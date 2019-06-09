Закуска из кабачков на праздничный стол

Приготовив легкую и изысканную закуску из кабачков на праздничный стол, вы обязательно порадуете гостей. Выбрать можно любой простой и очень вкусный пошаговый рецепт с фото, который поможет изготовить кулинарный шедевр.

Рулет кабачковый с грибной начинкой

Блюдо совсем несложное в приготовлении, вкус просто отменный, а подача украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

мука – 4 ст. л;

яйца – 3 шт.;

разрыхлитель – 1 ч. л;

зелень петрушки и укропа (можно добавить и зеленый лук);

соль, перец.

Для начинки:

шампиньоны – 400 г;

морковь – 2 шт.;

лук;

сыр выдержанных сортов – 50 – 60 г;

сметана – 1 ст. л;

масло сливочное – 50 г;

масло растительное для обжаривания;

соль, перец, смесь пряных трав.

Приготовление:

Промытые кабачки для простой и очень вкусной закуски из молодых плодов, нарезаем на крупные куски, удобные для измельчения на крупной терке. Если кабачки уже с семенами, то их предварительно убираем.

Массу из натертых кабачков солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы пустила сок. После чего все отжимаем и выкладываем в емкость, в которой будем замешивать тесто для основы рулета.

К кабачковой массе добавляем яйца, предварительно размешав их в отдельной емкости, для более равномерного распределения в тесте.

Также добавляем в емкость с ингредиентами для теста муку, разрыхлитель, измельченную зелень. Все тщательно вымешиваем, посолив и поперчив всю массу.

Подготовленное кабачковое тесто выкладываем на большой противень, положив на него заранее бумагу для выпекания или силиконовый коврик.

Все разравниваем и ставим в духовку, разогретую до 180 *С на 25 – 30 минут.

Пока основа для рулета выпекается, подготавливаем начинку, для чего мелко нарезаем грибы и лук, морковь натираем на крупной терке.

Все овощи выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем до золотистого цвета лука.

Добавляем в начинку сливочное масло, соль и перец, все основательно перемешиваем и выкладываем на запеченную кабачковую основу.

Всю начинку равномерно распределяем и обильно посыпаем натертым сыром. Сворачиваем все рулетом, смазываем сметаной.

Посыпав рулет оставшимся натертым сыром, укладываем на противень и выпекаем при 180 *С не более 7 минут.

Подаем к праздничному столу в остывшем виде, красиво нарезав и украсив.

Торт закусочный из кабачков

Такую вкусную закуску из кабачков на праздничном столе все моментально распробуют!

кабачки – 2 шт.;

мука – 1 / 2 ст.;

яйца – 2 шт.;

сыр – 50 г;

помидоры – 2 шт.;

чеснок – 6 зубчиков;

зелень;

майонез – 150 г;

масло растительное;

соль, перец.

Приготовление по нашему рецепту с фото:

Приготавливая коржи для простой закуски из теста с кабачками для любого праздничного стола, смешиваем натертые на мелкой терке молодые плоды (отжимать не слишком сильно) с яйцами и мукой. Добавляем в тесто с консистенцией сметаны соль, перец, столовую ложку растительного масла, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Всю массу перемешиваем до однородного состояния. На разогретой сковородке с растительным маслом выпекаем два – три коржа – блина из кабачкового теста. Коржи должны быть обжарены до золотистого цвета. Подготавливаем крем для нашего праздничного закусочного торта, для чего смешиваем майонез с измельченной зеленью и раздавленным в чесночнице чесноком. Все солим, перечим, тщательно перемешиваем и смазываем коржи. Собираем торт, укладывая смазанные коржи друг на друга. Между коржами раскладываем предварительно нарезанные кружки помидоров. Сверху посыпаем торт натертым на мелкой терке сыром, подаем к столу.

Кабачки с хрустящей сырной корочкой

Такая простая в приготовлении, аппетитная и очень вкусная закуска из кабачков за праздничным столом всегда пользуется огромной популярностью.

Ингредиенты:

цукини – 2 шт.;

мука – 3 ст. л;

пармезан или любой твердый сыр – 30 г;

соль, перец;

масло оливковое.

Специи:

базилик – 1 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

сушеный чеснок – 1 ч. л;

хлопья чили – 1 / 2 ч. л;

орегано – 1 / 2 ч. л.

Для соуса:

сметана – 100 мл;

чеснок – 2 зубчика;

перец, соль.

