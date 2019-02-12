Торт Наполеон – классический рецепт
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Категория:
десерт
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Время приготовления:
1,5-2 часа
Ингредиенты
- вода
- маргарин
- яйцо
- мука
- соль
- молоко
- сахар
- яйцо
- мука
- крахмал
- ванильный сахар
Торт Наполеон – это классика десертов нашего детства. Нет человека, жившего в Советском Союзе, который никогда не пробовал этого лакомства. До сих пор многие хозяйки, следуя установленным семейным традициям, выпекают его на любой праздник и наслаждаются чаепитием в кругу друзей и близких.
Сегодня существуют несколько вариантов изготовления торта Наполеон в домашних условиях по классическому рецепту, которые благодаря пошаговым фото всегда получаются великолепно. А все потому, что ни один магазинный торт не сравниться с домашним аналогом.
Предлагаем попробовать испечь самостоятельно это лакомство, и вспомнить былые, счастливые времена, когда на кухне хозяйничали наши любимые бабушки и мамы.
Торт Наполеон – классический рецепт
Версий первого появления этого десерта на российских столах несколько, самая правдоподобная из них прижилась в умах советских граждан так крепко, что уже считается единственно верной. Бытует мнение, что впервые торт приготовили на 100-летний юбилей изгнания Наполеона из нашей страны.
Тогда кондитеры изготовили необычное слоеное лакомство в виде треугольника, символизирующего знаменитую шляпу французского императора. Десерт был прост в исполнении и состоял из коржей теста и сливочного крема.
Сегодня хозяйки могут себе позволить выбирать из великого многообразия рецептов и соорудить на семейное торжество свое индивидуальное лакомство. Но все равно, каждый из вновь придуманных вариантов торта Наполеон в домашних условиях будет основан на классическом рецепте, который мы и представляем вам с пошаговыми фото.
Ингредиенты для коржей:
- 0,5 ст. холодной воды;
- 1 яйцо;
- 1 пачка сливочного маргарина;
- 4 ст. муки;
- 0,5 ч. л. соли.
Ингредиенты для заварного крема:
- 1 л молока;
- 1 ст. сахарного песка;
- 1 желток от куриного яйца;
- 4 ст. л. муки;
- 2 ст. л. крахмала;
- 1 упаковка ванильного сахара.
Ингредиенты для масляного крема:
- 1 пачка сливочного масла;
- 300 г сахарной пудры;
- ванильный экстракт.
Рецепт приготовления:
- Начинается изготовление торта Наполеон по классическому рецепту с теста. Берем вместительную емкость и выливаем в нее нужное количество холодной, кипяченой воды. Разбиваем туда же яйцо и солим. Взбалтываем содержимое венчиком, до полного соединения ингредиентов.
- На плите в сотейнике или в микроволновке растапливаем сливочный маргарин. Важно, не допускать его кипения. Добавляем в миску с водой и еще раз тщательно взбиваем венчиком.
- Высыпаем в миску 3 стакана муки и начинаем вымешивать. Делаем это сначала лопаткой, а затем на стол, посыпанный оставшимся стаканом муки, вываливаем ком теста и продолжаем месить.
- Полностью вымешанное тесто делим на 6 частей, оборачиваем каждой полиэтиленовой, безопасной пленкой и прячем в морозильную камеру на 10 минут.
- По прошествии необходимого количества времени достаем наши заготовки и поочередно раскатываем их скалкой. Чтобы тесто не липло к столу, припорашиваем его мукой.
- Разжигаем духовку на 200°С.
- Начинаем формировать коржи. Берем один раскатанный пласт теста, сверху помещаем круглую форму для запекания или крышку от кастрюли, и аккуратно ножом обрезаем по кругу. Повторяем эту работу еще 5 раз.
- Берем противень, не смазанный маслом, выкладываем на него один корж и отправляем в разогретую духовку на 7 минут. Тесто должно зарумяниться. Выпекаем также оставшиеся коржи.
- Готовим крем по одному из приведенных ниже рецептов. Промазываем им обильно каждый из пяти коржей и выкладываем их один на другой. Последний шестой – перемалываем в блендере до консистенции крошки и обваливаем торт со всех сторон.
