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Как избавиться от навязчивых мыслей о бывшем?


Прошло уже достаточно времени, а мне всё ещё периодически очень плохо. Когда я вижу его фотографии или упоминания в соцсетях, меня начинает просто безумно трясти и у меня льются слёзы. Познакомились мы больше 5 лет назад, случайно. Пару раз сходили погулять и, казалось бы, на этом можно было бы и закончить, потому что в те дни ни физически, ни тем более в разговоре меня этот человек не привлёк. Прошёл год, в течение которого я особо не думала об этом человеке и у меня были свои дела. Но внезапно он снова объявился, начал каждый день приезжать ко мне, писать мне 24 часа в сутки. Он буквально не давал мне проходу, но и про чувства ничего не говорил, прикрывая это всё тесной дружбой. Само собой, я с самого начала знала, что я ему как минимум нравлюсь, но мне это было не интересно. Так прошло ещё чуть больше года. И тогда у меня внутри что-то щёлкнуло, и я с чего-то решила, что он мне очень нравится. Мы начали встречаться. Можно опустить подробности отношений, но упомянуть то, что денег у него часто не было, он ничего не делал и постоянно ныл, что всё плохо. Я же работала и училась, и если бы не я, то в самом начале он, вполне возможно, ничего бы не ел и ему бы было негде жить. И несмотря на это, первое время я была счастлива. А потом что-то начало идти не так. Он постоянно меня в чём-то упрекал, ему не нравилось всё, что я делаю, всё, чем я хочу заниматься. Он критиковал моих родителей, относился к ним без уважения и требовал, чтобы я их не слушала ни в чем. Каждый раз, когда он с ними встречался, он вёл себя так, словно встретил прислугу, зато боялся говорить с ними о серьёзных вещах, перекладывая всю ответственность на меня. Каждый раз, когда у меня появлялись проблемы, он закатывал глаза и упрекал меня в том, что они у меня появились. Зато ему можно было ныть постоянно, и мы вместе садились решать его проблемы. Ему не нравилась моя внешность, хотя постоянно хотелось секса. А вот мне больше не хотелось и с каждым разом было только больнее. Дошло до того, что в последние месяцы у нас практически ничего и не было, а те несколько раз были такими ужасными, что я в принципе задавалась вопросом, захочу ли я вообще когда-нибудь пережить это снова. Меня больше года мучил вопрос о том, чувствую ли я что-нибудь к этому человеку. Я несколько раз хотела порвать отношения. И в итоге в один день я поняла, что всё, больше я не могу. И мы разошлись. Я забрала вещи и больше мы не разговаривали. Спустя некоторое время он мне написал, и получив подтверждение, что я особо не хочу с ним видеться и ничего к нему не чувствую, он прервал контакт. Я некоторое время отходила от этих отношений, я училась заново улыбаться и просто общаться с людьми. Я налаживала отношения с родителями и своё здоровье. У меня сейчас есть прекрасный молодой человек, который меня во всем поддерживает, который любит меня и которого люблю я. Я больше не хочу возвращаться в тот ад, который был в прошлом и который убивал меня и убивал во мне всё хорошее, превращая в загнанную овечку. Я не понимаю, почему я, даже убедившись в том, что бывший не особо обременен интеллектом и ведёт себя крайне неуважительно по отношению к девушкам в целом, всё ещё помню о нём. Я знаю, что после этого, он следил за моей жизнью, а теперь, выходит, за его жизнью слежу я? Хотя я вообще не хочу этого, мне не нужны эти подробности, но в последний месяц каждую ночь он мне снится, и я больше не могу, я постоянно думаю об этом и уже, кажется, начинаю сходить с ума. Мне кажется, что скоро я не выдержу, и напишу ему что-нибудь. Я перечитала уже десятки книг по психологии, но не могу понять, что мне делать и как избавиться от этих навязчивых мыслей.
Марина,
Новороссийск, 25 лет
24.11.17
Как избавиться от навязчивых мыслей о бывшем?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Марина, твоя начитанность (десяток психологических книг внушает трепет и уважение) и твое зависание на чужом аккаунте в соцсетях в купе с богатыми сновидениями и желанием вступить в переписку с бывшим (и это при наличии новых отношений, которые тоже предполагают некую вовлеченность, в том числе и свободным временем), - все это говорит о том, что у тебя очень много свободного времени. Просто катастрофически много. И ты настолько заскучала, что решила поискать себе приключений на мягкое место. Единственный проверенный специалист, который даст тебе эти эмоции посреди милого и тихого болотца, - это твой бывший. А еще он даст тебе возможность снова заботиться о нем, как о маленьком, утирать ему сопли, жалеть, сочувствовать, решать его проблемы, в том числе финансовые. То есть, тебе снова будет, чем заняться по-крупному. Но только мой тебе совет – если так много свободного времени – заведи собаку. Не кошку, которая гуляет сама по себе, а именно собаку, которой понадобится уделять время, да еще и ежедневно. Есть еще парочка рецептов от состояния «так хорошо, что аж противно, и делать нечего» - учеба (второе высшее никому не помешает) и волонтерство. Второе – прекрасное лекарство от желания заботиться о взрослом здоровом мужике, когда в хосписах, детских домах, домах престарелых столько людей, которые действительно нуждаются в заботе и участии. Ну или пни уже своего положительного юношу и сообщи, что ты созрела на семью и собственных детей.

