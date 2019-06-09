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Закуска из кабачков на праздничный стол

  • Категория:
    закуски
  • Время приготовления:
    40 мин

Ингредиенты

  • кабачки
  • мука
  • яйца
  • разрыхлитель
  • зелень
  • специи
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Приготовив легкую и изысканную закуску из кабачков на праздничный стол, вы обязательно порадуете гостей. Выбрать можно любой простой и очень вкусный пошаговый рецепт с фото, который поможет изготовить кулинарный шедевр. 

Рулет кабачковый с грибной начинкой

Блюдо совсем несложное в приготовлении, вкус просто отменный, а подача украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • мука – 4 ст. л;
  • яйца – 3 шт.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • зелень петрушки и укропа (можно добавить и зеленый лук);
  • соль, перец.

Для начинки:

  • шампиньоны – 400 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук;
  • сыр выдержанных сортов – 50 – 60 г;
  • сметана – 1 ст. л;
  • масло сливочное – 50 г;
  • масло растительное для обжаривания;
  • соль, перец, смесь пряных трав.

Приготовление:

  • Промытые кабачки для простой и очень вкусной закуски из молодых плодов, нарезаем на крупные куски, удобные для измельчения на крупной терке. Если кабачки уже с семенами, то их предварительно убираем.
  • Массу из натертых кабачков солим и оставляем на 10-15 минут, чтобы пустила сок. После чего все отжимаем и выкладываем в емкость, в которой будем замешивать тесто для основы рулета.

  • К кабачковой массе добавляем яйца, предварительно размешав их в отдельной емкости, для более равномерного распределения в тесте.
  • Также добавляем в емкость с ингредиентами для теста муку, разрыхлитель, измельченную зелень. Все тщательно вымешиваем, посолив и поперчив всю массу.

  • Подготовленное кабачковое тесто выкладываем на большой противень, положив на него заранее бумагу для выпекания или силиконовый коврик.
  • Все разравниваем и ставим в духовку, разогретую до 180 *С на 25 – 30 минут.
  • Пока основа для рулета выпекается, подготавливаем начинку, для чего мелко нарезаем грибы и лук, морковь натираем на крупной терке.

  • Все овощи выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем до золотистого цвета лука.
  • Добавляем в начинку сливочное масло, соль и перец, все основательно перемешиваем и выкладываем на запеченную кабачковую основу.
  • Всю начинку равномерно распределяем и обильно посыпаем натертым сыром. Сворачиваем все рулетом, смазываем сметаной.

  • Посыпав рулет оставшимся натертым сыром, укладываем на противень и выпекаем при 180 *С не более 7 минут.

  • Подаем к праздничному столу в остывшем виде, красиво нарезав и украсив.

Торт закусочный из кабачков

Такую вкусную закуску из кабачков на праздничном столе все моментально распробуют!

  • кабачки – 2 шт.;
  • мука – 1 / 2 ст.;
  • яйца – 2 шт.;
  • сыр – 50 г;
  • помидоры – 2 шт.;
  • чеснок – 6 зубчиков;
  • зелень;
  • майонез – 150 г;
  • масло растительное;
  • соль, перец.

Приготовление по нашему рецепту с фото:

  1. Приготавливая коржи для простой закуски из теста с кабачками для любого праздничного стола, смешиваем натертые на мелкой терке молодые плоды (отжимать не слишком сильно) с яйцами и мукой.
  2. Добавляем в тесто с консистенцией сметаны соль, перец, столовую ложку растительного масла, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Всю массу перемешиваем до однородного состояния.
  3. На разогретой сковородке с растительным маслом выпекаем два – три коржа – блина из кабачкового теста. Коржи должны быть обжарены до золотистого цвета.
  4. Подготавливаем крем для нашего праздничного закусочного торта, для чего смешиваем майонез с измельченной зеленью и раздавленным в чесночнице чесноком.
  5. Все солим, перечим, тщательно перемешиваем и смазываем коржи. Собираем торт, укладывая смазанные коржи друг на друга. Между коржами раскладываем предварительно нарезанные кружки помидоров.
  6. Сверху посыпаем торт натертым на мелкой терке сыром, подаем к столу.

  • Вы любите кабачки?

Кабачки с хрустящей сырной корочкой

Такая простая в приготовлении, аппетитная и очень вкусная закуска из кабачков за праздничным столом всегда пользуется огромной популярностью.

Ингредиенты:

  • цукини – 2 шт.;
  • мука – 3 ст. л;
  • пармезан или любой твердый сыр – 30 г;
  • соль, перец;
  • масло оливковое.

Специи:

  • базилик – 1 ч. л;
  • паприка – 1 ч. л;
  • сушеный чеснок – 1 ч. л;
  • хлопья чили – 1 / 2 ч. л;
  • орегано – 1 / 2 ч. л.

Для соуса:

  • сметана – 100 мл;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • перец, соль.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Промытые кабачки для закуски под сметанным соусом для любого праздничного стола, нарезаем кружками, толщиной 5 – 7 мм.

