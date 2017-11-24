Как избавиться от навязчивых мыслей о бывшем?

Прошло уже достаточно времени, а мне всё ещё периодически очень плохо. Когда я вижу его фотографии или упоминания в соцсетях, меня начинает просто безумно трясти и у меня льются слёзы. Познакомились мы больше 5 лет назад, случайно. Пару раз сходили погулять и, казалось бы, на этом можно было бы и закончить, потому что в те дни ни физически, ни тем более в разговоре меня этот человек не привлёк. Прошёл год, в течение которого я особо не думала об этом человеке и у меня были свои дела. Но внезапно он снова объявился, начал каждый день приезжать ко мне, писать мне 24 часа в сутки. Он буквально не давал мне проходу, но и про чувства ничего не говорил, прикрывая это всё тесной дружбой. Само собой, я с самого начала знала, что я ему как минимум нравлюсь, но мне это было не интересно. Так прошло ещё чуть больше года. И тогда у меня внутри что-то щёлкнуло, и я с чего-то решила, что он мне очень нравится. Мы начали встречаться. Можно опустить подробности отношений, но упомянуть то, что денег у него часто не было, он ничего не делал и постоянно ныл, что всё плохо. Я же работала и училась, и если бы не я, то в самом начале он, вполне возможно, ничего бы не ел и ему бы было негде жить. И несмотря на это, первое время я была счастлива. А потом что-то начало идти не так. Он постоянно меня в чём-то упрекал, ему не нравилось всё, что я делаю, всё, чем я хочу заниматься. Он критиковал моих родителей, относился к ним без уважения и требовал, чтобы я их не слушала ни в чем. Каждый раз, когда он с ними встречался, он вёл себя так, словно встретил прислугу, зато боялся говорить с ними о серьёзных вещах, перекладывая всю ответственность на меня. Каждый раз, когда у меня появлялись проблемы, он закатывал глаза и упрекал меня в том, что они у меня появились. Зато ему можно было ныть постоянно, и мы вместе садились решать его проблемы. Ему не нравилась моя внешность, хотя постоянно хотелось секса. А вот мне больше не хотелось и с каждым разом было только больнее. Дошло до того, что в последние месяцы у нас практически ничего и не было, а те несколько раз были такими ужасными, что я в принципе задавалась вопросом, захочу ли я вообще когда-нибудь пережить это снова. Меня больше года мучил вопрос о том, чувствую ли я что-нибудь к этому человеку. Я несколько раз хотела порвать отношения. И в итоге в один день я поняла, что всё, больше я не могу. И мы разошлись. Я забрала вещи и больше мы не разговаривали. Спустя некоторое время он мне написал, и получив подтверждение, что я особо не хочу с ним видеться и ничего к нему не чувствую, он прервал контакт. Я некоторое время отходила от этих отношений, я училась заново улыбаться и просто общаться с людьми. Я налаживала отношения с родителями и своё здоровье. У меня сейчас есть прекрасный молодой человек, который меня во всем поддерживает, который любит меня и которого люблю я. Я больше не хочу возвращаться в тот ад, который был в прошлом и который убивал меня и убивал во мне всё хорошее, превращая в загнанную овечку. Я не понимаю, почему я, даже убедившись в том, что бывший не особо обременен интеллектом и ведёт себя крайне неуважительно по отношению к девушкам в целом, всё ещё помню о нём. Я знаю, что после этого, он следил за моей жизнью, а теперь, выходит, за его жизнью слежу я? Хотя я вообще не хочу этого, мне не нужны эти подробности, но в последний месяц каждую ночь он мне снится, и я больше не могу, я постоянно думаю об этом и уже, кажется, начинаю сходить с ума. Мне кажется, что скоро я не выдержу, и напишу ему что-нибудь. Я перечитала уже десятки книг по психологии, но не могу понять, что мне делать и как избавиться от этих навязчивых мыслей.

Марина,

Новороссийск, 25 лет

24.11.17

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