Рецепт приготовления масляного крема:
- В глубокую емкость отправляем нарезанное кубиками, мягкое сливочное масло.
- Туда же отправляем сахарную пудру и немного ванили.
- Включаем миксер и взбиваем крем до однородного состояния на высокой скорости.
- Крем должен получиться пышным и воздушным. В него можно добавить разные наполнители, чтобы получить новые вкусы. Например, необычно будет смотреться в торте Наполеон шоколадный масляный крем, малиновый или цитрусовый.
Рецепт приготовления заварного крема:
- В кастрюлю или сотейник наливаем молоко и ставим на небольшой нагрев, чтобы довести его до кипения.
- Тем временем, от яйца отделяем желток и отправляем его в миску. Туда же добавляем стакан сахара. Растираем все столовой ложкой до того момента, когда кристаллики сахара растворятся, а масса приобретет белый цвет.
- Добавляем в крем крахмал и просеянную муку. Все тщательно вымешиваем.
- Тонкой струйкой добавляем в крем подогретое молоко, примерно 2 половника. Постоянно взбиваем венчиком, чтобы не успели образоваться комочки. Добавляем ванильный сахар.
- Когда молоко закипит, вливаем в него смесь из миски, постоянно взбивая венчиком, чтобы крем не пристал ко дну и стенкам. При появлении первых пузырей, снимаем с огня и убираем охладиться.
- Когда крем станет теплым, вмешиваем в него размягченное сливочное масло.
- Заварной крем получается нежным, шелковистым и отлично дополняем сухую, рассыпчатую структуру коржей.
В оригинальном рецепте этого торта должно быть очень много тонких коржей, поэтому при желании можно увеличить количество слоев.
Только что приготовленный торт Наполеон по классическому рецепту с пошаговыми фото напомнит вам и вашим гостям вкус детства. Перед чаепитием рекомендуем поставить десерт в холодильник, чтобы он как следует напитался кремом. Украсить его можно свежими ягодами смородины или малины, шоколадной крошкой или листьями мяты.
Торт Наполеон со сгущенкой
Другой популярный рецепт торта Наполеон в домашних условиях, который также называют классическим, с использование вареной сгущенки. Легко соорудить это произведение кулинарного искусства самостоятельно можно благодаря нашему пошаговому рецепту с фото. При приготовлении десерта необходимо учесть, что на пропитку коржей понадобится дополнительное время.
Именно поэтому рекомендуем планировать чаепитие не раньше следующего дня, тогда все успеет насытиться влагой и размягчиться.
Ингредиенты для теста:
- 150 мл холодной воды;
- 1 яйцо;
- 1 щепотка соли;
- 400 г сливочного масла;
- 600 г муки;
- 1 ст. л. 9% уксуса.
Ингредиенты для крема:
- 1 банка вареной сгущенки;
- 350 мл молока;
- 500 г 33% сливок;
- 1 яйцо;
- 120 г сахара;
- 1 упаковка ванильного сахара;
- 1 ст. л. картофельного крахмала.
Рецепт приготовления:
- В небольшой емкости слегка взбалтываем яйцо с солью.
- Отдельно в стакане смешиваем воду и уксус.
- Соединяем яйцо с водой, тщательно перемешиваем до однородного состояния и убираем в холодильник.
- Из морозилки достаем сливочное масло и рубим его на кубики. Складываем в глубокую миску. Туда же просеиваем 550 г муки.
- Растираем массу руками, тщательно пропуская ее между пальцев. Важно работать быстро, чтобы масло не разогрелось в руках. Масса должна превратиться в мелкую крошку.
- В центре масляной крошки делаем отверстие. Тонкой струйкой вливаем воду с яйцом, которая дожидалась своего часа в холодильнике. Перемешиваем лопаткой.
- Откладываем кухонные инструменты и руками быстро собираем тесто в ком, слегка вымешивая. Масса не должна липнуть к рукам, но и гладкой становиться ей не обязательно. Долго месить тесто нельзя, чтобы не потерять эффект слоистости.
- Делим тесто на 10 частей и скатываем из них шарики. Заворачиваем в полиэтилен и отправляем в холодильник на 2 часа.