  • Сложенные в одну емкость кружки кабачков солим и оставляем на 15 минут.
  • Выкладываем в сито, даем излишкам сока стечь. Дополнительно еще обсушиваем кабачки при помощи бумажных полотенец.
  • В большой целлофановый пакет насыпаем муку и все приготовленные специи, выкладываем частями в него кружки кабачков. Встряхиваем пакет основательно, добиваясь образования панировки.

  • Кружки кабачков в панировке укладываем на противень с бумагой для выпекания, смазанной оливковым маслом.
  • Посыпаем кружки кабачков пармезаном, натертым на мелкой терке.

  • Запекаем кабачки при 200 *С в течение 20-25 минут.

  • Готовые кабачки с хрустящей сырной корочкой красиво раскладываем на блюдо, посыпаем измельченной зеленью и подаем к праздничному столу со сметанным соусом. Для его приготовления просто смешиваем все перечисленные ингредиенты.

Острая закуска из кабачков

Без «остринки» и «перчинки» за праздничным столом просто не обойтись, в данной закуске из кабачков они составляют яркий красочный и очень вкусный тандем. Наш рецепт с пошаговыми фото поможет не ошибиться и приготовить блюдо просто изумительным.

Ингредиенты:

  • цукини – 3 шт.;
  • зелень;
  • чеснок – 8 зубчиков;
  • сахар – 2 ст. л;
  • соль – по – вкусу;
  • уксус бальзамический – 3 ст. л;
  • масло оливковое – 5 ст. л;
  • орегано, базилик сушеные.

Приготовление:

  • Кабачки для простых и очень вкусных закусок для любого праздничного стола, нарезаем специальной теркой на тонкие нити, складываем в одной емкости.

  • Всю кабачковую массу присаливаем и оставляем в готовности.
  • Для заправки смешиваем мелко нарезанные чеснок и перец с бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Добавляем в заправку сахар, соль и пряные травы, все перемешиваем.

  • Отжимаем кабачки от излишков сока не слишком сильно, выкладываем в отдельную емкость. Добавляем к кабачкам измельченную зелень и заправку, все перемешиваем.
  • Данной закуске не нужно дополнительное время для того, чтобы хорошо промариноваться. Благодаря тонкой нарезке, острая вкусная закуска готова сразу.

  • Выкладываем закуску на блюдо для подачи эффектно заворачивая в виде гнезд, украшаем небольшими кусочками перца.
  • Подаем красивую и вкусную закуску из кабачков к праздничному столу.

Закуска «Ассорти» из цукини

Очень эффектное и вкусное праздничное блюдо, готовится очень просто, как и все закуски из кабачков.

Ингредиенты:

  • цукини (желтые или зеленые) – 2 шт.;
  • помидор – 1 шт.;
  • лук репчатый – 2 головки;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • колбаса копченая (салями или другая) – 100 г;
  • сыр ( можно двух цветов) – 150 г;
  • масло оливковое – 4 ст. л;
  • перец, соль.

Специи:

  • базилик, орегано – по 1 / 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Чтобы приготовить различные закуски из молодых кабачков для любого праздничного стола промываем их, нарезаем кружками по 5-7 мм, не прорезая до конца.
  2. Смазываем кабачки смесью оливкового масла с измельченным чесноком, перцем и солью так, чтобы заправка попадала между кружками, согласно простому пошаговому рецепту с фото.
  3. Отправляем кабачки запекаться в духовку, разогретую до 180 *С, предварительно уложив их на противень.
  4. Пока кабачки запекаются, подготавливаем нарезку колбасы, сыра, лука и помидор.
  5. Извлекаем запеченные до полуготовности кабачки и прямо на противне раскладываем начинку.
  6. Между кружками кабачков выкладываем парами, чередуя друг друга: пластинка сыра – кружок лука, кружок колбасы – кружок помидора, ломтик сыра – кружок колбасы.
  7. Можно сочетать продукты по своему усмотрению.
  8. Подготовленные кабачки поливаем оставшейся заправкой и запекаем в духовке при 180 *С в течение 20 минут.

Готовые простые закуски из любимых кабачков для любого праздничного стола эффектно укладываем на блюде для подачи. Посыпаем закуски измельченной зеленью или поливаем соусом, согласно простому пошаговому рецепту с фото.

В данной подборке приведены самые популярные рецепты закусок из кабачков. На самом деле выбор такого закусочного блюда с полезным и любимым овощем просто огромен. На праздничном столе просто не обойтись без такого лакомства. 

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09.06.2019
Теги: закуски кабачки

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  • Рита / 10.06.19 10:29
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    Опыт в кулинарии у меня просто огромный, замужем давно, двое деток, но периодически просматриваю подборки рецептов в поисках чего – нибудь свеженького или эффектно поданного для праздничного стола. Ваша подборка мне очень понравилась, спасибо, буду кое – что готовить.
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  • Анна / 10.06.19 10:29
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    0
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    В Ростове я живу недавно, переехала из Петербурга, первое, что меня поразило, насколько здесь питание отличается. Все готовят и употребляют большое количество овощей, а кабачок – самый «ходовой» из них. Учусь и перестраиваюсь, спасибо за оригинальные рецепты.
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