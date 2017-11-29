 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Мама считаем мою работу позорной


Должность у меня личный помощник собственника. Шеф со мной исключительно на «вы», работа разноплановая, документы, встречи, язык, все нужно. Но вопрос, как доказать маме, что это хорошая работа! Она всегда считала мою работу ниже плинтуса, «чай/кофе и постель» - но моему шефу за 60... Сейчас она опять и снова скептически говорит о моей должности и всегда хотела, чтобы я была только переводчиком, у меня две вышки - лингвист и творческая специальность, которая не кормит. Я специально закончила дополнительные курсы иностранных языков и в работе мне очень нужен язык, компания крупная стабильная строительная.
Елена,
С.-Петербург, 31 год
29.11.17
Мама считаем мою работу позорной

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Зачем что-то и кому-то доказывать? Работать тебе. Жить на заработанные тоже тебе. Персональный ассистент, личный помощник руководителя – это не тупая блондинка, это квалифицированный работник, даже не всегда – женщина. В крупных городах даже существуют особые подразделения рекрутинговых агентств, которые занимаются подбором исключительно персональных помощников к топ-менеджерам. Там отбор – будь здоров. И вовсе не по принципу «как далеко ты готова зайти», а по менеджерским, профессиональным навыкам. Нужно действительно многое уметь – от заказа билетов на концерт до срочной подготовки презентации на английском для выступления перед ключевыми партнерами. Тайм-менеджмент, кризисный менеджмент – это все часть работы персонального помощника «топа». Не вижу в этой работе ничего постыдного. Более того, есть достаточно примеров того, как из персональных помощников вырастали отличные менеджеры и руководители подразделений. Но для этого нужно самой стремиться расти. И, находясь рядом со своим начальником, не только помогать ему эффективно тратить свой день, но и впитывать знания о самой работе, о том, как устроена ваша компания. Почитай на досуге биографии знаменитых успешных бизнес-леди, например, Сафры Кац. Поймешь, куда тебе стремиться. Ну и не забывай о рекрутинговых компаниях, для которых позиция персонального ассистента, подобная твой – это лакомый кусочек. Хорошие помощники стоят дорого. Так маме и скажи.

  • Сергей

    Елена, честно говоря, не очень верю в то, что ты что-то хочешь доказать маме. Тут скорее попытка найти у других людей оправдание для самой себя. Ведь если бы твоя работа действительно была хорошей, нравилась, приносила удовлетворение, то никому и в голову бы не пришло критиковать её или тебя. Хотя бы потому, что то, что действительно нравится, человек защищает очень активно. То есть любая попытка мамы сказать что-то неблагозвучное в адрес «второго дома», пресекалась бы очень активно и без сомнений. Ты же вместо этого «рефлексируешь» на тему: «а вдруг она права?» С чего вдруг? Не потому ли, что и сама считаешь имеющиеся должность и достижения, как ты пишешь, «ниже плинтуса»? При этом менять что-то в жизни ты не хочешь. Место теплое, работа не пыльная. Вот и ищешь варианты, чтобы кто-то подсказал как самой себе доказать, что у тебя все хорошо. Увы, на мой взгляд, тут вряд ли кто-то поможет. Постарайся самостоятельно проанализировать все «за» и «против». Например, возьми лист бумаги, напиши в одной колонке действительно желаемую должность или работу, а в другой нынешнюю. Затем подумай, что хорошего в одной и в другой и ставь плюсы и минусы каждой из них. Ну, к примеру, одна уже есть – это плюс. Другой пока нету – минус. Одна близко – плюс. Другая далеко – минус. Зарплата, отношения в коллективе, возможности роста, перспективы и прочее. Под конец, уверен, ты станешь смотреть на происходящее уже более вдумчиво. А еще очень советую начать взрослеть. Видишь ли, ты уже достаточно взрослый человек, чтобы не зависеть от мнения родителей, и уметь обходить неудобные вопросы в любом разговоре.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
  • Zavoronok
    Такое ощущение, что Елена хочет заниматься творчеством, но понимает, что такая работа не прокормит.
    		29.11.17 01:34
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юля Баку
    Как было бы просто, если бы родители нас принимали полность, а мы их. Маму не убедить, значит надо принять. Ну вот такая у нее точка зрения. У Вас другая. Что бы спасть с начальником не обязательно быть секретарем. Можно быть кем угодно -от бухгалтера до уборщицы. Вам уже 31 год и в этом возрасте и при таком образовании все в жизни случается уже как хочешь. Хочешь спи с начальником, хочешь не спи. Уже и от начальника вообщем то не зависит. Вы же не по знакомству на работу попали за постель. В такой ситуации уже деловые качества значительно важнее секса на выживание в должности. Просто примите маму с ее точкой зрения. Человек может ошибаться. Тем более родной. Ей кажется, что Вы маленькая девочка и надо защищать ..Ну да..так у мам бывает. Особенно у тех , у кого жизнь была не сахар.. Простите ее и доверяте больше своему мнению, а не маминому.
    		 29.11.17 01:01
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Космополит
    Странно что вам надо что-то доказывать маме в 31 год. Учитесь отстаивать свою позицию по жизни.
    		 29.11.17 00:59
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    А в чем собственно вопрос? Объясните маме , что переводчиков в Питере пруд пруди, звёзд, зарабатывающих большие деньги единицы, что лучше "плохая" работа, чем никакой. Ну и приврите там, мол сплошной синхронный перевод, пусть спит спокойно)))
    		 29.11.17 00:23
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору