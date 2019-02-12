Торт Наполеон – это классика десертов нашего детства. Нет человека, жившего в Советском Союзе, который никогда не пробовал этого лакомства. До сих пор многие хозяйки, следуя установленным семейным традициям, выпекают его на любой праздник и наслаждаются чаепитием в кругу друзей и близких.

Сегодня существуют несколько вариантов изготовления торта Наполеон в домашних условиях по классическому рецепту, которые благодаря пошаговым фото всегда получаются великолепно. А все потому, что ни один магазинный торт не сравниться с домашним аналогом.

Предлагаем попробовать испечь самостоятельно это лакомство, и вспомнить былые, счастливые времена, когда на кухне хозяйничали наши любимые бабушки и мамы.

Торт Наполеон – классический рецепт

Версий первого появления этого десерта на российских столах несколько, самая правдоподобная из них прижилась в умах советских граждан так крепко, что уже считается единственно верной. Бытует мнение, что впервые торт приготовили на 100-летний юбилей изгнания Наполеона из нашей страны.

Тогда кондитеры изготовили необычное слоеное лакомство в виде треугольника, символизирующего знаменитую шляпу французского императора. Десерт был прост в исполнении и состоял из коржей теста и сливочного крема.

Сегодня хозяйки могут себе позволить выбирать из великого многообразия рецептов и соорудить на семейное торжество свое индивидуальное лакомство. Но все равно, каждый из вновь придуманных вариантов торта Наполеон в домашних условиях будет основан на классическом рецепте, который мы и представляем вам с пошаговыми фото.

Ингредиенты для коржей:

0,5 ст. холодной воды;

1 яйцо;

1 пачка сливочного маргарина;

4 ст. муки;

0,5 ч. л. соли.

Ингредиенты для заварного крема:

1 л молока;

1 ст. сахарного песка;

1 желток от куриного яйца;

4 ст. л. муки;

2 ст. л. крахмала;

1 упаковка ванильного сахара.

Ингредиенты для масляного крема:

1 пачка сливочного масла;

300 г сахарной пудры;

ванильный экстракт.

Рецепт приготовления:

Начинается изготовление торта Наполеон по классическому рецепту с теста. Берем вместительную емкость и выливаем в нее нужное количество холодной, кипяченой воды. Разбиваем туда же яйцо и солим. Взбалтываем содержимое венчиком, до полного соединения ингредиентов.

На плите в сотейнике или в микроволновке растапливаем сливочный маргарин. Важно, не допускать его кипения. Добавляем в миску с водой и еще раз тщательно взбиваем венчиком.

Высыпаем в миску 3 стакана муки и начинаем вымешивать. Делаем это сначала лопаткой, а затем на стол, посыпанный оставшимся стаканом муки, вываливаем ком теста и продолжаем месить.

Полностью вымешанное тесто делим на 6 частей, оборачиваем каждой полиэтиленовой, безопасной пленкой и прячем в морозильную камеру на 10 минут.

По прошествии необходимого количества времени достаем наши заготовки и поочередно раскатываем их скалкой. Чтобы тесто не липло к столу, припорашиваем его мукой.

Разжигаем духовку на 200°С.

Начинаем формировать коржи. Берем один раскатанный пласт теста, сверху помещаем круглую форму для запекания или крышку от кастрюли, и аккуратно ножом обрезаем по кругу. Повторяем эту работу еще 5 раз.

Берем противень, не смазанный маслом, выкладываем на него один корж и отправляем в разогретую духовку на 7 минут. Тесто должно зарумяниться. Выпекаем также оставшиеся коржи.

Готовим крем по одному из приведенных ниже рецептов. Промазываем им обильно каждый из пяти коржей и выкладываем их один на другой. Последний шестой – перемалываем в блендере до консистенции крошки и обваливаем торт со всех сторон.





Рецепт приготовления масляного крема:

В глубокую емкость отправляем нарезанное кубиками, мягкое сливочное масло. Туда же отправляем сахарную пудру и немного ванили. Включаем миксер и взбиваем крем до однородного состояния на высокой скорости. Крем должен получиться пышным и воздушным. В него можно добавить разные наполнители, чтобы получить новые вкусы. Например, необычно будет смотреться в торте Наполеон шоколадный масляный крем, малиновый или цитрусовый.

Рецепт приготовления заварного крема:

В кастрюлю или сотейник наливаем молоко и ставим на небольшой нагрев, чтобы довести его до кипения.

Тем временем, от яйца отделяем желток и отправляем его в миску. Туда же добавляем стакан сахара. Растираем все столовой ложкой до того момента, когда кристаллики сахара растворятся, а масса приобретет белый цвет.

Добавляем в крем крахмал и просеянную муку. Все тщательно вымешиваем.​

Тонкой струйкой добавляем в крем подогретое молоко, примерно 2 половника. Постоянно взбиваем венчиком, чтобы не успели образоваться комочки. Добавляем ванильный сахар.

Когда молоко закипит, вливаем в него смесь из миски, постоянно взбивая венчиком, чтобы крем не пристал ко дну и стенкам. При появлении первых пузырей, снимаем с огня и убираем охладиться.

Когда крем станет теплым, вмешиваем в него размягченное сливочное масло.

Заварной крем получается нежным, шелковистым и отлично дополняем сухую, рассыпчатую структуру коржей.

В оригинальном рецепте этого торта должно быть очень много тонких коржей, поэтому при желании можно увеличить количество слоев.