  • Сергей

    Марина, я бы предложил тебе проанализировать свои чувства в отношении прежнего приятеля. Ведь любви как к мужчине ты к нему не чувствуешь. Физически, как мужчину, не хочешь. Так? Однако волнуешься, вспоминаешь, переживаешь. С чего бы? Нет, понятно, что и время на него потрачено, и общая память присутствует. Но ведь как мужчину, полового партнера, мужа, ты его не представляешь. Вот теперь и задумайся, о каком представителе мужского пола женщины могут так переживать, при этом даже не мысля о сексуальных отношениях? На мой взгляд, ты просто достаточно созрела для того, чтобы обзаводиться детьми. Ты хочешь заботиться, охранять, оберегать, воспитывать. Однако в условиях отсутствия естественного места приложения материнского инстинкта, приходится использовать доступный материал. И наиболее близкий «недоросль», как раз твой бывший парень. Вот и «клинит» тебя на нем. Что с этим делать? Ну, самый разумный вариант - это выходить замуж и рожать. После этого, времени на размышления о прошлых связях просто не останется. Хотя, конечно, можешь попытаться вернуть прежние отношения, и еще раз посадить себе на шею великовозрастного «деточку». Но стоит ли? В случае, если с детьми совсем никак, но и возврата не хочется - заведи собаку. Причем возьми маленького щенка от серьезных родителей с большими перспективами. Так ты и одним махом и материнские инстинкты реализуешь, и новые пути развития обретешь. Главное, помни, что мы всегда в ответственности за тех, кого приручили. Кстати, твой бывший в это определение не попадает, как представитель «приручающих». И если у него «мозги» приручаемых, тот это не твоя проблема.

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Обсуждение 21  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    Марина, займись спортом. Кросс на 5км. здорово мозги прочищает. Если устанешь как следует, будет уже не до мыслей о бывшем и спать будешь как убитая, без сновидений.
    		 24.11.17 01:10
         
    12
         
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  • krazy
    Алена с Сергеем - приколисты. Панацея от всех бед - брак и ребенок. Девушка, вы нынешнего не любите. Вот вообще никак. Иначе не лазили бы по аккаунтам бывших всяких. Вы посмотрите сколько накатали про гадкого бывшего. А про нынешнего? "Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон!... ну и ты заходи" Положите своего прекрасного откуда взяли и ищите нового. Чтобы душа пела и было не до глупостей.
    		 24.11.17 01:22
         
    12
         
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  • ЮЛЯ Баку
    Ах . ах как хочется, что бы иногда " гадкий мерзавец" убивал во мне все хорошее...Ужас , как не хочется в ад, но он мне снится просто уже . И как вспомню, аж трясет отжелания все повторить...Такой хороший молодой человек не возбуждвет уже..У кажлого садо- мазо всегда две стороны и мазо и садо... Что ж , ищите плохова мальчика. Но в меру...с которым можно быть и садо) С первым не получилось.. Так равноценно, каждый в своей область садо и мазо.. Книги по психологии читать, это так же как лечит зубы по учебнику. Сходите к психологу и попытайтесь понять почему Вас тянет в боль...В чем конкретно кайф...Вообщем, психолог...
    		 24.11.17 02:09
         
