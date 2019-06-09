Закуска из кабачков на праздничный стол
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Категория:
закуски
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Время приготовления:
40 мин
Ингредиенты
- кабачки
- мука
- яйца
- разрыхлитель
- зелень
- специи
Приготовив легкую и изысканную закуску из кабачков на праздничный стол, вы обязательно порадуете гостей. Выбрать можно любой простой и очень вкусный пошаговый рецепт с фото, который поможет изготовить кулинарный шедевр.
Рулет кабачковый с грибной начинкой
Блюдо совсем несложное в приготовлении, вкус просто отменный, а подача украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- мука – 4 ст. л;
- яйца – 3 шт.;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- зелень петрушки и укропа (можно добавить и зеленый лук);
- соль, перец.
Для начинки:
- шампиньоны – 400 г;
- морковь – 2 шт.;
- лук;
- сыр выдержанных сортов – 50 – 60 г;
- сметана – 1 ст. л;
- масло сливочное – 50 г;
- масло растительное для обжаривания;
- соль, перец, смесь пряных трав.
Приготовление:
- Промытые кабачки для простой и очень вкусной закуски из молодых плодов, нарезаем на крупные куски, удобные для измельчения на крупной терке. Если кабачки уже с семенами, то их предварительно убираем.
- Массу из натертых кабачков солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы пустила сок. После чего все отжимаем и выкладываем в емкость, в которой будем замешивать тесто для основы рулета.
- К кабачковой массе добавляем яйца, предварительно размешав их в отдельной емкости, для более равномерного распределения в тесте.
- Также добавляем в емкость с ингредиентами для теста муку, разрыхлитель, измельченную зелень. Все тщательно вымешиваем, посолив и поперчив всю массу.
- Подготовленное кабачковое тесто выкладываем на большой противень, положив на него заранее бумагу для выпекания или силиконовый коврик.
- Все разравниваем и ставим в духовку, разогретую до 180 *С на 25 – 30 минут.
- Пока основа для рулета выпекается, подготавливаем начинку, для чего мелко нарезаем грибы и лук, морковь натираем на крупной терке.
- Все овощи выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем до золотистого цвета лука.
- Добавляем в начинку сливочное масло, соль и перец, все основательно перемешиваем и выкладываем на запеченную кабачковую основу.
- Всю начинку равномерно распределяем и обильно посыпаем натертым сыром. Сворачиваем все рулетом, смазываем сметаной.
- Посыпав рулет оставшимся натертым сыром, укладываем на противень и выпекаем при 180 *С не более 7 минут.
- Подаем к праздничному столу в остывшем виде, красиво нарезав и украсив.
Торт закусочный из кабачков
Такую вкусную закуску из кабачков на праздничном столе все моментально распробуют!
- кабачки – 2 шт.;
- мука – 1 / 2 ст.;
- яйца – 2 шт.;
- сыр – 50 г;
- помидоры – 2 шт.;
- чеснок – 6 зубчиков;
- зелень;
- майонез – 150 г;
- масло растительное;
- соль, перец.
Приготовление по нашему рецепту с фото:
- Приготавливая коржи для простой закуски из теста с кабачками для любого праздничного стола, смешиваем натертые на мелкой терке молодые плоды (отжимать не слишком сильно) с яйцами и мукой.
- Добавляем в тесто с консистенцией сметаны соль, перец, столовую ложку растительного масла, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Всю массу перемешиваем до однородного состояния.
- На разогретой сковородке с растительным маслом выпекаем два – три коржа – блина из кабачкового теста. Коржи должны быть обжарены до золотистого цвета.
- Подготавливаем крем для нашего праздничного закусочного торта, для чего смешиваем майонез с измельченной зеленью и раздавленным в чесночнице чесноком.
- Все солим, перечим, тщательно перемешиваем и смазываем коржи. Собираем торт, укладывая смазанные коржи друг на друга. Между коржами раскладываем предварительно нарезанные кружки помидоров.
- Сверху посыпаем торт натертым на мелкой терке сыром, подаем к столу.
Кабачки с хрустящей сырной корочкой
Такая простая в приготовлении, аппетитная и очень вкусная закуска из кабачков за праздничным столом всегда пользуется огромной популярностью.
Ингредиенты:
- цукини – 2 шт.;
- мука – 3 ст. л;
- пармезан или любой твердый сыр – 30 г;
- соль, перец;
- масло оливковое.
Специи:
- базилик – 1 ч. л;
- паприка – 1 ч. л;
- сушеный чеснок – 1 ч. л;
- хлопья чили – 1 / 2 ч. л;
- орегано – 1 / 2 ч. л.
Для соуса:
- сметана – 100 мл;
- чеснок – 2 зубчика;
- перец, соль.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Промытые кабачки для закуски под сметанным соусом для любого праздничного стола, нарезаем кружками, толщиной 5 – 7 мм.
- Сложенные в одну емкость кружки кабачков солим и оставляем на 15 минут.
