Осенние тренды дизайна 2026 складываются в палитру зрелого вина: бургунди, слива и баклажан ложатся рядом с табаком, корицей и темным орехом. К ним добавляются бархат, мохер, муар, теплая латунь и дымчатое стекло. Интерьер словно примеряет тяжелое, хорошо скроенное и приятное на ощупь пальто перед первым холодным вечером.

При этом сезон обходится без гирлянд из листьев и декоративных тыкв. Его настроение рождается из материалов, цвета и света. Бывший фэшн-дизайнер Холли Малитски предлагает относиться к гостиной как к капсульному гардеробу: постоянную основу составляют нейтральный диван, винтажный ковер и вещи, которые годами остаются дома. С приходом холодов появляются шерстяной плед, кожаный пуф, выразительный абажур.

Дом в оттенках вина

Параллель с модой очень заметна в цвете. Vogue включил бургунди и насыщенный пурпур в главные оттенки осени 2026 года. На подиумах баклажан и аметист появились у Celine, Loewe, Mugler и Balenciaga, глубокий винный — у Miu Miu, Chanel и Louis Vuitton. По данным EDITED, представленность вещей сливового цвета у европейских ретейлеров выросла год к году на 175%, а поставки одежды темно-бордового оттенка марун почти удвоились.

Интерьер движется в том же направлении. В опросе 1stDibs среди 468 дизайнеров шоколадный коричневый выбрали главным цветом 2026 года 33% участников. Доля голосов за бургунди выросла с 7 до 21%. При этом Homes & Gardens выделяет более сложную пурпурную гамму: баклажан, шелковицу и чернильные тона, которые хорошо соседствуют с табаком, орехом, верблюжьим, оливковым и теплым сливочным.

Фото: архив бренда

Graham & Brown / grahambrown.com У каждого оттенка своя роль. Бургунди содержит коричневую ноту и уверенно занимает большую поверхность — стену, ковер, кухонные фасады. Слива выглядит мягче и чувственнее, особенно на шторах, диване или обитом тканью изголовье. Oxblood, или оттенок бычьей крови, представляет собой густой коричнево-красный тон со сдержанной клубной атмосферой. Баклажан раскрывает глубину в глянце: им можно покрыть стены небольшого кабинета, гостевого санузла или внутреннюю часть книжного шкафа.

Темное дерево как безупречный крой

После долгого увлечения выбеленным дубом дизайнеры вновь обращаются к ореху, венге и дубу оттенка эспрессо. Темное дерево очерчивает пространство так же уверенно, как пальто с четкой линией плеч. Шкаф из ореха, стеновая панель или крупный буфет создают необходимый каркас для винной палитры.

Эксперты советуют сочетать насыщенную древесину со светлым камнем ради графичной, строгой композиции. Темный камень усиливает камерное настроение и подходит для кабинета, столовой или домашнего бара. Кроме того, возвращается каповое дерево с завитками и волнами волокон. Его поверхность напоминает дорогую ткань и добавляет интерьеру историю еще до появления винтажных предметов.

Комод Брисбен. Фото: архив бренда Deephouse / deephouse.pro Кофейный стол Рустик. Фото: архив бренда Dantone Home / dantonehome.ru Комод Gio. Фото: архив бренда UNIKA møblar / unikamoblar.ru

В этом смысле тренды дизайна 2026 ценят следы времени. Согласно исследованию все того же 1stDibs, в 2025 году винтаж и антиквариат составляли в среднем 36% предметов, которые дизайнеры подбирали для проектов. Патина, потертое дерево, старый ковер и ручная вышивка выводят интерьер из состояния стерильного шоурума. Очень выразительно смотрится старый текстиль. Фрагмент ткани, шелковый платок или изношенный ковер можно оформить в раму как произведение искусства.

Бархат, мохер и муар

Цвет этой осени невозможно отделить от прикосновения. Бархат обладает направленным ворсом, поэтому бургунди или слива меняют глубину в зависимости от света и движения. Днем ткань показывает ягодные полутона, вечером выглядит почти черной, а в свете настольной лампы вспыхивает мягким винным бликом.

Впрочем, мохеровый бархат подходит и для кресла, и для дивана, поскольку его природный блеск сочетается с высокой износостойкостью. Шелковый бархат уместен на изголовье, декоративной подушке или портьерах. Более редкий герой сезона — муар с волнистым «водяным» рисунком. Он красиво поддерживает винную тему на скамье, абажуре, ширме или участке стены. Также дизайнеры возвращают кисти, бисерную отделку и вышивку, словно перенося детали вечернего платья на домашний текстиль.

Кресло Маиль-2РЛ. Фото: архив бренда Divan.ru / divan.ru Бархатное вращающееся кресло Muir Oxblood. Фото: архив бренда CB2 / cb2.com

Однако одной мягкости мало. Рядом с бархатом весьма убедительны прохладный камень, гладкая кожа, шерсть, сизаль и необработанная керамика. Дизайнеры называют этот прием напряжением материалов, когда лак встречается с природным камнем, полированная поверхность — с шероховатой, а современная архитектура — с ручной работой. Именно такие столкновения позволяют рассматривать цвет и фактуру дольше одного сезона.

Латунь, стекло и свет: украшения для дома

Роль ювелирных деталей получают нелакированная латунь, бронзовые зеркала и дымчатое стекло. Их блеск остается приглушенным и живым. Со временем латунь покрывается патиной, а тонированное зеркало отражает комнату мягче обычного. Например, для небольших пространств подойдет глянцевый потолок или лакированная ниша: отражение добавит темной палитре воздуха.

При этом свет определяет успех всей композиции. Единственная потолочная люстра сглаживает рельеф тканей и древесины. Бра, торшеры и настольные лампы подсвечивают ворс сбоку, выявляют рисунок камня и создают несколько вечерних сценариев. Поэтому перед покраской глубокий оттенок стоит проверить на большом образце утром, днем и после включения ламп, ведь одна и та же слива способна выглядеть ягодной, коричневой или почти черной.

Бра Арканум. Фото: архив бренда Vetvi / vetvi.site Настольная лампа Beat. Фото: архив бренда Tom Dixon / tomdixon.net

Как «одеть» обычную квартиру к осени

Самый доступный путь начинается с одного выразительного предмета. Сливовое кресло из мохера может удержать всю гостиную. В спальне ту же задачу решат винное изголовье, тяжелые портьеры и даже постельное белье. Для кухни подойдет бургунди на нижних фасадах, поддержанный орехом, светлым камнем и латунными ручками. Табачный абажур, коньячный кожаный пуф и теплый ковер создадут более осторожную версию палитры. Комплект постельного белья из стираного перкаля сливового цвета из коллекции Essential. Фото: архив бренда Tkano / tkano.ru

Между тем свежий московский пример уже существует. Как рассказал Design Mate, в квартире SloyArch площадью 61 квадратный метр глубокие винные стены сочетаются с кварцитом, инженерной доской и хлопковой обивкой. Для вечера предусмотрены три сценария освещения: активный, повседневный и обволакивающий ночной. В результате густой цвет уверенно чувствует себя и в компактной новостройке: его поддерживают натуральная основа и продуманный свет.

Наконец, тренды дизайна 2026 возвращают внимание к ощущениям. Осенний дом хочется рассматривать в сумерках, касаться ладонью, узнавать по теплому свету в окнах. Слива, табак, темное дерево и бархат создают интерьер с памятью и достоинством — такой же личный, как любимое пальто, которое достают из шкафа с первым холодом.