    5
         
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  • звездочка )
    Марина, вообще это все просто. Ты ему была мамкой и нянькой, в каком-то смысле он твое творение, как ребенок творение своих родителей. Ты его воспринимаешь не просто на уровне мужчина-женщина, а ещё дополнительно на других уровнях, поэтому отпускание так сложно и долго проходит. Отпустить то, что сам создал, не так просто ) Причем это касается всего, даже не живого - построила ты дом или вышила/нарисовала картину, вырастила домашнего питомца - твое произведение в процессе становится частью твоей души и когда его надо отдать в другие руки ты его буквально отрываешь от себя, насильно для своей души. Каждый раз, когда тебя посещают мысли об этом человеке, говори мысленно - я тебя отпускаю с благодарностью за все. Ещё нужны медитации на разрыв энергетических связей. И наступит твое спокойное счастье )
    		 24.11.17 08:37
         
    5
         
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  • Ксения
    Ты всё ждёшь,когда он прийдёт и попросит прощения,что не оправдал твои ожидания.
    		24.11.17 02:15
         
    4
         
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  • Прелесть
    Вы жили какое то время предав себя и все женские потребности. Теперь страданиями наказываетесь чтобы впредь не предавать ни себя ни звание Женщины которое дал Вам Бог. Но Вы же опять предаёте пустым сожительством без любви без понимания без ведания КАК и ЗАЧЕМ женщине позволено жить с мужчиной. Пора начать хоть что то познавать. Зачем вы болтаетесь как щепка в море? С мужчинами вплоть до сожительства? Зачем? Почему?
    		24.11.17 12:50
         
    0
         
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  • лаки
    по письму я вижу, что вам не хватает эмоций - вы внутри пустая как барабан, вам хочется эту пустоту заполнить эмоциями, пусть даже отрицательными, лишь бы не так пусто внутри..советую найти все-таки позитивные источники - ищите, чето вас зацепит: книги, походы, танцы, театр (играть там, а не смотреть), всякие квесты, ларп вот игры всякие исторические и др, одним словом, вам нужны эмоции, переживания, ощущения, а то и правда еще ринитесь к тому никчемного мужичонке, лишь бы себя живой ощущать. не советую.
    		 24.11.17 11:18
         
    1
         
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    • звездочка )
      угу, мало мне жить на войне, я тут сходила недавно на квест в стиле хоррор, называется "Остаться живым", маньяк за спиной и все такое, ощущений и эмоций было... ))) очень правильно советуешь, Лаки!
      		 24.11.17 11:23
           
      0
           
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  • Ольга
    Есть ещё вариант-встретиться с бывшим, убедиться, что он остался таким же га...ом и успокоится наконец.
    		 24.11.17 11:03
         
    0
         
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  • Лада
    Если поле ничем не засеивать - на нем вырастает бурьян и крапива. Если голова пуста - в ней появляются дурацкие мысли. Потом эти мысли можно долго думать и раздувать из мухи слона. Все от пустоты. Займитесь уже чем- нибудь таким, что займет и ваше время, и ваши мысли.
    		24.11.17 10:35
         
    1
         
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  • Проходя мимо
    Он Вам не нравился ни в начале, ни в середине, ни в конце отношений. Вы его презираете, он Вас раздражает. Это как долгая неприятная болезнь, с которой Вы ПРИВЫКЛИ бороться. А теперь она прошла и Вам стало нечего делать. Повторяйте почаще "наконец-то я от него избавилась!" и займитесь чем-нибудь, на что у Вас раньше не хватало времени и денег. Лучше всего начать с путешествия, потом займитесь собой.
    		 24.11.17 09:37
         
    1
         
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  • 50/50
    "Я перечитала уже десятки книг по психологии" про мазохизм читали?)) и чем он вреден для женщины? в 25 лет пора уже того...переключиться)
    		 24.11.17 09:34
         