Только что приготовленный торт Наполеон по классическому рецепту с пошаговыми фото напомнит вам и вашим гостям вкус детства. Перед чаепитием рекомендуем поставить десерт в холодильник, чтобы он как следует напитался кремом. Украсить его можно свежими ягодами смородины или малины, шоколадной крошкой или листьями мяты.

Торт Наполеон со сгущенкой

Другой популярный рецепт торта Наполеон в домашних условиях, который также называют классическим, с использование вареной сгущенки. Легко соорудить это произведение кулинарного искусства самостоятельно можно благодаря нашему пошаговому рецепту с фото. При приготовлении десерта необходимо учесть, что на пропитку коржей понадобится дополнительное время.

Именно поэтому рекомендуем планировать чаепитие не раньше следующего дня, тогда все успеет насытиться влагой и размягчиться.

Ингредиенты для теста:

150 мл холодной воды;

1 яйцо;

1 щепотка соли;

400 г сливочного масла;

600 г муки;

1 ст. л. 9% уксуса.

Ингредиенты для крема:

1 банка вареной сгущенки;

350 мл молока;

500 г 33% сливок;

1 яйцо;

120 г сахара;

1 упаковка ванильного сахара;

1 ст. л. картофельного крахмала.

Рецепт приготовления:

В небольшой емкости слегка взбалтываем яйцо с солью.

Отдельно в стакане смешиваем воду и уксус.

Соединяем яйцо с водой, тщательно перемешиваем до однородного состояния и убираем в холодильник.

Из морозилки достаем сливочное масло и рубим его на кубики. Складываем в глубокую миску. Туда же просеиваем 550 г муки.

Растираем массу руками, тщательно пропуская ее между пальцев. Важно работать быстро, чтобы масло не разогрелось в руках. Масса должна превратиться в мелкую крошку.

В центре масляной крошки делаем отверстие. Тонкой струйкой вливаем воду с яйцом, которая дожидалась своего часа в холодильнике. Перемешиваем лопаткой.

Откладываем кухонные инструменты и руками быстро собираем тесто в ком, слегка вымешивая. Масса не должна липнуть к рукам, но и гладкой становиться ей не обязательно. Долго месить тесто нельзя, чтобы не потерять эффект слоистости.

Делим тесто на 10 частей и скатываем из них шарики. Заворачиваем в полиэтилен и отправляем в холодильник на 2 часа.

Когда колобки хорошенько охладятся, приступаем к формированию коржей. Отрезаем кусок пергамента и раскатываем на нем круг из теста, толщиной не более 2 мм. При необходимости можно использовать муку, чтобы предотвратить прилипание к рукам и скалке. С помощью плоской тарелки вырезаем круг.

Протыкаем корж в нескольких местах вилкой, чтобы он не поднялся. Перекладываем вместе с пергаментом на противень, отправляем в духовку, разогретую до 220°С. Выпекаем 7 минут, пока корж не подрумянится. Проделываем ту же работу с оставшимися колобками. Готовые коржи складываем стопкой. Обрезки теста не выкидываем, а также выпекаем – они пригодятся позже.

Пока коржи готовятся и остывают, готовим крем. Молоко доводим до кипения. Отдельно в сотейнике растираем яйцо, крахмал, сахарный песок и ванильный сахар. Добиваемся, чтобы все комочки исчезли.

Тонкой струйкой вливаем в сотейник половину горячего молока и активно взбалтываем массу венчиком.

Переливаем содержимое сотейника к оставшемуся молоку и убавляем огонь до минимума. Продолжаем перемешивать венчиком, собирая со стенок прилипшие кусочки.

Находимся у плиты все время, пока крем не начнет пузыриться. Выключаем нагрев и убираем кастрюлю с плиты. Оставляем в стороне до полного остывания.

Добавляем вареную сгущенку, перемешиваем до образования гладкой, светло-карамельной массы.

В отдельной емкости взбиваем охлажденные сливки до густой консистенции.

Небольшими порциями подмешиваем к сливкам наш крем. В результате получаем пышную массу.

Собираем торт Наполеон в домашних условиях. На плоское блюдо помещаем один корж, густо промазываем его приготовленным и охлажденным кремом. Сверху помещаем другой корж и повторяем процедуру до полного использования ингредиентов. Оставшимся кремом обмазываем бока торта.

Обрезки измельчаем в блендере и обсыпаем ими всю поверхность десерта. Убираем в холодильник на ночь, чтобы Наполеон успел пропитаться. Чем дольше он будет ждать своего часа, тем нежнее и вкуснее получится лакомство.



Украсить торт Наполеон, приготовленный по классическому рецепту с добавлением вареной сгущенки в домашних условиях, можно на любой вкус. Кто-то использует ягоды, а другие – оставляют десерт таким, какой он есть, без какого либо декора.

Советы опытных кондитеров

Чтобы получился по-настоящему вкусный десерт, который порадует своей нежностью, можно воспользоваться секретами специалистов:

Выбирайте для теста не маргарин, а именно сливочное масло. Чтобы тесто не липло к рукам, не стесняйтесь добавлять в него муку, но только небольшими порциями. Чтобы случайно не поломать коржи, не давите на них лопаткой при нанесении крема. Для получения еще более нежной и сочной консистенции, готовый торт настаивайте в холодильнике не менее суток.



Считается, что самостоятельно испечь торт Наполеон на простой кухне с привычным набором инструментов довольно трудно. Это скорее трудоемко, но справиться с задачей под силу даже новичку.