес «второго дома», пресекалась бы очень активно и без сомнений. Ты же вместо этого «рефлексируешь» на тему: «а вдруг она права?» С чего вдруг? Не потому ли, что и сама считаешь имеющиеся должность и достижения, как ты пишешь, «ниже плинтуса»? При этом менять что-то в жизни ты не хочешь. Место теплое, работа не пыльная. Вот и ищешь варианты, чтобы кто-то подсказал как самой себе доказать, что у тебя все хорошо. Увы, на мой взгляд, тут вряд ли кто-то поможет. Постарайся самостоятельно проанализировать все «за» и «против». Например, возьми лист бумаги, напиши в одной колонке действительно желаемую должность или работу, а в другой нынешнюю. Затем подумай, что хорошего в одной и в другой и ставь плюсы и минусы каждой из них. Ну, к примеру, одна уже есть – это плюс. Другой пока нету – минус. Одна близко – плюс. Другая далеко – минус. Зарплата, отношения в коллективе, возможности роста, перспективы и прочее. Под конец, уверен, ты станешь смотреть на происходящее уже более вдумчиво. А еще очень советую начать взрослеть. Видишь ли, ты уже достаточно взрослый человек, чтобы не зависеть от мнения родителей, и уметь обходить неудобные вопросы в любом разговоре.