- Выкладываем в сито, даем излишкам сока стечь. Дополнительно еще обсушиваем кабачки при помощи бумажных полотенец.
- В большой целлофановый пакет насыпаем муку и все приготовленные специи, выкладываем частями в него кружки кабачков. Встряхиваем пакет основательно, добиваясь образования панировки.
- Кружки кабачков в панировке укладываем на противень с бумагой для выпекания, смазанной оливковым маслом.
- Посыпаем кружки кабачков пармезаном, натертым на мелкой терке.
- Запекаем кабачки при 200 *С в течение 20-25 минут.
- Готовые кабачки с хрустящей сырной корочкой красиво раскладываем на блюдо, посыпаем измельченной зеленью и подаем к праздничному столу со сметанным соусом. Для его приготовления просто смешиваем все перечисленные ингредиенты.
Острая закуска из кабачков
Без «остринки» и «перчинки» за праздничным столом просто не обойтись, в данной закуске из кабачков они составляют яркий красочный и очень вкусный тандем. Наш рецепт с пошаговыми фото поможет не ошибиться и приготовить блюдо просто изумительным.
Ингредиенты:
- цукини – 3 шт.;
- зелень;
- чеснок – 8 зубчиков;
- сахар – 2 ст. л;
- соль – по – вкусу;
- уксус бальзамический – 3 ст. л;
- масло оливковое – 5 ст. л;
- орегано, базилик сушеные.
Приготовление:
- Кабачки для простых и очень вкусных закусок для любого праздничного стола, нарезаем специальной теркой на тонкие нити, складываем в одной емкости.
- Всю кабачковую массу присаливаем и оставляем в готовности.
- Для заправки смешиваем мелко нарезанные чеснок и перец с бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Добавляем в заправку сахар, соль и пряные травы, все перемешиваем.
- Отжимаем кабачки от излишков сока не слишком сильно, выкладываем в отдельную емкость. Добавляем к кабачкам измельченную зелень и заправку, все перемешиваем.
- Данной закуске не нужно дополнительное время для того, чтобы хорошо промариноваться. Благодаря тонкой нарезке, острая вкусная закуска готова сразу.
- Выкладываем закуску на блюдо для подачи эффектно заворачивая в виде гнезд, украшаем небольшими кусочками перца.
- Подаем красивую и вкусную закуску из кабачков к праздничному столу.
Закуска «Ассорти» из цукини
Очень эффектное и вкусное праздничное блюдо, готовится очень просто, как и все закуски из кабачков.
Ингредиенты:
- цукини (желтые или зеленые) – 2 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- лук репчатый – 2 головки;
- чеснок – 3 зубчика;
- колбаса копченая (салями или другая) – 100 г;
- сыр ( можно двух цветов) – 150 г;
- масло оливковое – 4 ст. л;
- перец, соль.
Специи:
- базилик, орегано – по 1 / 2 ч. л.
Приготовление:
- Чтобы приготовить различные закуски из молодых кабачков для любого праздничного стола промываем их, нарезаем кружками по 5-7 мм, не прорезая до конца.
- Смазываем кабачки смесью оливкового масла с измельченным чесноком, перцем и солью так, чтобы заправка попадала между кружками, согласно простому пошаговому рецепту с фото.
- Отправляем кабачки запекаться в духовку, разогретую до 180 *С, предварительно уложив их на противень.
- Пока кабачки запекаются, подготавливаем нарезку колбасы, сыра, лука и помидор.
- Извлекаем запеченные до полуготовности кабачки и прямо на противне раскладываем начинку.
- Между кружками кабачков выкладываем парами, чередуя друг друга: пластинка сыра – кружок лука, кружок колбасы – кружок помидора, ломтик сыра – кружок колбасы.
- Можно сочетать продукты по своему усмотрению.
- Подготовленные кабачки поливаем оставшейся заправкой и запекаем в духовке при 180 *С в течение 20 минут.
Готовые простые закуски из любимых кабачков для любого праздничного стола эффектно укладываем на блюде для подачи. Посыпаем закуски измельченной зеленью или поливаем соусом, согласно простому пошаговому рецепту с фото.
В данной подборке приведены самые популярные рецепты закусок из кабачков. На самом деле выбор такого закусочного блюда с полезным и любимым овощем просто огромен. На праздничном столе просто не обойтись без такого лакомства.
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А какой рецепт вам понравился больше? 2
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Рита / 10.06.19 10:29Опыт в кулинарии у меня просто огромный, замужем давно, двое деток, но периодически просматриваю подборки рецептов в поисках чего – нибудь свеженького или эффектно поданного для праздничного стола. Ваша подборка мне очень понравилась, спасибо, буду кое – что готовить.
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Анна / 10.06.19 10:29В Ростове я живу недавно, переехала из Петербурга, первое, что меня поразило, насколько здесь питание отличается. Все готовят и употребляют большое количество овощей, а кабачок – самый «ходовой» из них. Учусь и перестраиваюсь, спасибо за оригинальные рецепты.