- Когда колобки хорошенько охладятся, приступаем к формированию коржей. Отрезаем кусок пергамента и раскатываем на нем круг из теста, толщиной не более 2 мм. При необходимости можно использовать муку, чтобы предотвратить прилипание к рукам и скалке. С помощью плоской тарелки вырезаем круг.
- Протыкаем корж в нескольких местах вилкой, чтобы он не поднялся. Перекладываем вместе с пергаментом на противень, отправляем в духовку, разогретую до 220°С. Выпекаем 7 минут, пока корж не подрумянится. Проделываем ту же работу с оставшимися колобками. Готовые коржи складываем стопкой. Обрезки теста не выкидываем, а также выпекаем – они пригодятся позже.
- Пока коржи готовятся и остывают, готовим крем. Молоко доводим до кипения. Отдельно в сотейнике растираем яйцо, крахмал, сахарный песок и ванильный сахар. Добиваемся, чтобы все комочки исчезли.
- Тонкой струйкой вливаем в сотейник половину горячего молока и активно взбалтываем массу венчиком.
- Переливаем содержимое сотейника к оставшемуся молоку и убавляем огонь до минимума. Продолжаем перемешивать венчиком, собирая со стенок прилипшие кусочки.
- Находимся у плиты все время, пока крем не начнет пузыриться. Выключаем нагрев и убираем кастрюлю с плиты. Оставляем в стороне до полного остывания.
- Добавляем вареную сгущенку, перемешиваем до образования гладкой, светло-карамельной массы.
- В отдельной емкости взбиваем охлажденные сливки до густой консистенции.
- Небольшими порциями подмешиваем к сливкам наш крем. В результате получаем пышную массу.
- Собираем торт Наполеон в домашних условиях. На плоское блюдо помещаем один корж, густо промазываем его приготовленным и охлажденным кремом. Сверху помещаем другой корж и повторяем процедуру до полного использования ингредиентов. Оставшимся кремом обмазываем бока торта.
Обрезки измельчаем в блендере и обсыпаем ими всю поверхность десерта. Убираем в холодильник на ночь, чтобы Наполеон успел пропитаться. Чем дольше он будет ждать своего часа, тем нежнее и вкуснее получится лакомство.
Украсить торт Наполеон, приготовленный по классическому рецепту с добавлением вареной сгущенки в домашних условиях, можно на любой вкус. Кто-то использует ягоды, а другие – оставляют десерт таким, какой он есть, без какого либо декора.
Советы опытных кондитеров
Чтобы получился по-настоящему вкусный десерт, который порадует своей нежностью, можно воспользоваться секретами специалистов:
- Выбирайте для теста не маргарин, а именно сливочное масло.
- Чтобы тесто не липло к рукам, не стесняйтесь добавлять в него муку, но только небольшими порциями.
- Чтобы случайно не поломать коржи, не давите на них лопаткой при нанесении крема.
- Для получения еще более нежной и сочной консистенции, готовый торт настаивайте в холодильнике не менее суток.
Считается, что самостоятельно испечь торт Наполеон на простой кухне с привычным набором инструментов довольно трудно. Это скорее трудоемко, но справиться с задачей под силу даже новичку.
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А вы любите классический торт Наполеон? 4
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Анна / 12.02.19 11:18Пекла торт по вашему рецепту с заварным кремом. Пришлось повозиться, но получилось невероятно вкусно. Гораздо вкуснее, чем в магазине. Буду теперь на каждое торжество печь что-нибудь интересное.
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Наталья / 12.02.19 11:17Взяла в свою кулинарную копилочку. У дочки скоро День рождения, буду готовить торт Наполеон для ее друзей.
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Нина / 12.02.19 11:16На самом деле самая сложность, на мой взгляд, приготовить правильные коржи. Но продуманные хозяйки уже и этим не занимаются, а используют готовое покупное тесто или даже лаваш. Но получается все равно не так вкусно, как в детстве. Спасибо за понятный и простой рецепт.
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Рита / 12.02.19 11:15Обожаю Наполеон, но всегда думала, что приготовить его самостоятельно очень сложно. В магазине давно только слюни глотаю, но не покупаю, потому что не нравится. Благодаря вам я решилась, наконец, приготовить этот десерт дома. Пошла за продуктами.