Пошаговый рецепт приготовления:

Промытые кабачки для закуски под сметанным соусом для любого праздничного стола, нарезаем кружками, толщиной 5 – 7 мм.

Сложенные в одну емкость кружки кабачков солим и оставляем на 15 минут.

Выкладываем в сито, даем излишкам сока стечь. Дополнительно еще обсушиваем кабачки при помощи бумажных полотенец.

В большой целлофановый пакет насыпаем муку и все приготовленные специи, выкладываем частями в него кружки кабачков. Встряхиваем пакет основательно, добиваясь образования панировки.

Кружки кабачков в панировке укладываем на противень с бумагой для выпекания, смазанной оливковым маслом.

Посыпаем кружки кабачков пармезаном, натертым на мелкой терке.

Запекаем кабачки при 200 *С в течение 20-25 минут.

Готовые кабачки с хрустящей сырной корочкой красиво раскладываем на блюдо, посыпаем измельченной зеленью и подаем к праздничному столу со сметанным соусом. Для его приготовления просто смешиваем все перечисленные ингредиенты.

Острая закуска из кабачков

Без «остринки» и «перчинки» за праздничным столом просто не обойтись, в данной закуске из кабачков они составляют яркий красочный и очень вкусный тандем. Наш рецепт с пошаговыми фото поможет не ошибиться и приготовить блюдо просто изумительным.

Ингредиенты:

цукини – 3 шт.;

зелень;

чеснок – 8 зубчиков;

сахар – 2 ст. л;

соль – по – вкусу;

уксус бальзамический – 3 ст. л;

масло оливковое – 5 ст. л;

орегано, базилик сушеные.

Приготовление:

Кабачки для простых и очень вкусных закусок для любого праздничного стола, нарезаем специальной теркой на тонкие нити, складываем в одной емкости.

Всю кабачковую массу присаливаем и оставляем в готовности.

Для заправки смешиваем мелко нарезанные чеснок и перец с бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Добавляем в заправку сахар, соль и пряные травы, все перемешиваем.

Отжимаем кабачки от излишков сока не слишком сильно, выкладываем в отдельную емкость. Добавляем к кабачкам измельченную зелень и заправку, все перемешиваем.

Данной закуске не нужно дополнительное время для того, чтобы хорошо промариноваться. Благодаря тонкой нарезке, острая вкусная закуска готова сразу.

Выкладываем закуску на блюдо для подачи эффектно заворачивая в виде гнезд, украшаем небольшими кусочками перца.

Подаем красивую и вкусную закуску из кабачков к праздничному столу.

Закуска «Ассорти» из цукини

Очень эффектное и вкусное праздничное блюдо, готовится очень просто, как и все закуски из кабачков.

Ингредиенты:

цукини (желтые или зеленые) – 2 шт.;

помидор – 1 шт.;

лук репчатый – 2 головки;

чеснок – 3 зубчика;

колбаса копченая (салями или другая) – 100 г;

сыр ( можно двух цветов) – 150 г;

масло оливковое – 4 ст. л;

перец, соль.

Специи:

базилик, орегано – по 1 / 2 ч. л.

Приготовление:

Чтобы приготовить различные закуски из молодых кабачков для любого праздничного стола промываем их, нарезаем кружками по 5-7 мм, не прорезая до конца. Смазываем кабачки смесью оливкового масла с измельченным чесноком, перцем и солью так, чтобы заправка попадала между кружками, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Отправляем кабачки запекаться в духовку, разогретую до 180 *С, предварительно уложив их на противень. Пока кабачки запекаются, подготавливаем нарезку колбасы, сыра, лука и помидор. Извлекаем запеченные до полуготовности кабачки и прямо на противне раскладываем начинку. Между кружками кабачков выкладываем парами, чередуя друг друга: пластинка сыра – кружок лука, кружок колбасы – кружок помидора, ломтик сыра – кружок колбасы. Можно сочетать продукты по своему усмотрению. Подготовленные кабачки поливаем оставшейся заправкой и запекаем в духовке при 180 *С в течение 20 минут.

Готовые простые закуски из любимых кабачков для любого праздничного стола эффектно укладываем на блюде для подачи. Посыпаем закуски измельченной зеленью или поливаем соусом, согласно простому пошаговому рецепту с фото.

В данной подборке приведены самые популярные рецепты закусок из кабачков. На самом деле выбор такого закусочного блюда с полезным и любимым овощем просто огромен. На праздничном столе просто не обойтись без такого лакомства.