    1
         
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  • Koshka
    Тут уже написали, что, видимо, свободного времени много у Вас. Пишете длинные занудные письма ни о чем. Как посоветовала Жаворонок, спорт поможет, присоединюсь. Ноги в руки и пошла!
    		 24.11.17 09:33
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • звездочка )
    Марина, вообще это все просто. Ты ему была мамкой и нянькой, в каком-то смысле он твое творение, как ребенок творение своих родителей. Ты его воспринимаешь не просто на уровне мужчина-женщина, а ещё дополнительно на других уровнях, поэтому отпускание так сложно и долго проходит. Отпустить то, что сам создал, не так просто ) Причем это касается всего, даже не живого - построила ты дом или вышила/нарисовала картину, вырастила домашнего питомца - твое произведение в процессе становится частью твоей души и когда его надо отдать в другие руки ты его буквально отрываешь от себя, насильно для своей души. Каждый раз, когда тебя посещают мысли об этом человеке, говори мысленно - я тебя отпускаю с благодарностью за все. Ещё нужны медитации на разрыв энергетических связей. И наступит твое спокойное счастье )
    		 24.11.17 08:37
         
    5
         
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  • Ираида
    Каждый волен портить себе жизнь по своему усмотрению и добровольно. Хочешь снова страданий и переживаний, проблем - вперед на те же грабли отношений с плохим парнем снова.
    		24.11.17 08:28
         
    1
         
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  • Вечерняя
    Марина, как у Вас все "внезапно" случается: "что-то щелкнуло", "потом что-то начало идти не так", "в один день я поняла, что всё". Хотя это не главное. Главное: ответьте себе на вопрос, почему Вы считаете возможным разрушать себя, отчетливо осознавая и понимая, что отношение к Вам бывшего парня иначе как издевательским и не назовешь. Вы же понимаете, что единственный человек, который будет с Вами до конца Ваших дней - это Вы сами, а ни дети-родители-мужья и т.п. За свою жизнь отвечаете только Вы, а не кто-то другой. Ну зашли Вы на страничку к бывшему, ну и что? Почему Вы считаете, что это прям "слежка"? В жизни Вы, возможно, еще не раз пересечетесь, это нормально, земля вообще круглая. Но вот то, что Вы лично придаете какое-то особое значение своим поступкам и мыслям, это тревожный факт. Вам нужно занять свою голову - работой, наукой, да хоть дневник ведите. Кстати, дневник помогает упорядочить свои мысли и проанализировать их.
    		 24.11.17 06:25
         
    1
         
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  • Клуша Новокузнецк
    "Можно опустить подробности отношений, но упомянуть то, что денег у него часто не было, он ничего не делал и постоянно ныл, что всё плохо. Я же работала и училась, и если бы не я, то в самом начале он, вполне возможно, ничего бы не ел и ему бы было негде жить." А "в самом конце" он что - получил наследство? Откуда вещички забирали? Вообще, письмо Татьяны - смутные видения и грезы и вот он - герой. Не Вздумайте выходить замуж - Вы еще не "намечтались".... и не читайте Вы эти книги по психологии - то же самое, что увидев прыщик залезть в интернет - такой диагноз найдете, что точно заболеете.
    		 24.11.17 04:41
         
    3
         
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  • Ксения
    Ты всё ждёшь,когда он прийдёт и попросит прощения,что не оправдал твои ожидания.
    		24.11.17 02:15
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ЮЛЯ Баку
    Ах . ах как хочется, что бы иногда " гадкий мерзавец" убивал во мне все хорошее...Ужас , как не хочется в ад, но он мне снится просто уже . И как вспомню, аж трясет отжелания все повторить...Такой хороший молодой человек не возбуждвет уже..У кажлого садо- мазо всегда две стороны и мазо и садо... Что ж , ищите плохова мальчика. Но в меру...с которым можно быть и садо) С первым не получилось.. Так равноценно, каждый в своей область садо и мазо.. Книги по психологии читать, это так же как лечит зубы по учебнику. Сходите к психологу и попытайтесь понять почему Вас тянет в боль...В чем конкретно кайф...Вообщем, психолог...
    		 24.11.17 02:09
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • krazy
    Алена с Сергеем - приколисты. Панацея от всех бед - брак и ребенок. Девушка, вы нынешнего не любите. Вот вообще никак. Иначе не лазили бы по аккаунтам бывших всяких. Вы посмотрите сколько накатали про гадкого бывшего. А про нынешнего? "Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон!... ну и ты заходи" Положите своего прекрасного откуда взяли и ищите нового. Чтобы душа пела и было не до глупостей.
    		 24.11.17 01:22
         
    12
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Марина, займись спортом. Кросс на 5км. здорово мозги прочищает. Если устанешь как следует, будет уже не до мыслей о бывшем и спать будешь как убитая, без сновидений.
    		 24.11.17 01:10
         
    12
         
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